На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франкфуртський автосалон". Франкфуртський автосалон - міжнародний автомобільний салон у Франкфурті-на-Майні.

Міжнародний автомобільний салон (IAA) відбувається щорічно у Франкфурті-на-Майні та Ганновері. До 1991 року виставка відбувалась тільки у Франкфурті-на-Майні. Починаючи від 1992 року, автосалон проводять у двох містах: у непарні роки у Франкфурті-на-Майні відбувається виставка легкових автомобілів, а в парні роки у Ганновері - виставка вантажного транспорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.