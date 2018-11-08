 Франція конфіскувала літак Ryanair через суперечку щодо субсидій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Франція конфіскувала літак Ryanair через суперечку щодо субсидій

У Франції конфіскували літак ірландського лоукостера Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт щодо субсидій, які має повернути авіакомпанія.

Літак Ryanair

Літак Ryanair (фото з архіву)

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У Франції конфіскували літак ірландської авіакомпанії Ryanair прямо перед його вильотом із Бордо в Лондон. Інцидент стався у четвер, 8 листопада, ввечері. На борту літака були 149 пасажирів. Їм довелося його залишити і дістатися британської столиці іншим рейсом із п'ятигодинною затримкою, передає dpa.

Причиною затримання літака став конфлікт навколо субсидій, які місцева французька влада виплатила ірландському лоукостеру у 2008-2009 роках. У 2014 році, однак, Єврокомісія визнала, що виплата цих коштів була незаконною і завдяки ній авіакомпанія отримала несправедливу економічну перевагу.

У Франції конфіскацію літака назвали "крайнім заходом". 9 листопада ірландська авіакомпанія повернула державну фінансову допомогу.

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Літак Ryanair

Франція конфіскувала літак Ryanair через субсидії

У Франції конфіскували літак Ryanair перед його вильотом із Бордо через конфлікт навколо субсидій. 

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