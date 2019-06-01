Франція змінила правила сходження на Монблан з міркувань безпеки

Французька влада зробила більш жорсткими правила сходження на гору Монблан з міркувань безпеки. Починаючи з суботи, 1 червня, альпіністи, які планують піднятися на вершину стандартним маршрутом з ночівлею, повинні бронювати номер в одному з трьох гірських притулків, повідомила агенція AFP.

Нові правила, котрі з'явились внаслідок поганих умов в переповнених притулках та погроз у бік їхніх доглядачів, будуть діяти до кінця сезону у вересні. Альпіністам, які будуть без дозволу ставити намети на маршруті, загрожують штраф розміром 300 тисяч євро та два роки ув'язнення.

Ця заборона стаала "результатом 15-річної боротьби за те, щоб альпіністи могли насолоджуватися Монбланом, а також поважати його", сказав мер міста Сен-Жерве, в якому більшість альпіністів починають своє сходження, Жан-Марк Пеєкс.

Щороку альпійська вершина висотою 4810 метрів приваблює близько 25 тисяч альпіністів. Але через занадто велику кількість людей на горі почастішали сутички між альпіністами та випадки встановлення незаконних наметових таборів.

Минулого року під час сходжень на Монблані загинули 15 альпіністів, що змусило французьку владу почати обмежувати доступ на вершину. Втім, інформаційні кампанії, покликані зменшити кількість людей на горі, виявились неефективними, повідомив регіональний адміністратор П'єр Ламбер. 31 травня після падіння з 250-метрової висоти на початку стандартного маршруту Route Royale загинув 25-річний словацький альпініст.

У квітні французькі чиновники вже анонсували плани відновлення маршрутів і встановлення різних світлових маркерів для розрізнення підйому та спуску. Нові правила запроваджені на Монтбалі на тлі різкого збільшення смертей на Евересті. Там внаслідок великої черги, що вишукалась у "зоні смерті", днями загинуло вже дев'ятеро людей.