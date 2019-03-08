Французький міністр йде у відставку через скандал з лобстерами

Після лише десяти місяців перебування на посаді міністр екології Франції Франсуа де Рюжі подав у відставку. Причиною став скандал, що розгорівся після публікації розслідування онлайн-видання Mediapart щодо витрат бюджетних коштів на розкішні прийоми. Як повідомляє у вівторок, 16 липня, агенція AFP, де Рюжі передав заяву про відставку на розгляд прем'єр-міністру Франції.

Згідно з даними ЗМІ, перебуваючи на посаді спікера Національних зборів Франції, політик у період з жовтня 2017 до червня 2018 року влаштував близько десяти урочистих вечерь за рахунок бюджетних коштів, під час яких подавали лобстерів та дорогі вина. Як зазначається, гостями були переважно люди з оточення дружини де Рюжі, яка працює журналісткою видання Gala.

Крім того, за даними Mediapart, міністр, попри високі доходи, орендує в провінції соціальну квартиру для малозабезпечених.

Також повідомляється, що уряд розпочав розслідування щодо міністра і заявив, що йому доведеться відшкодувати кошти, які він міг привласнити. Сам де Рюжі провини не визнає і заявляє, що став жертвою "медійного суду Лінча". Він також заявив, що подасть до суду проти порталу Mediapart через імовірний наклеп.