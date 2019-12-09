Французький уряд представив деталі пенсійної реформи

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп представив головні принципи запланованої пенсійної реформи. У виступі в середу, 11 грудня, Філіпп пояснив, що замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників планується запровадити єдину для всіх пенсійну систему.

Серед планів французького уряду - збереження пенсійного віку на рівні 62 років. Але будуть і винятки: співробітники пожежної служби, військовослужбовці та поліцейські зможуть і надалі раніше виходити на пенсію.

Утім, уряд країни волів би, щоб громадяни не завершували свою трудову діяльність одразу після досягнення 62-річного віку. "Ми будемо спонукати громадян працювали довше за допомогою системи знижок та премій", - додав керівник уряду Франції, цитує агенція новин Reuters.

Він також запевнив, що майбутня система буде "справедливою та стабільною". За словами Філіппа, нова пенсійна система стане "новим пактом між поколіннями", цитує агенція новин AFP. Громадян, котрі народилися до 1975 року, нововведення не зачеплять, додав очільник уряду Франції.

Крім того, планується запровадження базової пенсії в 1000 євро. "Жінки виграють найбільше від запровадження єдиної пенсійної системи", - запевнив Філіпп.

Плани попри страйк та протести

Уряд Еммануеля Макрона й раніше оголошував плани реформувати пенсійну систему, що на даний момент налічує понад окремих 40 пенсійних кас. Крім того, за нинішньої системи істотно відрізняються як вік виходу на пенсію, так і обсяги пенсійних нарахувань різних груп населення.

Однак задуми уряду спричинили хвилю масових протестів. У відповідь на плани уряду профспілки оголосили страйк. Представники профспілок закликали залізничників, лікарів, вчителів та інших бюджетників змусити уряд страйками та акціям протесту відмовитися від планів щодо пенсійної реформи.

Як повідомлялося, напередодні, за даними поліції, на вулиці французьких міст вийшло близько 340 тисяч незгодних із планами уряду. Натомість профспілки стверджували, що їхні акції зібрали близько 900 тисяч учасників.