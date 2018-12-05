 Французькі фермери анонсували власні антиурядові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Французькі фермери анонсували власні антиурядові протести

Французькі фермери незадоволені тим, що внаслідок акцій "жовтих жилетів" уряд відклав рішення щодо підвищення цін на їхню продукцію. Вони обіцяють наступного тижня вийти на вулиці з власними протестами.

Протести фермерів у Франції (архівне фото)

Протести фермерів у Франції (архівне фото)

На додаток до масштабних акцій "жовтих жилетів" проти підвищення цін на бензин, у Франції також анонсовані протести фермерів. Вони вийдуть на акції наступного тижня, оскільки незадоволені політикою уряду щодо цін на свою продукцію, повідомила у середу, 5 грудня, голова найбільшої фермерської профспілки FNSEA Крістіан Ламберт.

Французький уряд мав 5 грудня обговорити питання підвищення мінімальної ціни на продовольчі продукти, яке планувалось запровадити з 1 січня 2019 року. Але через масові протести у країні це рішення було відкладено, повідомив міністр з питань сільського господарства Дідьє Гійом, передає агенція Reuters. За його словами, уряд повернеться до цього питання в січні-лютому. Уряд має намір підвищити мінімальний поріг цін на продовольчі товари на 10 відсотків та обмежити знижки.

Фермери довгий час скаржилися на зниження доходів через цінову війну між роздрібними торговцями, внаслідок якої у виграші виявилися споживачі, але виробники зазнавали збитків. Тому фермери наполягають на перегляді цін вже зараз. Голова профспілки FNSEA повідомила, що фермери офіційно не приєднуватимуться до протестів "жовтих жилетів". "Вони хочуть аполітичного руху, без профспілок, і я поважаю це", - сказала вона, передає агенція AFP.

Як повідомлялось, у Франції вже кілька тижнів тривають протести через підвищення цін на пальне. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокують дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Перші виступи почалися 17 листопада, в них взяли участь 280 тисяч осіб по всій країні. Відтоді акції не припиняються, сягаючи піку у вихідні дні. 24 листопада в них брали участь близько 106 тисяч осіб, 1 грудня - 136 тисяч. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про відкладення екоподатку на бензин, що став причиною масових протестів. Та чи допоможе це приборкати протестний рух? Аналізує Макс Гофманн. (05.12.2018)

У Франції опозиція та протестувальники невдоволені планом уряду відкласти на півроку підвищення акцизу на пальне. Вони вимагають повної відмови від цих намірів та планують нові протести. (04.12.2018)

Причиною протестів стали плани підвищення акцизів на пальне. За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте.

Чиновники мотивують це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона. Французький уряд вирішив відкласти підвищення податку на пальне на шість місяців, але демонстранти незадоволені цим і обіцяють нові протести.

Дивитись відео 04:23
Now live
04:23 хв

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)  

Також за темою

Frankreich Proteste gegen Erhöhung von Benzinsteuern

"Жовті жилети": як французам вдалося зібрати масові протести через бензин 21.11.2018

Сотні тисяч протестувальників на вулицях міст - для Франції не дивина. Але нинішні протести проти підвищення акцизу на бензин і дизельне пальне - особливі.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Уряд Франції розглядає можливість запровадження надзвичайного стану 02.12.2018

Аби запобігти насильницьким протестам, французький уряд може запровадити у країні надзвичайний стан. Такий захід планують обговорити на зустрічі президента, глави уряду та керівника МВС.

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris

Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб 01.12.2018

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати.

Реклама

Докладно

Вхід до Центральноєвропейського університету в Будапешті

З Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет переїжджає під тиском Орбана. 

Термінал D аеропорту Бориспіль

Kyiv Boryspil Express: перший млинець глевкий

Менш ніж за тиждень роботи Kyiv Boryspil Express вже двічі ламався. Чому так сталося, пояснюють експерти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  