 Франція пропонує Ірану кредит в обмін на дотримання ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Франція пропонує Ірану кредит в обмін на дотримання ядерної угоди

Франція готова відкрити Ірану кредитну лінію в обмін на дотримання ядерної угоди. Може йтися про 15 мільярдів євро. Для угоди потрібно також, щоб Дональд Трамп погодився на скасування окремих санкцій щодо Ірану.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж пропонує Тегерану кредит на мільярди євро

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Париж пропонує Тегерану кредит на мільярди євро

Париж запропонував Тегерану відкрити кредитну лінію під поставки нафти. Для отримання коштів влада Ірану повинна погодитися на дотримання ядерної угоди, заявив у вівторок, 3 вересня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає агенція новин Reuters.

Співрозмовники агенції на умовах анонімності повідомили, що йдеться про кредитну лінію обсягом 15 мільярдів євро, однак офіційного підтвердження цієї суми поки немає. Ще однією умовою, окрім дотримання умов укладеної в 2015 році ядерної угоди, є готовність Ірану брати участь у переговорах щодо безпеки на Близькому Сході, додав Ле Дріан. Напередодні іранська делегація в Парижі обговорювала можливість надання позики з представниками уряду Франції.

Утім, Париж зможе відкрити кредитну лінію, лише якщо президент США Дональд Трамп погодиться скасувати деякі санкції щодо Ірану,. Його позиція з цього приводу ще невідома. На останньому саміті Великої сімки в Біарріці Трамп заявляв, що готовий зустрітися з іранським президентом Хасаном Роухані, "за відповідних обставин".

DW.COM

За словами президента США, він готовий зустрітись з іранським президентом Хасаном Роухані, "за правильних або відповідних обставин". (27.08.2019)

З багатьох важливих питань лідерам країн G7 на саміті в Біарріці вдалося досягти консенсусу. А от щодо можливого повернення Росії до клубу єдності не було. (26.08.2019)

"Президент (Франції Еммануель Макрон. - Ред.) відчув, що президент Трамп відкритий для пом'якшення стратегії максимального тиску, щоб знайти шлях, за допомогою якого можна було б досягти домовленості", - зауважив Ле Дріан, цитує агентство AFP. Міністр наголосив, що "попереду ще багато роботи" і ситуація є "дуже крихкою".

Нагадаємо, 3 вересня президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

В травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. Згодом США відновили санкції проти Ірану, а Тегеран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках цієї ядерної угоди.

Ця угода, укладена між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

7 липня 2019 року Тегеран заявив про початок збагачення урану вище безпечного рівня в 3,67 відсотка, який зазначено в ядерній угоді. Іран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану. 

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Iran, Teheran: Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Mohammad Javad Zarif

Іран виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів із США 03.09.2019

Керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх перемовин зі Сполученими Штатами Америки, заявив іранський президент Хасан Роухані. Він також не виключає подальшого послаблення дотримання ним ядерної угоди.

G7-Gipfel in Frankreich

У Франції завершується саміт Великої сімки 26.08.2019

Учасники саміту Великої сімки обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти.

G7-Gipfel in Frankreich Treffen Sarif und Macron

Розбіжності щодо Ірану на саміті G7 на тлі несподіваного візиту Заріфа 25.08.2019

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

Українські депутати без недоторканності

Український парламент скасував депутатську недоторканність. Чому це важливо і в чому небезпека?  

Посадка на рейс лоукостера Ryanair у аеропорту Франкфурт-Ган

Дешеві авіаквитки - дороге "задоволення" для клімату

Поки в Україні радіють приходу лоукостерів, у ФРН їх хочуть обкласти додатковими податками для захисту клімату.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  