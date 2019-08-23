Франція систематично порушувала норми чистоти повітря - суд

Суд ЄС дійшов висновку, що Франція роками порушувала вимоги Євросоюзу щодо чистоти повітря. Зокрема це стосується 12 французьких регіонів, включно з Парижем, Страсбургом і Марселем.
Суд ЄС у Люксембурзі у четвер, 24 жовтня, встановив, що Франція роками систематично порушувала вимоги Євросоюзу щодо чистоти повітря. Як зазначається у рішенні суду , влада країни не зробила серйозних кроків для зниження рівня двоокису азоту в дванадцяти регіонах, включно з Парижем, Марселем і Страсбургом.
Суд не взяв до уваги твердження Франції про те, що виконати вимоги ЄС влада не змогла через структурні проблеми. Як відзначили у суді, не має значення з яких причин - навмисно, через недбалість чи технічні труднощі - мало місце порушення законодавства ЄС.
Тепер Франція повинна якнайшвидше зробити все необхідне для того, щоб зменшити рівень вмісту двоокису азоту в атмосфері відповідно до європейських норм. В іншому випадку, Єврокомісія може знову звернутися до суду і вимагати великих штрафних санкцій щодо Франції.
Водночас проблеми з двоокисом азоту є і у Німеччині, зазначає агенція dpa. За даними німецького відомства з питань довкілля, перевищення допустимих меж двоокису азоту було зафіксовано в 57 містах ФРН. У травні 2018 року Єврокомісія оголосила про намір подати відповідний позов проти Німеччини до Суду ЄС. Позов надійшов до Люксембурга в жовтні того ж року. Дата його розгляду поки що не визначалася.