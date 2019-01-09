 Французького ″спайдермена″ затримали у Франкфурті після підкорення хмарочоса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

Французького "спайдермена" затримали у Франкфурті після підкорення хмарочоса

Француз Ален Робер, якого охрестили "людиною-павуком", видерся на один з хмарочосів у Франкфурті. Після того як екстремал спустився на землю, його затримала поліція.

Людину-павука затримали у Франкфурті після підкорення одного з хмарочосів

"Людину-павука" затримали у Франкфурті після підкорення одного з хмарочосів

Відомий французький скелелаз Ален Робер у суботу, 28 вересня, піднявся на хмарочос Skyper у Франкфурті-на-Майні. При цьому він не використовував жодних засобів безпеки, повідомляє агентство AFP.

57-річний Робер підкорив 154-метрову будівлю лише за півгодини. За ним спостерігали люди на вулиці, які фотографували підйом. 

Ален Робер підкорює хмарочос Skyper

Ален Робер підкорює хмарочос Skyper

DW.COM

Через вихід Великобританії з Євросоюзу близько 30 міжнародних банків можуть перенести весь або частину свого бізнесу з Лондона до Франкфурта. Серед них британські, японські, німецькі та американські фінансові інститути. (30.07.2017)

У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок. (24.09.2018)

Коли француз згодом спустився на землю, на нього вже чекала поліція, яка затримала екстремала. Робер не мав дозволу на підйом. За словами правоохоронців, йдеться про порушення громадського порядку та безпеки. Окрім того, планують перевірити, чи повинен француз нести відповідальність за порушення норми закону про недоторканність приватного помешкання. За першими оцінками, шкоди будівлі завдано не було. 

Ален Робер влаштовує такі акції по всьому світу, починаючи з 1994 року. Зокрема, він підіймався на хмарочос "Бурдж Халіфа" в місті Дубай та на Ейфелеву вежу. У серпні цього року Робер видерся на хмарочос у Гонконгу і розгорнув баннер із прапорами Китаю і Гонконгу та закликом до порозуміння. Цього разу він не пояснив мотивів акції.

  • Маха Накхон, Бангкок

    Найкращі хмарочоси світу

    Маха Накхон, Бангкок

    Будівля висотою 314 метрів є найвищою у Таїланді та 92-ю за висотою у світі. Maha Nakhon спроектувало архітектурне бюро Ole Scheeren. Відомий німецький архітектор Оле Шеерен (Ole Scheeren) вже був лауреатом іншого престижного конкурсу - Urban Habitat Award. У 2014 році спроектований ним житловий комплекс The Interlace у Сінгапурі був визнаний найкращою "житловою міською багатоповерхівкою".

  • Бейрутські тераси, Бейрут

    Найкращі хмарочоси світу

    Бейрутські тераси, Бейрут

    Цю житлову будівлю у столиці Лівану спроектувало швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron. У всіх квартирах Beirut Terraces - великі вікна з панорамним видом на місто та вихід на відкриту терасу з садом, що звисає. Рослини на терасі забезпечують приємний затінок. У хмарочосі є басейн, сауна, магазини та підземний гараж.

  • Башта Реформа, Мехіко

    Найкращі хмарочоси світу

    Башта Реформа, Мехіко

    Будівництво хмарочоса Torre Reforma у Мехіко тривало вісім років. Висота 57-поверхової будівлі - 246 метрів. Це проект Л. Бенджаміна Романо - засновника мексиканського архітектурного бюро LBR&A. Хмарочос має особливу структурну концепцію, що дозволяє протистояти сильним землетрусам. Серед унікальних архітектурних рішень - величезний отвір для оглядового майданчика нижче середини будівлі.

  • Чаоян Парк Плаза, Пекін

    Найкращі хмарочоси світу

    Чаоян Парк Плаза, Пекін

    На півдні Пекіна розташована найбільша зелена територія китайської столиці - парк Чаоян. Поруч з ним здіймається у небо футуристичний комплекс Chaoyang Park Plaza - хмарочоси, офісні приміщення та громадські простори. Комплекс за формою нагадує природний ландшафт: гори, ліси та озера, зображені на традиційних китайських пейзажах шань-шуй. Проект китайського архітектурного бюро MAD.

  • Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Найкращі хмарочоси світу

    Оазія Готель Даунтаун, Сінгапур

    Oasia Hotel Downtown сінгапурського архітектурного бюро WOHA - озеленений хмарочос. Цей велетень з вертикальними садами, що захищають від дощу та сонця, привертає увагу у бетонних джунглях густонаселеного мегаполіса.

    Автор: Єфім Шуман


 

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"Людина-павук" підкорив хмарочос у Парижі (01.09.2016)

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У п'ятірці фіналістів цьогорічного міжнародного конкурсу на найкращий хмарочос світу немає ні американських, ні європейських багатоповерхівок. (24.09.2018)  

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"Людина-павук" підкорив хмарочос у Парижі (01.09.2016)  

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