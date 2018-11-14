Французький футбольний клуб ПСЖ підозрюють у расовій дискримінації

Французька прокуратура розпочала розслідування стосовно футбольного клубу "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) через закиди у расовій дискримінації при селекції гравців. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на французьких правоохоронців у понеділок, 19 листопада. За даними агенції, прокуратура порушила справу за заявою французької "Ліги з прав людини", яка закидає клубу дискримінацію гравців у зв'язку з походженням, належністю до певних етнічних груп або національності.

Як повідомляло раніше інтернет-видання Mediapart, ПСЖ при пошуку гравців для клубу використовує формуляри з дискримінаційними записами. Йдеться про використовувані опції щодо походження граців: "французьке", "магрибське", "вестіндійське" та "чорно-африканське". У ПСЖ ніби провели внутрішнє розслідування щодо закидів у ЗМІ, і дійшли висновку про безпідставність звинувачень.

Запит даних про етнічне походження у Франції заборонений, нагадує dpa.

ПСЖ заснований у 1970 році, 12-разовий володар Кубку Франції та семиразовий чемпіон Франції з футболу. 70 відсотків акцій ПСЖ належить катарському фонду Qatar Sports Investments, клуб є найбагатшим у Франції та одним з багатших у світі. ПСЖ закидають також порушення правил фінансового fair play.