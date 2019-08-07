Французька компанія розробляє альтернативу ядерному паливу з РФ

Французька компанія Framatome розробляє ядерне паливо, яке можна буде використовувати в атомних реакторах радянського або російського типу. Про це у четвер, 6 лютого, заявив виконавчий директор з продажів Framatome Фредерік Лельєвр під час круглого столу "Геополітика ядерної енергії" в брюссельського аналітичному Центрі європейської політики (EPC), повідомляє кореспондент DW.

"Мі розглядаємо шляхи посприяти суверенітету (країн ЄС. - Ред.), розробляючи паливо для реакторів російського дизайну. Ми хочемо надати Європі альтернативу поставок палива", - зазначив Лельєвр. За його словами, така альтернатива паливу російської компанії "ТВЕЛ" повинна бути цілковито "розробленою в Європі" та "вироблятися в Європі" місцевими компаніями. Топменеджер компанії додав, що Framatome уже вклала у цей проєкт "значну суму грошей". Про строки він не захотів говорити, зауваживши лише, що "на це знадобиться певний час".

У відповідь на запитання кореспондента DW, чи висловлювала Україна інтерес у закупівлях такого палива, Лельєвр лише відповів: "У нас були обговорення з (оператором українських АЕС. - Ред.) "Енергоатомом".

Як відомо, Україна досі більшість ядерного палива для своїх АЕС купує в Росії, але все більше використовує також тепловидільні збірки американської компанії Westinghouse. Минулого року продукція Westinghouse зайняла близько 40 відсотків в українському імпорті ядерного палива. Російська державна корпорація "Росатом" (куди входить і "ТВЕЛ") постачає ядерне паливо також і на низку атомних електростанцій у країнах ЄС, зокрема в Болгарії, Словаччині, Фінляндії, Чехії.

Контрольним пакетом у Framatome володіє французький уряд.