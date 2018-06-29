 Франція вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, перегравши Аргентину у видовищному матчі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

Франція вийшла до чвертьфіналу ЧС-2018, перегравши Аргентину у видовищному матчі

Збірна Франції стала першим чвертьфіналістом ЧС-2018, обігравши збірну Аргентини із рахунком 4:3. Два м'ячі у переможців забив Кіліан Мбаппе.

Французи перемогли аргентинців із рахунком 4:3. Кіліан Мбаппе (з м'ячем) забив два голи та заробив пенальті

Французи перемогли аргентинців із рахунком 4:3. Кіліан Мбаппе (з м'ячем) забив два голи та заробив пенальті

Збірна Франції стала першим чвертьфіналістом Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії. У матчі 1/8 фіналу проти збірної Аргентини в суботу, 30 червня, в Казані французи перемогли з рахунком 4:3.

Матч розпочався атаками французів. Вже на 9-й хвилині французький нападник Антуан Грізманн мав чудову нагоду відкрити рахунок. Проте після пробитого ним штрафного удару м'яч влучив у поперечину воріт збірної Аргентини.

Утім, вже за кілька хвилин Грізманн відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Арбітр матчу призначив 11-метровий удар у ворота збірної Аргентини після того, як захисник команди Маркус Рохо збив французького нападника Кіліана Мбаппе у штрафному майданчику.

Аргентина вибуває з Чемпіонату світу в Росії

Аргентина вибуває з Чемпіонату світу в Росії

Після цього збірна Аргентини володіла ініціативою і під завісу першого тайму зрівняла рахунок. На 41-й хвилині м'яч у ворота французів ефектним дальнім ударом під ліву стійку відправив півзахисник Анхель Ді Марія.

На початку другого тайму збірна Аргентини вийшла вперед. На 48-й хвилині після удару Ліонеля Мессі з-за меж штрафного майданчика аргентинський захисник Габріель Меркало підставив ногу та змінив таким чином траєкторію польоту м'яча, спрямувавши його у правий кут воріт суперника.

Проте перевага аргентинців у рахунку тривала недовго - на 57-й хвилині французький захисник Бенжамен Павар чудовим дальнім ударом у правий кут воріт не залишив жодного шансу аргентинському голкіперу Франко Армані.

Після забитого голу французи продовжували атакувати і вже за п'ять хвилин - на 64-й хвилині - знову вийшла вперед. Нападник Кіліан Мбаппе перехопив м'яч у штрафному майданчику збірної Аргентини, блискавично змістився вліво, відрізавши таким чином аргентинських захисників, та сильним ударом пробив у ворота під опорну ногу голкіпера.

Нападник Кіліан Мбаппе святкує забитий гол

Нападник Кіліан Мбаппе святкує забитий гол

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На цьому французи не запинилися і на 68-й хвилині збільшили свою перевагу до рахунку 4:2. І цього разу відзначився Мбаппе. Отримавши м'яч на правому фланзі біля штрафного майданчика аргентинців, він увійшов у нього та влучно пробив у дальній кут воріт.

Збірна Аргентини намагалась врятувати матч, утім, скоротити відставання змогла лише у доданий час. На третій доданій хвилині після навісу у виконанні Ліонеля Мессі гол головою забив Серхіо Агуеро.

На останніх секундах аргентинці мали можливість зрівняти рахунок, проте м'яч пролетів повз ворота. Гра завершилася із рахунком 4:3 на користь французів. У чвертьфіналі вони зустрінуться з переможцем пари Уругвай - Португалія, які гратимуть пізніше у суботу.

Фінал Чемпіонату світу з футболу відбудеться 15 липня у Москві на стадіоні "Лужники".

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    Вони мали всі шанси. До останнього моменту все було в їхніх руках. Скромних 1:0 проти Південної Кореї вистачило б, аби вийти з групи. Розгубленість після фінального свистка. За 98 хвилин гри титулована німецька збірна не підібрала ключів для успіху проти 57 номера у рейтингу ФІФА.

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    Підготовка до першого матчу, якщо поглянути ззовні, проходить аж ніяк не під щасливою зіркою. Від штаб-квартири збірної у Ватутінках під Москвою, як каже тренер Йоахім Лев, віє шармом "радянської спортшколи". Скандал навколо фотографій Месута Езіла (ліворуч) та Ілкая Ґюндоґана з президентом Туреччини Ердоганом негативно відображається на гравцях, визнає капітан Мануель Ноєр.

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    Перша гра проти Мексики: гравці команди припускаються жахливих індивідуальних помилок, Лев неправильно налаштував збірну на суперника. Мексиканці несподівано часто легко проходять через центр і завдяки помилкам німців показують цього дня неочікувано потужну контратакувальну гру. Не лише Йозуа Кімміх у шоці.

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    Попри численні запевнення в протилежному, здається, команда не є на сто відсотків згуртованою. Матс Гуммельс після, ймовірно, найгіршого матчу за часи Лева біля керма збірної критикує своїх партнерів, які, на думку Гуммельса, надто часто залишали його та іншого центрального захисника Жерома Боатенґа наодинці з нападниками мексиканців. Командний дух виглядає дещо інакше.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Швеція.

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  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

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    І нарешті матч проти Південної Кореї, яку вважали найслабшою в групі. Лев повертає до стартового складу заслужених ветеранів, як-от Самі Хедіру (під п'ятим номером). Нібито завдяки хорошій роботі на тренуваннях. Однак ані Хедірі, ані дебютанту Леону Ґорецка, ані комусь іншому не вдається запалити гру німців.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Невпевненість

    Знову упродовж 90 хвилин збірна Німеччини у жодному з відрізків гри не діє з упевненістю, притаманною чемпіонам світу. Південна Корея, як до цього Мексика та Швеція, отримує шанси завдяки індивідуальним помилкам гравців бундестіму. Німцям же натомість для реалізації своїх нечисленних моментів бракує холоднокровності.

  • ЧС-2018 з футолу в Росії. Тоні Кроос у матчі проти Південної Кореї

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Заслужений виліт

    Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений.

    Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк


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Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях. (28.06.2018)  

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