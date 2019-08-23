 Франція систематично порушувала норми чистоти повітря - суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

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Франція систематично порушувала норми чистоти повітря - суд

Суд ЄС дійшов висновку, що Франція роками порушувала вимоги Євросоюзу щодо чистоти повітря. Зокрема це стосується 12 французьких регіонів, включно з Парижем, Страсбургом і Марселем.

Суд ЄС у Люксембурзі

Суд у Люксембурзі дійшов висновку, що Франція порушувала вимоги щодо чистоти повітря

Суд ЄС у Люксембурзі у четвер, 24 жовтня, встановив, що Франція роками систематично порушувала вимоги Євросоюзу щодо чистоти повітря. Як зазначається у рішенні суду , влада країни не зробила серйозних кроків для зниження рівня двоокису азоту в дванадцяти регіонах, включно з Парижем, Марселем і Страсбургом.

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Німецький уряд збільшив фінансування програми боротьби із забрудненням повітря у містах з одного до 1,5 мільярда євро. Ще понад 400 мільйонів євро виділено на модернізацію двигунів малогабаритних вантажівок. (03.12.2018)

Внаслідок пожежі на хімічному заводі французька влада закрила школи та садочки у 13 містах поблизу Руана. Проводяться аналізи забруднення повітря та води в річці Сени. (26.09.2019)

Суд не взяв до уваги твердження Франції про те, що виконати вимоги ЄС влада не змогла через структурні проблеми. Як відзначили у суді, не має значення з яких причин - навмисно, через недбалість чи технічні труднощі - мало місце порушення законодавства ЄС.

Тепер Франція повинна якнайшвидше зробити все необхідне для того, щоб зменшити рівень вмісту двоокису азоту в атмосфері відповідно до європейських норм. В іншому випадку, Єврокомісія може знову звернутися до суду і вимагати великих штрафних санкцій щодо Франції.

Водночас проблеми з двоокисом азоту є і у Німеччині, зазначає агенція dpa. За даними німецького відомства з питань довкілля, перевищення допустимих меж двоокису азоту було зафіксовано в 57 містах ФРН. У травні 2018 року Єврокомісія оголосила про намір подати відповідний позов проти Німеччини до Суду ЄС. Позов надійшов до Люксембурга в жовтні того ж року. Дата його розгляду поки що не визначалася. 

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Посилання в інтернеті

Рішення Суду ЄС

Аудіо й відео до теми

Небезпечний смог: як вберегтися від забруднення повітря (23.10.19)  

Рахуємо, скільки CO2 викидаємо щодня (23.08.2019)  

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