 Французький футбольний клуб ПСЖ підозрюють у расовій дискримінації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Французький футбольний клуб ПСЖ підозрюють у расовій дискримінації

Французька прокуратура взялася за футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" через підозри у расовій дискримінації при селекції гравців.

Фанати PSG

Фанати PSG

Французька прокуратура розпочала розслідування стосовно футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) через закиди у расовій дискримінації при селекції гравців. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на французьких правоохоронців у понеділок, 19 листопада. За даними агенції, прокуратура порушила справу за заявою французької "Ліги з прав людини", яка закидає клубу дискримінацію гравців у зв'язку з походженням, належністю до певних етнічних груп або національності.

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Рекордний трансфер вартістю 222 мільйони євро завершено. Неймар став гравцем французького клубу "Парі Сен-Жермен". (04.08.2017)

Бразильський зірковий нападник сплатив іспанському клубу "Барселона" рекордні 222 мільйони євро, щоб перейти до французького "Парі Сен-Жермен". Виплату підтвердили в "Барсі". (03.08.2017)

Як повідомляло раніше інтернет-видання Mediapart, ПСЖ при пошуку гравців для клубу використовує формуляри з дискримінаційними записами. Йдеться про використовувані опції щодо походження граців: "французьке", "магрибське", "вестіндійське" та "чорно-африканське". У ПСЖ ніби провели внутрішнє розслідування щодо закидів у ЗМІ, і дійшли висновку про безпідставність звинувачень.

Запит даних про етнічне походження у Франції заборонений, нагадує dpa.

ПСЖ заснований у 1970 році, 12-разовий володар Кубку Франції та семиразовий чемпіон Франції з футболу. 70 відсотків акцій ПСЖ належить катарському фонду Qatar Sports Investments, клуб є найбагатшим у Франції та одним з багатших у світі. ПСЖ закидають також порушення правил фінансового fair play.

  • Ліонель Мессі виконує пенальті

    Десять нових важливих правил футболу

    Пенальті

    Згідно з новими правилами, якщо гравець, який буде виконувати пенальті, зупиниться перед ударом або удар неочікувано виконає інший гравець з його команди, то суддя призначить вільний удар для команди суперника. Гравець, який бив пенальті, може бути покараний жовтою карткою. Але тепер воротаря теж можуть покарати жовтою карткою, якщо він почне рухатися з лінії воріт занадто рано.

  • Червона картка

    Десять нових важливих правил футболу

    Потрійне покарання

    Дискусія щодо потрійного покарання у вигляді пенальті, вилучення з поля та дискваліфікації (пропуску наступного матчу) за "фол останньої надії" тепер у минулому. Тепер, якщо порушення відбулось у штрафному майданчику, арбітр на власний розсуд вирішуватиме, діставати чи ні червону картку. Наприклад, якщо захисник порушив правила, намагаючись дотягнутись до м’яча, може бути досить і жовтої картки.

  • Вилучення з поля

    Десять нових важливих правил футболу

    Вилучення з поля

    Згідно з новими правилами, суддя може показати червону картку навіть до початку гри, а не як раніше - під час гри, у перерві або після фінального свистка. Щойно суддя вийшов на поле, він одразу може карати вилученням. В такому випадку команда гравця, який отримав червону картку, все одно має право розпочати гру з одинадцятьма гравцями.

  • Медична допомога на полі

    Десять нових важливих правил футболу

    Перерва для надання медичної допомоги

    Необхідна медична допомога, але тривалістю не більше 20 секунд, тепер може бути надана гравцю на полі. Раніше гравцям для цього треба було залишати поле, а потім чекати дозволу рефері, щоб повернутися у гру.

  • Розіграш м'яча у центрі поля

    Десять нових важливих правил футболу

    Розіграш м'яча

    Розігруючи м'яч у центрі поля, більше не треба обов’язково пасувати вперед, тепер м’яч можна віддати вбік або навіть назад на голкіпера.

  • Стінка з футболістів під час штрафного удару

    Десять нових важливих правил футболу

    "Стінка" на "стінку"

    "Стінка" від атакуючої команди - цей тактичний прийом, до якого вдавалися під час пробиття штрафного удару, тепер під забороною. Після запровадження нових правил поряд зі "стінкою" команди, що обороняється, не може стояти ще одна "стінка" з гравців атакуючої команди, яка звужуватиме зону видимості для воротаря.

  • Перерва під час спеки

    Десять нових важливих правил футболу

    Перерви "на воду"

    Перерви для того, щоб гравці могли попити води під час сильної спеки залишаються в рамках правил, але тепер судді зможуть компенсувати ці зупинки додаванням часу до гри.

  • Вкидання м'яча

    Десять нових важливих правил футболу

    Вкидання м'яча

    За неправильне вкидання раніше особливо не карали. Але тепер за цим знову пильнуватимуть. Згідно з новими правилами, вкидання повинно виконуватись обома руками з однаковою силою - підкручування м'яча більше не дозволяється.

  • Гра без взуття

    Десять нових важливих правил футболу

    Гра без взуття

    Досі бити по м'ячу без взуття було заборонено. Тепер, якщо гравець загубить взуття під час матчу, він може продовжувати грати босоніж або у шкарпетках до наступної зупинки гри. Те саме стосується і футбольних щитків.

  • Нижня білизна

    Десять нових важливих правил футболу

    Нижня білизна

    Картаті, смугасті та неонові труси для футболістів відтепер під забороною. Дозволена лише нижня білизна кольору форми.

    Автор: Олівія Ґерстенберґер, Віталій Дубенський


DW.COM

Десять нових важливих правил футболу

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