 Франциск: Світ очікує ″конкретних заходів″ щодо сексуального насильства в церкві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Франциск: Світ очікує "конкретних заходів" щодо сексуального насильства в церкві

У Ватикані відкрився саміт, присвячений боротьбі з педофілією в католицькій церкві. Папа Римський попереджає, що світ очікує від церкви "конкретних заходів".

Папа Римський Франциск молиться на відкритті саміту

Папа Римський Франциск молиться на відкритті саміту

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Двох колишніх чилійських архієпископів звинувачують у сексуальних домаганнях щодо неповнолітніх. (13.10.2018)

Згідно з новим дослідженням, проведеним на замовлення Конференції єпископів Німеччини, з 1946 до 2014 року у ФРН понад 3600 осіб зазнали сексуальної наруги з боку католицьких священників. (13.09.2018)

Папа Римський Франциск у четвер, 21 лютого, відкрив у Ватикані саміт, присвячений боротьбі з педофілією серед католицьких священослужителів. Відкриваючи захід, він зазначив, що світ очікує від католицької церкви не "очевидного засудження", а "ефективних та конкретних заходів".

Церква має почути "голос дітей, які прагнуть справедливості", заявив Франциск приблизно 190 учасникам саміту, серед яких голови понад ста єпископських конференцій з усього світу. Протягом чотириденного саміту перед ними виступлять як експерти, так і жертви насильства.

Після численних скандалів у різних країнах світу Франциск намагається запровадити в церкві "нульову толерантність" до випадків сексуального насильства. За кілька днів до саміту він відправив у відставку високопоставленого кардинала Теодора Мак-Каріка, якого звинуватили в домаганнях до підлітка.

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