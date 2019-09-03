Франція пропонує Ірану кредит в обмін на дотримання ядерної угоди

Париж запропонував Тегерану відкрити кредитну лінію під поставки нафти. Для отримання коштів влада Ірану повинна погодитися на дотримання ядерної угоди, заявив у вівторок, 3 вересня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає агенція новин Reuters.

Співрозмовники агенції на умовах анонімності повідомили, що йдеться про кредитну лінію обсягом 15 мільярдів євро, однак офіційного підтвердження цієї суми поки немає. Ще однією умовою, окрім дотримання умов укладеної в 2015 році ядерної угоди, є готовність Ірану брати участь у переговорах щодо безпеки на Близькому Сході, додав Ле Дріан. Напередодні іранська делегація в Парижі обговорювала можливість надання позики з представниками уряду Франції.

Утім, Париж зможе відкрити кредитну лінію, лише якщо президент США Дональд Трамп погодиться скасувати деякі санкції щодо Ірану,. Його позиція з цього приводу ще невідома. На останньому саміті Великої сімки в Біарріці Трамп заявляв, що готовий зустрітися з іранським президентом Хасаном Роухані, "за відповідних обставин".

"Президент (Франції Еммануель Макрон. - Ред.) відчув, що президент Трамп відкритий для пом'якшення стратегії максимального тиску, щоб знайти шлях, за допомогою якого можна було б досягти домовленості", - зауважив Ле Дріан, цитує агентство AFP. Міністр наголосив, що "попереду ще багато роботи" і ситуація є "дуже крихкою".

Нагадаємо, 3 вересня президент Ірану Хасан Роухані виключив проведення будь-яких двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки.

В травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди 2015 року з Іраном. Згодом США відновили санкції проти Ірану, а Тегеран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках цієї ядерної угоди.

Ця угода, укладена між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на Іран.

7 липня 2019 року Тегеран заявив про початок збагачення урану вище безпечного рівня в 3,67 відсотка, який зазначено в ядерній угоді. Іран дав країнам-учасницям угоди 60 днів, щоб "почати виконувати свої зобов'язання". В іншому разі Іран пригрозив продовжити поетапне підвищення рівня збагачення урану.