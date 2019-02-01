 Франція нагородила паспортами американців, які запобігли теракту в поїзді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

Франція нагородила паспортами американців, які запобігли теракту в поїзді

Трьом американцям, які у 2015 році запобігли кривавому теракту в потязі Амстердам-Париж, надали громадянство Франції. Молоді чоловіки стали ще більш відомими, коли зіграли самих себе у фільмі Клінта Іствуда.

Алек Скарлатос (перший справа), Спенсер Стоун (другий справа) та Ентоні Сейдлер (другий зліва) з тодішнім президентом Франції Франсуа Олландом (2015 рік)

Алек Скарлатос (перший справа), Спенсер Стоун (другий справа) та Ентоні Сейдлер (другий зліва) з тодішнім президентом Франції Франсуа Олландом (2015 рік)

Франція на знак подяки надала громадянство трьом американцям, які в 2015 році запобігли кривавій атаці у потязі Thalys, що їхав за маршрутом Амстердам-Париж. Ентоні Сейдлер, Алек Скарлатос та Спенсер Стоун "ризикували своїм життям заради цінностей республіки", прокоментував це рішення французький генконсул у Сан-Франциско Еммануель Лебрун-Даміенс під час церемонії прийняття в громадянство в каліфорнійському Сакраменто в п'ятницю, 1 лютого, повідомляє агенція AFP.

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26-річний марокканець відкрив вогонь в одному з вагонів швидкісного потягу, що прямував з Амстердама до Парижа. Пасажирам вдалося його знешкодити та передати поліції. (22.08.2015)

Міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов похвалив громадян США, які затримали нападника, за "холоднокровність та мужність". За його словами, вони попередили можливу "жахливу драму". (22.08.2015)

Троє друзів запобігли теракту під час подорожі Європою у серпні 2015 року. Вони затримали ісламіста Аюба Ель Казанні, коли той спробував відкрити вогонь у потязі, вийшовши з туалету озброєний автоматом Калашникова, пістолетом та ножем. Нападник встиг важко поранити одну людину, коли його знешкодили американці. Двоє з них - Скарлатос і Стоун - раніше служили в армії США.

Після інциденту трьох молодих чоловіків прийняли до французького Почесного легіону. Вони стали ще відомішими, коли зіграли самих себе у фільмі "О 15:17 до Парижа" відомого голлівудського актора і режисера Клінта Іствуда.

Тепер 26-річні американські громадяни попросили про громадянство Франції, їхнє прохання задовольнили вже у вересні минулого року. "Для нас було важливим стати французькими громадянами, тому що зараз ми маємо такий сильний зв'язок з Францією", - заявив Алек Скарлатос. У свою чергу Ентоні Сейдлер сказав, що вони ще не розмовляють французькою, але сподіваються, що найближчим часом це зміниться.

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