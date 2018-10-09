Франкфуртський книжковий ярмарок відкрив двері для фахівців

Франкфуртський книжковий ярмарок відкрився в середу, 10 жовтня, для фахових відвідувачів. Очікують, що цього дня виставку відвідає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), який візьме участь у дискусії про захист свободи у "важкі часи". Центральною темою виставки цього року є права людини.
Напередодні увечері відбулося урочисте відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку, в якому взяла участь глава європейської дипломатії Федерка Могеріні. У своїй промові вона говорила про Європу "багатьох ідентичностей". На думку Могеріні, кожен індивід має багатошарову та складну ідентичність. "Багатоманістність - це частина нас", - заявила вона.
Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до неділі, 14 жовтня. У перші дні відвідати виставку, на якій представлені приблизно 7500 учасників зі 110 країн, зможуть тільки фахові відвідувачі. Для широкої публіки ярмарок буде відкритий у вихідні, 13 та 14 жовтня. Загалом під час виставки заплановано приблизно 4000 заходів та подій. Почесним гостем ярмарку цього року є Грузія.
Україна на ярмарку представлена національним стендом площею 140 квадратних метрів, на якому презентовані 16 українських видавництв. Як зазначається на сайті українського урядового порталу, гасло українського національного стенду - Senses of Ukraine / ВідЧУТИ Україну.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Вольф Ерльбрух. "Вночі"
Німецький письменник уперше був удостоєний премії в царині дитячої літератури імені Астрід Ліндгрен та отримає близько 500 тисяч євро. Вольф Ерльбрух (Wolf Erlbruch) - автор та ілюстратор таких відомих книжок, як "Ведмеже диво", "Леонард", "Дрозд фрау Маєр", "Качка, смерть і тюльпан", "Маленький кріт, який хотів знати, хто наробив йому на голову". В Ельбруха були більш ніж гідні попередники...
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Брати Ґрімм. "Гензель і Ґретель"
Жодна з німецьких книжок не перекладалась іншими мовами так часто, як збірка казок Якоба та Вільгельма Ґрімм (Jacob та Wilhelm Grimm), які почали виходити в 1812 році. В усьому світі відомі "Бременські музиканти", "Хоробрий Шевчик", "Хлопчик-мізинчик", "Горщик каші", "Король Дроздобород" і, звичайно, "Гензель і Ґретель", де сестра рятує брата від злої відьми.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Ернст Теодор Амадей Гоффманн. "Лускунчик і Мишачий король"
Повість-казка Ернста Теодора Амадея Гоффманна (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann) "Лускунчик і Мишачий король" була написана й опублікована в 1816 році у переддень Різдва. Її дія починається в різдвяний вечір, коли діти отримують подарунки. Балет Петра Чайковського за мотивами цього твору ставлять на сценах в усьому світі.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Гайнріх Гоффманн. "Кудлатий Петер"
Гайнріх Гоффманн (Heinrich Hoffmann) був лікарем-психіатром. Він написав для свого маленького сина твір "Кудлатий Петер" - кілька повчальних історій у жанрі "шкідливих порад" про те, як дитина повинна себе поводити: слухатися дорослих, бути акуратною, не гратися з вогнем, не дражнити тварин.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Вільгельм Буш. "Макс і Моріц"
Чорний гумор німецької дитячої класики не завжди зрозумілий і приємний батькам, але діти його обожнюють. Не випадково такими фантастично популярними є комікси Вільгельма Буша (Wilhelm Busch) про малолітніх хуліганів Макса і Моріца. У страшилках Буша злодіїв протикають парасольками, відрізають голови пустунам, мелють їх на борошно, підпалюють і затискають хвости кішкам і собакам... Не педагогічно?
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Отфрід Пройслер. "Маленький привид"
Казка "Маленький привид" - одна із книжок німецького письменника Отфріда Пройслера (Otfried Preußler), яка перекладена безліччю мов світу. Її чарівний герой спить на горищі старовинного замку Ойленштайн, який став музеєм, і мріє побачити світ не вночі, а вдень.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Корнелія Функе. "Ліллі, Флоссе і Морський диявол"
Романи-фентезі Корнелії Функе (Cornelia Funke) давно стали світовими бестселерами. Але не всім відомо, що вона також є авторкою чудових казок для маленьких читачів. Одна з них - "Ліллі, Флоссе і Морський диявол" про пригоди дітей русалки, які шукають захований під водою скарб.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Еріх Кестнер. "Дві Лотти"
Книжки Еріха Кестнера (Erich Kästner) нацисти спалювали як такі, що "суперечать німецькому духові". Але "Еміль і детективи", "Кнопка і Антон", "Летючий клас" залишилися в історії літератури. Найвідоміша його книжка - "Дві Лотти" - розповідає про розлучених сестер. За її мотивами знято 24 фільми, у тому числі три німецькі та три американські, в одному з яких знялася юна Ліндсі Лохан.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Міхаель Енде. "Джим Ґудзик і машиніст Лукас"
Загальні тиражі книжок класика німецької дитячої літератури Міхаеля Енде (Michael Ende) становлять понад 20 мільйонів примірників. "Історія, кінця якої немає" і "Момо" були кілька разів екранізовані. І все-таки незвичайні пригоди Джима Ґудзика і машиніста Лукаса, які почалися після того, як жителі країни Медландії отримали посилку з маленьким хлопчиком всередині, є найпопулярнішими.
-
10 найвідоміших німецьких дитячих книжок
Пауль Маар. "Суботик"
Пауль Маар (Paul Maar) - прозаїк, драматург та ілюстратор - почав писати повісті про витівки веселого рудого хлопчиська з п'ятачком замість носа у 1970-тих роках. Історії про Суботика (німецькою мовою - Sams) не лише захоплюючі, але й чудово підходять для розвиваючих занять у дитячому садку і молодших класах школи.
Автор: Єфім Шуман, Максим Сидоржевський