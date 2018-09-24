Фракція ХДС/ХСС відмовилася обрати головою соратника Меркель

Фракція двох сестринських консервативних партій у німецькому Бундестазі -Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) - вперше за 13 років змінила свого очільника. Замість Фолькера Каудера (Volker Kauder), якого вважають близьким до канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) члени фракції у вівторок, 25 вересня, несподівано обрали своїм головою Ральфа Брінкгауза (Ralph Brinkhaus). Брінкгауза підтримали 125 членів фракції, а Каудера - 112 депутатів, ще двоє парламентарів утрималися.

Фолькер Каудер

Перед виборами Меркель закликала однопартійців переобрати Каудера головою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Натомість Брінкгауз не виступав із критикою Меркель і неодноразово наголошував, що не є спрямованим проти Меркель кандидатом. Він також наголошував, що має велику повагу до роботи, проведеної Каудером. Однак частина німецького політикуму сприймає зміну голови фракції, який обіймав цю посаду впродовж 13 років, свідченням втрати канцлеркою Меркель її позицій у фракції, особливо на тлі двох урядових криз останнього року.

"Це повстання проти Меркель", - прокоментував результат виборів голови фракції консерваторів віце-президент Бундестагу Томас Опперманн (Thomas Oppermann) з фракції соціал-демократів. Лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) заявила: "Це кінець для Меркель - Каудера вигнали!". Глава фракції Вільних демократів Крістіан Лінднер (Christian Lindner), через якого свого часу не відбулася коаліція "Ямайка", висловив "повагу" Брінкгаузу за те, що той "мав сміливість піти проти власного ж істеблішменту".