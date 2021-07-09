 Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях ВР - Рабінович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях ВР - Рабінович

ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях ВР, поки не припиняться "репресії проти лідерів партії", заявив її співголова Вадим Рабінович.

Вадим Рабінович (ц) з Віктором Медведчуком (л) та іншими членами ОПЗЖ

Вадим Рабінович (ц) з Віктором Медведчуком (л) та іншими членами ОПЗЖ (архівне фото)

Парламентська фракція партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) не братиме участі у позачергових засіданнях Верховної Ради, заявив народний депутат, співголова політсили Вадим Рабінович у вівторок, 13 липня з трибуни парламенту.

"Від імені фракції хочу заявити: Ми, "Опозиційна платформа - За життя", не братимемо участі у ваших позачергових шоу з різними фішечками. Фракція ОПЗЖ не братиме участі у позачергових засіданнях доти, доки ви, монобільшість, не повернетеся до питання миру і не припините репресії проти лідерів нашої партії", - цитує Рабіновича агенція "Інтерфакс-Україна".

Цього дня на 16 годину заплановане проведення позачергового засідання ВР. Ще одне позачергове засідання заплановане на 15 липня. Фракція партії ОПЗЖ у парламенті має 44 члени.

Домашній арешт Медведчука до 7 вересня

Нагадаємо, 8 липня Печерський районний суд Києва продовжив до 7 вересня цілодобовий домашній арешт депутату ВР від ОПЗЖ, голові політради цієї партії Віктору Медведчуку. Медведчуку на час арешту заборонено їздити за межі Києва й Київської області без дозволу суду, виїжджати за кордон, спілкуватися з іншими підозрюваними і свідками у справі. Народний депутат зобов'язаний носити електронний браслет.

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Медведчука, а також народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних природних ресурсів у анексованому РФ Криму. Як повідомляла генпрокурорка Ірина Венедіктова, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

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