 Франція посилить військову та гуманітарну допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2022

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Новини

Франція посилить військову та гуманітарну допомогу Україні

66-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 30 квітня.

Президенти Франції Макрон (л) та України Зеленський у Києві (архівне фото)

Президенти Франції Макрон (л) та України Зеленський у Києві (архівне фото)

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 30 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 30 квітня (час київський).

 

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Франція посилить військову та гуманітарну допомогу Україні. У цьому в суботу, 30 квітня, під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив президент Французької республіки Еммануель Макрон, йдеться в офіційному повідомленні Єлисейського палацу. Французький лідер сказав, що військова допомога Києву "і надалі посилюватиметься, так само, як і гуманітарна допомога". Президент України подякував Франції за постачання військового обладнання у великих обсягах, що допомагає Києву протистояти у війні Росії, додав він. Нагадаємо, за результатами другого туру президентський виборів, що відбулися у Франції минулої неділі, 24 квітня, Макрона переобрали на другий термін. Він набрав 58,6 відсотків голосів виборців.

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Кількість зареєстрованих у ФРН біженців з України станом на суботу, 30 квітня, становить 392600 осіб. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

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В ОРДЛО скасували медогляд для "призовників", повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України. Офіційно це пояснюють "браком фахівців". Потенційні "призовники" не мають можливості отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям. "Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтва, інвалідність, тяжкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють на підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться у повідомленні. За даними ГУР міноборони України, російські окупанти підвищили граничний вік мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 55-ти до 65 років.

Читайте також: Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтвердив, що Німеччина не платитиме за російський газ у рублях. "Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - написав він у Twitter. В інтерв'ю медіагрупі Funke Лінднер уточнив, що Німеччина не перейде на оплату в рублях навіть за "екстреного" розвитку подій.

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