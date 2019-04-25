Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з коаліції

Фракція "Народного фронту" у Верховній Раді України в п'ятницю, 17 травня, оголосила про вихід з коаліції. Про це з парламентської трибуни заявив лідер фракції Максим Бурбак, який при цьому висловився за створення нової більшості. "Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним", - сказав він.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій теж оголосив про припинення діяльності парламентської коаліції "Європейська Україна". "Сумна новина. З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції та у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді VIII скликання припинила свою діяльність. І давайте визнаємо: це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, усіх зі спільною роботою", - оголосив Парубій, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Парубій закликав представників усіх фракцій і груп розпочати консультації з питання формування нової коаліції.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі якщо її не буде створено, президент має право оголосити про розпуск парламенту та призначити дострокові вибори.

Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" було створено 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі були 302 депутати). Пізніше фракції "Самопоміч", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід із коаліції.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада призначила на 20 травня інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського.