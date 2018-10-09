 Франкфуртський книжковий ярмарок відкрив двері для фахівців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2018

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Новини

Франкфуртський книжковий ярмарок відкрив двері для фахівців

У Франкфурті відкрився книжковий ярмарок, проте в перші два дні його можуть відвідати лише фахівці. Напередодні увечері відбулося урочисте відкриття, в якому взяла участь глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні.

Федеріка Могеріні на відкритті Франкфурського книжкового ярмарку

Федеріка Могеріні на відкритті Франкфурського книжкового ярмарку

Франкфуртський книжковий ярмарок відкрився в середу, 10 жовтня, для фахових відвідувачів. Очікують, що цього дня виставку відвідає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який візьме участь у дискусії про захист свободи у "важкі часи". Центральною темою виставки цього року є права людини.

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Напередодні увечері відбулося урочисте відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку, в якому взяла участь глава європейської дипломатії Федерка Могеріні. У своїй промові вона говорила про Європу "багатьох ідентичностей". На думку Могеріні, кожен індивід має багатошарову та складну ідентичність. "Багатоманістність - це частина нас", - заявила вона.

Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до неділі, 14 жовтня. У перші дні відвідати виставку, на якій представлені приблизно 7500 учасників зі 110 країн, зможуть тільки фахові відвідувачі. Для широкої публіки ярмарок буде відкритий у вихідні, 13 та 14 жовтня. Загалом під час виставки заплановано приблизно 4000 заходів та подій. Почесним гостем ярмарку цього року є Грузія.

Україна на ярмарку представлена національним стендом площею 140 квадратних метрів, на якому презентовані 16 українських видавництв. Як зазначається на сайті українського урядового порталу, гасло українського національного стенду - Senses of Ukraine / ВідЧУТИ Україну.

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  • Отфрід Пройслер. Маленький привид

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  • Еріх Кестнер. Дві Лотти

    10 найвідоміших німецьких дитячих книжок

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    10 найвідоміших німецьких дитячих книжок

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    10 найвідоміших німецьких дитячих книжок

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