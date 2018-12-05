Французькі фермери анонсували власні антиурядові протести

На додаток до масштабних акцій "жовтих жилетів" проти підвищення цін на бензин, у Франції також анонсовані протести фермерів. Вони вийдуть на акції наступного тижня, оскільки незадоволені політикою уряду щодо цін на свою продукцію, повідомила у середу, 5 грудня, голова найбільшої фермерської профспілки FNSEA Крістіан Ламберт.

Французький уряд мав 5 грудня обговорити питання підвищення мінімальної ціни на продовольчі продукти, яке планувалось запровадити з 1 січня 2019 року. Але через масові протести у країні це рішення було відкладено, повідомив міністр з питань сільського господарства Дідьє Гійом, передає агенція Reuters. За його словами, уряд повернеться до цього питання в січні-лютому. Уряд має намір підвищити мінімальний поріг цін на продовольчі товари на 10 відсотків та обмежити знижки.

Фермери довгий час скаржилися на зниження доходів через цінову війну між роздрібними торговцями, внаслідок якої у виграші виявилися споживачі, але виробники зазнавали збитків. Тому фермери наполягають на перегляді цін вже зараз. Голова профспілки FNSEA повідомила, що фермери офіційно не приєднуватимуться до протестів "жовтих жилетів". "Вони хочуть аполітичного руху, без профспілок, і я поважаю це", - сказала вона, передає агенція AFP.

Як повідомлялось, у Франції вже кілька тижнів тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

Причиною протестів стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте.

Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона. Французький уряд вирішив відкласти підвищення податку на пальне на шість місяців, але демонстранти незадоволені цим і обіцяють нові протести.