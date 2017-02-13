Франція вручила Орден Почесного легіону Ліні Костенко

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вручив орден Почесного легіону українській письменниці та поетесі Ліні Костенко. Церемонія вручення пройшла у французькому посольстві у Києві у четвер, 14 липня.

"Рішучість, сміливість і бажання, незважаючи ні на що, залишатися вільною. Ці три слова, на мою думку, найкраще характеризують ваш життєвий шлях, головне - вашу рішучість залишатися людиною з активною громадянською позицією", - сказав де Понсен Костенко на церемонії вручення нагороди, передає "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що коли зробив офіційну пропозицію президентові Франції Еммануелю Макрону представити до високої нагороди Ліну Костенко, не міг і уявити, що це нагородження відбудеться під час війни. "Але в контексті агресії Росії, жертвою якої стала Україна, вручення цієї нагороди стає ще вагомішим", - зазначив посол.

Костенко повідомила, що для неї велика честь отримати нагороду. "Орден Почесного легіону - це лицарський орден, і отримати його - це велика честь. Зізнаюся, для мене це була абсолютна несподіванка, бо я належу до всесвітньо невідомої літератури - і раптом така нагорода. Пан посол дуже правильно сказав, я справді люблю Францію, і навіть у ті страшні тоталітарні часи я завжди душею бувала у Франції, у мене є вірші про Францію", - сказала Костенко.

Костенко присвятила нагороду українським воїнам

Письменниця наголосила, що присвячує нагороду українським воїнам. "Це наш найпотужніший легіон", - заявила Костенко. "Коли мене звинувачували в антирадянській творчості та викликали на розправу, я їм просто процитувала Камю - що світ поділяється на чуму та на її жертв, і мій вибір - не стати на бік чуми. Це взагалі був девіз шістдесятників - не стати на бік чуми, а тепер це вже альтернатива для всього людства, тому що вібріони чуми нікуди не зникли, як і передбачав Камю, і ці вібріони росли, наливалися люттю і зараз обрушилися на Україну у формі найпотворнішої війни", - зазначила Костенко.

Ліна Костенко - лауреатка Шевченківської премії, шістдесятниця, одна з найвідоміших українських поеток. Останніми роками 92-річна Ліна Костенко, яка живе у Києві, не з'являлася на публіці. Її найвідомішими творами є роман у віршах "Маруся Чурай", поема "Берестечко" та прозовий роман "Записки українського самашедшого", що вийшов 2011 року.

14 липня Франція відзначає національне свято - День взяття Бастилії. Приналежність до ордена Почесного легіону є найвищою відзнакою, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги.