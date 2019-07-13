Франція створить космічні війська - Макрон

Франція створить національне командування космічними військами, оголосив у суботу, 13 липня, президент країни Еммануель Макрон. Таку заяву він зробив напередодні Дня взяття Бастилії, яке відзначають великим військовим парадом на Єлисейських полях в Парижі, передає агенція AFP.

Передбачається, що командування космічними військами стане частиною військово-повітряних сил Франції. За словами Макрона, велике космічне командування буде створено у вересні, щоб забезпечити розвиток і зміцнення космічного потенціалу країни.

Він назвав створення космічних військ "справжнім питанням національної безпеки", зазначивши, що вони сприятимуть кращому захисту супутників. Згідно з планом військових витрат на 2019-2025 роки, Франція направить на оборону в космосі 3,6 мільярда євро.

Раніше у лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ. Планується, що вони стануть шостим самостійним формуванням в оборонній системі США поряд із наземними військами, військово-морським флотом, морськими піхотинцями, авіацією та береговою охороною. При цьому космічні війська мають перебувати під наглядом військової авіації, аналогічно до того, як морські піхотинці підпорядковуються флоту. Чисельність космічних військ США становитиме від 15 до 20 тисяч осіб, заявив у квітні Патрік Шанахан, який на той момент виконував обов'язки міністра оборони США.