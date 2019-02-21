Франція заявила про вбивство одного з ватажків "Аль-Каїди" в Малі

У міністерстві оборони Франції заявили, що силами французьких військових в африканському регіоні Сахель було вбито лідера одного з терористичних угрупувань, пов'язаного з "Аль-Каїдою". Яхью Абу Хаммана, який був одним з ватажків угрупування "Джамаа Нусрат уль-Іслам ва аль-Муслімін" (JNIM), було виявлено під час військової операції в колоні автомобілів біля міста Тімбукту в Малі. Про це повідомила у п'ятницю, 22 лютого, міністерка оборони Франції Флоранс Парлі, передає агенція dpa. В ході цієї операції, в якій була задіяна авіація, було вбито також ще кілька бойовиків.

Операція була результатом "років пошуків" і завдала дуже важкого удару по терористичних угрупуваннях у Сахелі, зазначила Парлі. Оголошення про ліквідацію ватажка угрупування було зроблено за кілька годин до того, як міністерка оборони, прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп та міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан відправились в Малі з офіційним візитом.

Угрупування JNIM, яке є філією "Аль-Каїди", було сформовано у 2017 році, коли зібрались разом кілька ісламістських груп, включно з "Аль-Каїдою в ісламському Магрибі". Ситуація в Малі залишається напруженою протягом багатьох років. Велика частина країни перебуває під контролем екстремістських угрупувань.

Зараз в регіоні Сахель перебувають 4,5 тисячі французьких військових, які задіяні в операції "Бархан". Її ціллю є ісламістські екстремістські угрупування в Буркіна-Фасо, Малі, Мавританії, Нігері та Чаді.