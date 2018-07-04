Фоторепортаж: як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя" частково розграбована та не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
За благодійні внески
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Елітний маєток
Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Фінська розкіш
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Розумна система
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Масажний стіл Януковича
Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Зброя зникла у невідомому напрямку
На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Дорога забава на кілька разів
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Будинок Пшонки
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Рибалка з пірсу Пшонки
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Доступна для усіх розкіш
У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".
Автор: Лілія Ржеутська
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
За благодійні внески
Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Елітний маєток
Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Фінська розкіш
Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Розумна система
У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Масажний стіл Януковича
Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Зброя зникла у невідомому напрямку
На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Дорога забава на кілька разів
У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Будинок Пшонки
По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Рибалка з пірсу Пшонки
Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.
Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича
Доступна для усіх розкіш
У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".
Автор: Лілія Ржеутська
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
"Хонка" все ще Януковича
Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"
З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Все за благодійні внески
Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Народний парк
Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Усе на місці
Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.
Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Прихисток для переселенців
Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.
Автор: Лілія Ржеутська
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