Франція готується до жорсткого Brexit

Французький уряд активізував свої плани з усунення наслідків неврегульованого виходу Великобританії з Європейського Союзу, заявив у четвер, 17 січня, прем'єр-міністр країни Едуар Філіп. "Я прийняв рішення активізувати план для Brexit без угоди", - заявив він після засідання, на якому міністри обговорили провал голосування британського парламенту щодо угоди з ЄС, передає агенція AFP.

Зокрема, план передбачає інвестиції розміром 50 мільйонів євро у французькі порти та аеропорти, "які, вочевидь, є найбільш уразливими місцями для необхідних змін", якщо Британія вийде з ЄС без угоди. "У деяких портах будуть збудовані автопарки, в інших буде створена інфраструктура для здійснення необхідних перевірок", - сказав Філіп. Франція також планує залучити 580 додаткових працівників на митницю та ветеринарних інспекторів.

Очікується, що французький парламент ухвалить законопроект, який дозволить уряду видати укази, що регулюватимуть підготовку до Brexit без угоди. "Ми хочемо бути готовими захистити інтереси наших громадян", - наголосив Філіп.

Зокрема, в проектах указів йдеться про право на проживання британських підданих у Франції: їм буде дозволено залишатися без дозволу на рік після Brexit, за умови, що французи, які проживають у Великобританії, можуть зробити те саме. Окрім того, уряд планує створення спеціальної митної інфраструктури. Своєю чергою, британським автоперевізникам буде дозволено продовжувати здійснювати поставки у Францію, а тунель Ла-Манш продовжуватиме працювати. В проектах указів також йдеться про постачання оборонного обладнання через канал та гарантії щодо фінансової діяльності, яка може бути поставлена під загрозу.

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 14 січня британський парламент відмовився його ратифікувати.

Європейська комісія вже розробила план заходів на випадок Brexit без угоди. Передбачено 14 заходів, які необхідні для обмеження шкоди, що може бути спричинена реалізацією сценарію "без угоди". Передусім мова йде про торгівлю, транспортне сполучення та фінансову сферу.

У випадку Brexit без угоди узгоджений раніше перехідний період до 2020 року скасовується, що може спричинити проблеми для понад трьох мільйонів громадян ЄС, які мешкають у Великобританії, а також для мільйона британців у Євросоюзі. Єврокомісія виступає за те, щоб держави-члени ЄС погодили надання статусу підданим Великобританії для узгодження соціальних виплат та медичного страхування. Вихід Великобританії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року.