 Франція відкликає свого посла з Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Франція відкликає свого посла з Італії

МЗС Франції відкликає свого посла в Італії для консультацій, заявляючи про "прецеденти", яких не було між двома країнами з часів Другої світової. Перед цим віце-прем'єр Італії зустрівся з представниками "жовтих жилетів".

Франція відкликала свого посла в Італії після зустрічі італійського віце-прем'єра з представниками жовтих жилетів

Франція відкликала свого посла в Італії після зустрічі італійського віце-прем'єра з представниками "жовтих жилетів"

Франція відкликає свого посла в Італії для консультацій через "необґрунтовану" критику з боку Рима. З такою заявою виступило міністерство закордонних справ Франції у четвер, 7 лютого, повідомляє агенція Reuters.

"Франція протягом кількох місяців була ціллю повторюваних, безпричинних атак і обурливих заяв", - наголошується у заяві. У французькому МЗС заявляють, що "подібних прецедентів не було з кінця" Другої світової війни. "Мати розбіжності - це одне, але маніпулювати відносинами задля виборчих цілей - це інше", - переконані у Парижі. У той же час Франція закликала італійську сторону "відновити дружні відносини і взаємоповагу".

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За закликом профспілок десятки тисяч французів вимагали збільшення заробітної плати, зниження плати за навчання та справедливих податків. (05.02.2019)

Якщо інші країни ЄС не приймуть мігрантів з судна Diciotti, "Рух п'яти зірок" ініціюватиме голосування щодо припинення відрахувань до бюджету ЄС, заявив віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо. (23.08.2018)

Така заява з боку Парижа пролунала на тлі нещодавньої зустрічі віце-прем'єра Італії, лідера партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо з представниками "жовтих жилетів" у Франції, повідомляє агенція AFP. Напередодні французька влада заявила, що Ді Майо не повинен втручатися у внутрішні справи країни.

Раніше віце-прем'єр Італії повідомив, що зустрічався з відомим активістом "жовтих жилетів" Крістофом Шаленсоном, а також з представниками руху, які планують взяти участь у виборах до Європарламенту в травні 2019 року. Він сказав, що метою зустрічі було підготувати спільний фронт для виборів до Європарламенту. При цьому Ді Майо написав у своєму Twitter, що "вітер змін перетнув Альпи".

Протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне почалися у листопаді минулого року та з часом обросли новими вимогами. У грудні уряд Франції під тиском "жовтих жилетів" відмовився підвищувати ціни на пальне, однак протести на цьому не припинилися.

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