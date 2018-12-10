Французька поліція оприлюднила фото страсбурзького стрілка

Французька поліція в середу, 12 грудня, розповсюдила фото 29-річного Шеріфа Шекатта, якого підозрюють у стрілянині на різдвяному ярмарку Страсбурзі. В орієнтуванні на нього йдеться про те, що "злочинець становить небезпеку". Правоохоронці просять не вступати з ним в контакт.

Шеріф Шекатт перебуває в бігах після того, як він скоїв напад на ярмарок у Страсбурзі. Людей, які можуть мати інформацію про його місцеперебування, просять негайно повідомити в поліцію. Після нападу на ярмарок слідчі вже затримали чотирьох людей, як підозрюють, з оточення злочинця.

В стрілянині на ярмарку загинули двоє людей, третя особа перебуває у стані клінічної смерті, повідомив прокурор Парижа Ремі Ейтз. Дванадцять осіб отримали поранення, шестеро з них - серйозні. Серед загиблих громадянин Таїланду, повідомило МЗС країни. У важкому стані перебуває італійський журналіст Антоніо Мегаліцці, повідомили у МЗС Італії.

Тим часом французька прокуратура розслідує напад як терористичну атаку. Речник президента Еммануеля Макрона заявив, що "загроза тероризму все ще перебуває в центрі нашої нації".

Як повідомлялось, ввечері 11 грудня злочинець влаштував стрілянину з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку в Страсбурзі. За даними свідків, під час нападу він кричав "Аллаху акбар". Правоохоронці відкрили вогонь та поранили нападника, але зрештою йому вдалось втекти.

Поліція повідомила, що злочинець 27 разів був засуджений у Франції, Німеччині та Швейцарії переважно за крадіжки й пограбування. ЗМІ повідомляють, що нападник народився у Франції, але має алжирське коріння.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Злочинець стріляв по натовпу з автоматичної зброї Злочинець відкрив стрілянину з автоматичної зброї ввчері 11 грудня на різдвяному ринку поблизу Страсбурзького собору в історичному центрі міста. Загинули три людини, ще 13 дістали поранення. 29-річного нападника намагалися раніше затримати французькі силовики у рамках антитерористичної операції Sentinelle. Чоловіка було поранено, але він зміг утекти на таксі. Водій не постраждав і дає свідчення.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Підозрюваного вважали загрозою нацбезпеці До атаки в Страсбурзі нападник уже потрапляв у поле зору поліції. Французькі спецслужби присвоїли йому статус особи, що "являє загрозу національній безпеці" (статус fiche S). Військові національної жандармерії мали заарештувати його вранці 11 грудня, однак зробити цього не змогли, оскільки не застали вдома. Під час обшуку в квартирі чоловіка знайшли гранати.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Європарламент перекрили З 10 грудня в Страсбурзі проходили пленарні засідання Європарламенту. До міста з'їхалися сотні депутатів та їхніх помічників. Після перших повідомлень про стрілянину вхід до будівлі та виходи з неї перекрили. Водночас ще до інциденту підвищили заходи безпеки - поліція ретельно оглядала особисті речі людей, які прямували до центру.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Слідство веде підрозділ боротьби з тероризмом Президента Франції Еммануеля Макрона поінформували про напад, до Страсбурга вирушив глава МВС країни Крістоф Кастанер. За розслідування інциденту взявся підрозділ з боротьби з тероризмом прокуратури Парижа. До слідчих дій долучилося Головне управління внутрішньої безпеки МВС - одна зі спецслужб Франції. Справу заведено за статтями вбивство і спроба вбивтсва.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Затримано п'ятьох підозрюваних, триває пошук стрілка Французькі силовики затримали п'ятьох людей, які можуть бути причетні до інциденту. Уряд підвищив рівень терористичної загрози до найвищого ступеня. Триває масштабна пошукова операція, в якій задіяні близько 400 поліцейських і 200 жандармів. Різдвяний ринок у середмісті буде зачинений 12 грудня, який влада оголосила днем жалоби.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Злочинець втік до Німеччини? За повідомленням німецьких правоохоронців, розшукуваний чоловік у 2016 році був засуджений за злам з метою пограбування у Німеччині. Підозрюють, що після стріляни у Страсбурзі він міг втекти до ФРН. У Баден-Вюртемберзі посилили контроль на кордоні з Францією і перевіряють тих, хто в'їжджає з боку Страсбурга. Автомобілістів попросили утримуватися від перетину кордону в цьому районі.

Стрілянина у Страсбурзі: що відомо про напад Один з найстаріших різдвяних ринків Європи Різдвяний ринок у Страсбурзі - один з найстаріших і найбільших у Європі. Місто в Ельзасі, на кордоні Франції та Німеччини називають "європейською столицею Різдва". Щороку туди з'їжджаються близько двох мільйонів туристів. Після нападу 11 листопада ринок тимчасово закрили, а крім того правоохоронці встановили в середмісті два периметри безпеки. Автор: Катерина Вєнкіна, Ганна Бєднова

