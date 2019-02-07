Франція відкликає свого посла з Італії

Франція відкликає свого посла в Італії для консультацій через "необґрунтовану" критику з боку Рима. З такою заявою виступило міністерство закордонних справ Франції у четвер, 7 лютого, повідомляє агенція Reuters.

"Франція протягом кількох місяців була ціллю повторюваних, безпричинних атак і обурливих заяв", - наголошується у заяві. У французькому МЗС заявляють, що "подібних прецедентів не було з кінця" Другої світової війни. "Мати розбіжності - це одне, але маніпулювати відносинами задля виборчих цілей - це інше", - переконані у Парижі. У той же час Франція закликала італійську сторону "відновити дружні відносини і взаємоповагу".

Така заява з боку Парижа пролунала на тлі нещодавньої зустрічі віце-прем'єра Італії, лідера партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо з представниками "жовтих жилетів" у Франції, повідомляє агенція AFP. Напередодні французька влада заявила, що Ді Майо не повинен втручатися у внутрішні справи країни.

Раніше віце-прем'єр Італії повідомив, що зустрічався з відомим активістом "жовтих жилетів" Крістофом Шаленсоном, а також з представниками руху, які планують взяти участь у виборах до Європарламенту в травні 2019 року. Він сказав, що метою зустрічі було підготувати спільний фронт для виборів до Європарламенту. При цьому Ді Майо написав у своєму Twitter, що "вітер змін перетнув Альпи".

Протести "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне почалися у листопаді минулого року та з часом обросли новими вимогами. У грудні уряд Франції під тиском "жовтих жилетів" відмовився підвищувати ціни на пальне, однак протести на цьому не припинилися.