Франція запроваджує податок для Google та інших інтернет-гігантів зі США

Франція з 1 січня наступного року обкладе власним податком великі компанії, які працюють у сфері інтернету та технологій, зважаючи на труднощі із запровадженням аналогічного податку на рівні всього ЄС. Про це в понеділок, 17 грудня, повідомив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер на прес-конференції у Парижі, повідомляє агенція AFP.

Йдеться про так званий податок GAFA - від назв інтернет-гігантів Google, Apple, Facebook і Amazon. Він передбачає оподаткування масштабних ділових операцій цих компаній у Європі.

За словами очільника французького мінфіну, "податок буде запроваджений незалежно від того, що станеться 1 січня" і буде чинним протягом усього 2019 року. Французька влада очікує отримати таким чином приблизно 500 мільйонів євро.

Низька податкова ставка, яку американські цифрові гіганти сплачують на теренах Європи, неодноразово сприячиняла обурення серед виборців у багатьох європейських країнах. Однак на рівні ЄС до єдиного рішення щодо цього питання не дійшли.

Агенція AFP припускає, що нинішній намір Франції щодо запровадження податку може бути обумовлений проблемами державного бюджету. Минулого тижня президент країни Еммануель Макрон під тиском протестів "жовтих жилетів" оголосив про низку заходів, зокрема, підтримки малозабезпечених сімей, що призведе до "багатомільярдної діри" в бюджеті на 2019 рік.