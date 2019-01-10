Француза визнали винним у вбивствах у Єврейському музеї в Брюсселі

Суд у Брюсселі у четвер, 7 березня, визнав винним громадянина Франції Мехді Неммуше у скоєнні "чотирьох терористичних вбивств" у брюссельському Єврейському музеї. 24 травня 2014 року він відкрив стрілянину з револьвера й автомата у вестибюлі музею. Протягом 82 секунд злочинець убив чотирьох людей: двох ізраїльських туристів, французьку волонтерку та бельгійця - працівника музею. Вирок Неммуше буде оголошений пізніше. Йому загрожує до 30 років ув'язнення.

Неммуше заперечив обвинувачення, раніше він заявив у суді, що його "обдурили". Його адвокати стверджували, що його спіймали внаслідок змови, організованої ізраїльською спецслужбою Моссад. Вони заявили, що відеозапис нападу був сфальшованим.

Аргументи захисту обурили сім'ї жертв, а також тих, хто вижив в атаці. Голова Європейського єврейського конгресу Моше Кантор засудив "використання ганебної тактики і теорій змови адвокатами захисту".

Суд також визнав співучасника Неммуше - Насера Бендрера - винним у передачі йому револьвера та автомата, які були використані при нападі.

Після нападу Неммуше вдалось втекти, але за шість днів після злочину його затримали у Марселі. Бендрера схопили через півроку. Є ще третій підозрюваний, якого бачили біля Неммуше на відео, зафіксованому камерою спостереження на вокзалі Брюсселя, але його не ідентифікували. У процесі слідства Неммуше зізнався, що причетний до нападу на музей. Однак він стверджує, що не стріляв.

Раніше слідчі з'ясували, що до нападу на музей Неммуше воював на боці ісламістів у Сирії. Наприкінці 2017 року Франція звинуватила чоловіка в захопленні заручників у Сирії, якими були четверо французьких журналістів. Троє з них стверджують, що Неммуше працював наглядачем у в'язниці й виконавцем тортур від "Ісламської держави". Визнання Неммуше винним означає, що напад на Єврейський музей у Брюсселі став першим терактом, який у ЄС скоїв ісламіст, котрий повернувся з Сирії. Нападник на сузей також став першим громадянином Європи, що воював на боці ісламістів та був засуджений за обвинуваченнями у тероризмі.