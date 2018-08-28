 Французького кардинала засудили за приховування фактів сексуального насильства над дітьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Французького кардинала засудили за приховування фактів сексуального насильства над дітьми

Архієпископа Ліонського визнали винним у приховуванні інформації про випадки насильства над дітьми та підлітками, скоєного католицьким священиком.

Архієпископ Ліонський Філіп Барбарен

Архієпископ Ліонський Філіп Барбарен (архівне фото)

Одного з найвпливовіших кардиналів католицької церкви, архієпископа Ліонського Філіпа Барбарена, у четвер, 7 березня, засудили до шести місяців ув'язнення умовно за приховування інформації про факти сексуального насильства над дітьми та підлітками,  інформує агенція AFP. Повідомляється, що йдеться про факти сексуальної наруги католицького священика над неповнолітніми, які мали місце у період між 2014 та 2015 роками.

Сам архієпископ Ліонський на засідання суду не з'явився. Його адвокати одразу ж після винесення вироку заявили, що подаватимуть апеляцію, назвавши висновки суду "непереконливими".

68-річному Барбарену також закидали приховування інформації про те, що один зі священиків його єпархії домагався малолітніх у 1980-90 роках. Однак судді вирішили, що кардинал не може нести відповідальність за ці злочини за терміном їхньої давності.

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Аудіо й відео до теми

Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)  

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