Французька прокуратура: ймовірний вбивця вчителя - чеченець з Москви

За даними слідства, підозрюваний злочинець, який обезголовив 16 вересня в передмісті Парижа шкільного вчителя історії, - 18-річний чеченець, який народився в Москві. Про це в суботу, 17 жовтня, повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції, яка веде розслідування цього злочину.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березнці 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

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Рікард також повідомив, що незадовго до нападу злочинець підійшов до учнів на вулиці і попросив вказати на його майбутню жертву. Після атаки Абдулах А. виклав у Twitter фотографію тіла вчителя, а також повідомив, що тільки що скоїв вбивство. Згодом його застрелила поліція.

Обезголовив за карикатури на пророка

47-річний Самюель П. працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Втім, як розповів батько однієї зі школярок, вбитий вчитель спочатку попередив, що може показати те, що шокує мусульман, і тому сказав, що діти, які сповідують іслам, можуть залишити клас, щоб їх це не ображало, передає агентство dpa.

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Після проведеного уроку, за даними агентства AFP, йому стали надходити погрози від батьків учнів. Учитель повідомив про них керівництву школи та місцевому комісаріату поліції.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки вигукував "Аллах акбар!". В рамках розслідування вбивства у Франції були затримані дев'ять осіб. Частина затриманих - родичі нападника, в тому числі один неповнолітній. Затримані також батьки учнів школи, де працював убитий педагог, і ряд осіб, не пов'язаних з сім'єю ймовірного терориста. За даними агентства Reuters, зведена сестра одного із заарештованих входила до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Реакція на вбивство вчителя

Президент Франції Еммануель Макрон назвав це вбивство терористичною атакою. У короткій промові, яку він виголосив буквально через декілька годин після нападу, Макрон зазначив, що вчителя було вбито через те, що він намагався прищепити своїм учням свободу слова та "свободу вірити чи не вірити". За словами президента Франції, країна й далі боротиметься проти "ворожості до просвіти" та пов'язаним із нею насильством.

Він також запевнив, що терористичні зусилля будуть марними. "Вони не отримають свого. Вони не зможуть нас розділити", - наголосив Макрон.

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у суботу висловила свої співчуття родині вбитого вчителя і всім французам.

"Із жахом дізналася про вбивство викладача з Конфлан-Сент-Оноріна. Мої співчуття його родині і французам. Мої думки також про вчителів у Франції та всюди в Європі. Без них немає громадян. Без них немає демократії", - написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Також у суботу різко засудила вбивство й розташована у Страсбурзі асоціація чеченців у Європі. "Як і всі французи, наша громада вжахнулася від цього інциденту", - цитує заяву агентство AFP.