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Франкфуртський автосалон

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфуртський автосалон". Франкфуртський автосалон - міжнародний автомобільний салон у Франкфурті-на-Майні.

Міжнародний автомобільний салон (IAA) відбувається щорічно у Франкфурті-на-Майні та Ганновері. До 1991 року виставка відбувалась тільки у Франкфурті-на-Майні. Починаючи від 1992 року, автосалон проводять у двох містах: у непарні роки у Франкфурті-на-Майні відбувається виставка легкових автомобілів, а в парні роки у Ганновері - виставка вантажного транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

BMW зі сміття та інші топ-3 тренди автосалону ІАА (09.09.2021) 09.09.2021

Тепер Франкфуртський міжнародний автосалон переїхав до столиці Баварії - Мюнхена і зветься ІАА Mobility 2021. І ось які три тренди привернули на ньому нашу увагу. 👀

Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше

Автосалон у Франкфурті: відвідувачів та учасників все менше 22.09.2019

Кількість відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті різко скоротилась цього року. Виставка автомобілів стала однією з локацій для протестів екоактивістів.

Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон

Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон 15.09.2019

Біля головного входу на Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні розмістилися кількасот активістів, котрі виступають за перехід на екологічно чисті види транспорту та реалізацію політики захисту клімату.

Франкфуртський автосалон: новий Renault (Dacia) Duster лише фейсліфтінг? (23.09.2017) 22.09.2017

На Франкфуртському автосалоні представили наступника добре відомого українцям кросовера Renault Duster. Але наскільки новим виявився "новий" Duster?

Франкфуртський автосалон: Skoda Karoq - нащадок "снігової людини" (22.09.2017) 22.09.2017

"Снігова людина" іде на пенсію - кросовер Yeti знімають з конвеєра. Натомість на Франкфуртському автосалоні Skoda представила його нащадка - паркетник Karoq.

Франкфуртський автосалон: T-Roc - найменший кросовер від VW (21.09.2017) 21.09.2017

"Golf навшпиньках". Найбільший автовиробник у світі VW презентував на Франкфуртському автосалоні свій найменший кросовер T-Roc. Цей дебют називають однією з найважливіших подій цьогорічного мотор-шоу.

Франкфуртський автосалон: Ferrari для "бідних" (20.09.2017) 20.09.2017

200 тисяч євро за новий Ferrari. Італійці показали на Франкфуртському автосалоні "найдоступніший" серед своїх суперкарів.

Франкфуртський автосалон: нове покоління мікроавтобуса Bulli (19.09.2017) 19.09.2017

Який вигляд матиме хіпі-автобус у майбутньому? Volkswagen на автосалоні у Франкфурті показав нове покоління культового серед мандрівників мікроавтобуса Bulli.

Франкфуртський автосалон: найбільший серед кросоверів BMW X7 (18.09.2017) 18.09.2017

67-й Франкфуртський автосалон проходить під гаслом "відчути майбутнє". Одна з найочікуваніших цьогорічних прем’єр - новий флагманський кросовер BMW X7.
Франкфуртський автосалон: на чому їздитимемо в найближчі роки (фотогалерея)

Франкфуртський автосалон: на чому їздитимемо в найближчі роки (фотогалерея) 14.09.2017

Найцікавіші новинки 67-го Франкфуртського автосалону, який відкрився 14 вересня, в галереї DW.

Автосалон у Франкфурті: які авто незабаром з'являться в Україні (14.09.2017) 14.09.2017

Понад 200 новинок привезли провідні світові виробники на автосалон у Франкфурті. Багато з цих моделей незабаром можна буде побачити і на українському ринку.
Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону

Фотогалерея: Прем’єри і тренди Франкфуртського автосалону 14.09.2017

На чому ми їздитимемо в найближчі роки? Найцікавіші новинки 67-го Франкфуртського автосалону, який відкрився 14 вересня, в галереї DW.
Меркель: Автопромисловість ФРН має відродити довіру до себе

Меркель: Автопромисловість ФРН має відродити довіру до себе 14.09.2017

Після скандалу з маніпуляцією показників шкідливих викидів, автомобільній галузі слід посилено працювати, щоб повернути довіру до себе, вважає канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Ципрас втрачає підтримку греків - DW Новини (18.09.2015) 18.09.2015

Провідні автовиробники оцінюють перспективи українського ринку. В Росії створюють власне рейтингове агентство.
Франкфуртський автосалон: на шляху до смартфонів на колесах

Франкфуртський автосалон: на шляху до смартфонів на колесах 18.09.2015

Автомобілі, які їдуть самостійно: збудувати таке диво техніки мають на меті чимало автоконцернів та ІТ-компаній. Вони об’єднують свої зусилля. Автоматизовані машини - тренд Франкфуртського автосалону.
Меркель закликала автовиробників давати шанс біженцям

Меркель закликала автовиробників "давати шанс" біженцям 17.09.2015

На відкритті автосалону у Франкфурті Анґела Меркель закликала підприємців допомагати в інтеграції біженців у німецьке суспільство.
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