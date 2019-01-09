Французького "спайдермена" затримали у Франкфурті після підкорення хмарочоса

Відомий французький скелелаз Ален Робер у суботу, 28 вересня, піднявся на хмарочос Skyper у Франкфурті-на-Майні. При цьому він не використовував жодних засобів безпеки, повідомляє агентство AFP.

57-річний Робер підкорив 154-метрову будівлю лише за півгодини. За ним спостерігали люди на вулиці, які фотографували підйом.

Ален Робер підкорює хмарочос Skyper

Коли француз згодом спустився на землю, на нього вже чекала поліція, яка затримала екстремала. Робер не мав дозволу на підйом. За словами правоохоронців, йдеться про порушення громадського порядку та безпеки. Окрім того, планують перевірити, чи повинен француз нести відповідальність за порушення норми закону про недоторканність приватного помешкання. За першими оцінками, шкоди будівлі завдано не було.

Ален Робер влаштовує такі акції по всьому світу, починаючи з 1994 року. Зокрема, він підіймався на хмарочос "Бурдж Халіфа" в місті Дубай та на Ейфелеву вежу. У серпні цього року Робер видерся на хмарочос у Гонконгу і розгорнув баннер із прапорами Китаю і Гонконгу та закликом до порозуміння. Цього разу він не пояснив мотивів акції.

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