 Француза визнали винним у вбивствах у Єврейському музеї в Брюсселі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2019

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Новини

Француза визнали винним у вбивствах у Єврейському музеї в Брюсселі

Француз Мехді Неммуше визнаний винний за скоєння чотирьох вбивств у Єврейському музеї у Брюсселі у 2014 році. Йому загрожує до 30 років ув'язнення.

Обвинувачуваному загрожує до 30 років ув'язнення

Обвинувачуваному загрожує до 30 років ув'язнення

Суд у Брюсселі у четвер, 7 березня, визнав винним громадянина Франції Мехді Неммуше у скоєнні "чотирьох терористичних вбивств" у брюссельському Єврейському музеї. 24 травня 2014 року він відкрив стрілянину з револьвера й автомата у вестибюлі музею. Протягом 82 секунд злочинець убив чотирьох людей: двох ізраїльських туристів, французьку волонтерку та бельгійця - працівника музею. Вирок Неммуше буде оголошений пізніше. Йому загрожує до 30 років ув'язнення.

Неммуше заперечив обвинувачення, раніше він заявив у суді, що його "обдурили". Його адвокати стверджували, що його спіймали внаслідок змови, організованої ізраїльською спецслужбою Моссад. Вони заявили, що відеозапис нападу був сфальшованим.

Аргументи захисту обурили сім'ї жертв, а також тих, хто вижив в атаці. Голова Європейського єврейського конгресу Моше Кантор засудив "використання ганебної тактики і теорій змови адвокатами захисту".

Суд також визнав співучасника Неммуше - Насера Бендрера - винним у передачі йому револьвера та автомата, які були використані при нападі.

DW.COM

Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі. (10.01.2019)

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)

Після нападу Неммуше вдалось втекти, але за шість днів після злочину його затримали у Марселі. Бендрера схопили через півроку. Є ще третій підозрюваний, якого бачили біля Неммуше на відео, зафіксованому камерою спостереження на вокзалі Брюсселя, але його не ідентифікували. У процесі слідства Неммуше зізнався, що причетний до нападу на музей. Однак він стверджує, що не стріляв.

Раніше слідчі з'ясували, що до нападу на музей Неммуше воював на боці ісламістів у Сирії. Наприкінці 2017 року Франція звинуватила чоловіка в захопленні заручників у Сирії, якими були четверо французьких журналістів. Троє з них стверджують, що Неммуше працював наглядачем у в'язниці й виконавцем тортур від "Ісламської держави". Визнання Неммуше винним означає, що напад на Єврейський музей у Брюсселі став першим терактом, який у ЄС скоїв ісламіст, котрий повернувся з Сирії. Нападник на сузей також став першим громадянином Європи, що воював на боці ісламістів та був засуджений за обвинуваченнями у тероризмі. 

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Двох громадян Франції звинувачують у нападі на Єврейський музей у Брюсселі, під час якого загинули четверо людей. До того головний підозрюваний Мехді Неммуше воював у Сирії на боці "Ісламської держави", з'ясували слідчі.

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