 Французький міністр йде у відставку через скандал з лобстерами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Французький міністр йде у відставку через скандал з лобстерами

Міністр екології Франції заявив про відставку після журналістського розслідування. Згідно з ним, Франсуа де Рюжі проводив розкішні звані вечері за державні кошти.

Франсуа де Рюжі

Франсуа де Рюжі

Після лише десяти місяців перебування на посаді міністр екології Франції Франсуа де Рюжі подав у відставку. Причиною став скандал, що розгорівся після публікації розслідування онлайн-видання Mediapart щодо витрат бюджетних коштів на розкішні прийоми. Як повідомляє у вівторок, 16 липня, агенція AFP, де Рюжі передав заяву про відставку на розгляд прем'єр-міністру Франції.

DW.COM

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення. (21.03.2019)

Очільницю острівної держави Маврикій Аміну Гуріб-Факім звинуватили у використанній банківської картки неурядової організації в особистих цілях. Після кількатижневого скандалу вона подала у відставку. (17.03.2018)

Згідно з даними ЗМІ, перебуваючи на посаді спікера Національних зборів Франції, політик у період з жовтня 2017 до червня 2018 року влаштував близько десяти урочистих вечерь за рахунок бюджетних коштів, під час яких подавали лобстерів та дорогі вина. Як зазначається, гостями були переважно люди з оточення дружини де Рюжі, яка працює журналісткою видання Gala.

Крім того, за даними Mediapart, міністр, попри високі доходи, орендує в провінції соціальну квартиру для малозабезпечених.

Також повідомляється, що уряд розпочав розслідування щодо міністра і заявив, що йому доведеться відшкодувати кошти, які він міг привласнити. Сам де Рюжі провини не визнає і заявляє, що став жертвою "медійного суду Лінча". Він також заявив, що подасть до суду проти порталу Mediapart через імовірний наклеп.

Також за темою

Ukraine Kiew | Petro Poroschenko, Präsident

Коментар: Корупційна бомба для Петра Порошенка 08.03.2019

За три тижні до виборів президента України Петро Порошенко і його найближче оточення опинилися в центрі гучного корупційного скандалу. Про його наслідки - Сергій Руденко для DW.

Frankreich Sarkozy

Саркозі програв першу апеляцію у справі про корупцію 08.10.2018

Ніколя Саркозі програв першу апеляцію у справі про спробу отримати таємну інформацію у помічника прокурора у обмін на престижну посаду.

Нетипові відставки політиків (02.02.2018) 02.02.2018

У Великобританії заступник міністра подав у відставку через запізнення. В Україні політики не звільняються навіть попри значно серйозніші підстави. Інші нетипові відставки, які годі уявити в Україні – у добірці DW.

Реклама

Докладно

Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС

Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС

У Європарламенті очікують від виборів до Верховної Ради оновлення українського політикуму.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  