Франція нагородила паспортами американців, які запобігли теракту в поїзді

Франція на знак подяки надала громадянство трьом американцям, які в 2015 році запобігли кривавій атаці у потязі Thalys, що їхав за маршрутом Амстердам-Париж. Ентоні Сейдлер, Алек Скарлатос та Спенсер Стоун "ризикували своїм життям заради цінностей республіки", прокоментував це рішення французький генконсул у Сан-Франциско Еммануель Лебрун-Даміенс під час церемонії прийняття в громадянство в каліфорнійському Сакраменто в п'ятницю, 1 лютого, повідомляє агенція AFP.

Троє друзів запобігли теракту під час подорожі Європою у серпні 2015 року. Вони затримали ісламіста Аюба Ель Казанні, коли той спробував відкрити вогонь у потязі, вийшовши з туалету озброєний автоматом Калашникова, пістолетом та ножем. Нападник встиг важко поранити одну людину, коли його знешкодили американці. Двоє з них - Скарлатос і Стоун - раніше служили в армії США.

Після інциденту трьох молодих чоловіків прийняли до французького Почесного легіону. Вони стали ще відомішими, коли зіграли самих себе у фільмі "О 15:17 до Парижа" відомого голлівудського актора і режисера Клінта Іствуда.

Тепер 26-річні американські громадяни попросили про громадянство Франції, їхнє прохання задовольнили вже у вересні минулого року. "Для нас було важливим стати французькими громадянами, тому що зараз ми маємо такий сильний зв'язок з Францією", - заявив Алек Скарлатос. У свою чергу Ентоні Сейдлер сказав, що вони ще не розмовляють французькою, але сподіваються, що найближчим часом це зміниться.