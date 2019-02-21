Франциск: Світ очікує "конкретних заходів" щодо сексуального насильства в церкві

Папа Римський Франциск у четвер, 21 лютого, відкрив у Ватикані саміт, присвячений боротьбі з педофілією серед католицьких священослужителів. Відкриваючи захід, він зазначив, що світ очікує від католицької церкви не "очевидного засудження", а "ефективних та конкретних заходів".

Церква має почути "голос дітей, які прагнуть справедливості", заявив Франциск приблизно 190 учасникам саміту, серед яких голови понад ста єпископських конференцій з усього світу. Протягом чотириденного саміту перед ними виступлять як експерти, так і жертви насильства.

Після численних скандалів у різних країнах світу Франциск намагається запровадити в церкві "нульову толерантність" до випадків сексуального насильства. За кілька днів до саміту він відправив у відставку високопоставленого кардинала Теодора Мак-Каріка, якого звинуватили в домаганнях до підлітка.