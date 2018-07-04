 Фоторепортаж: як недорого відпочити у ″Сухолуччі″ Януковича | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.07.2018

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Україна

Фоторепортаж: як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя" частково розграбована та не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    За благодійні внески

    Колишня мисливська резиденція Януковича "Сухолуччя", як і "Межигір'я", нині контролюється "Самообороною Майдану". Колишні "самооборонівці" створили громадську організацію "Національний парк України Межигір'я". Ця ГО збирає "благодійні внески" за відвідування колишніх маєтків біглого екс-президента України. За ці гроші охороняє і доглядає резиденції.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Елітний маєток

    Резиденція "Сухолуччя" розташована на території Дніпровсько-Тетерівського лісництва на березі Київського водосховища. Це у 80 кілометрах від Києва. Тут на більш ніж 30 гектарах стоїть розкішний будинок Януковича "Хонка-2", власна церква, баня, кілька озер, помпезні альтанки з кованими люстрами.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Фінська розкіш

    Фінський зруб "Хонка-2" у "Сухолуччі" з середини виглядає як корабель з внутрішніми балконами у вигляді капітанських містків та щоглами. На підлозі дорогий паркет, який зроблений з деревини 18 порід дерев.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Розумна система

    У "Хонці-2" вже четвертий рік немає світла і опалення та ніхто не прибирає. Однак там немає пилу через "розумну" систему природного кондиціонування та очищення повітря. Будинок частково розграбований. З дорогих меблів залишився величезний дерев'яний стіл на 18 персон, гігантські журнальні столи, три стільці та диван.

  • Масажний стіл Януковича у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Масажний стіл Януковича

    Частина "Хонки-2" чотири роки тому була облаштована на спа-зону для мисливців. Тут була сауна, тропічний душ, джакузі, басейн та масажний стіл, зроблений повністю з білого мармуру. Мародери забрали всю сантехніку та обладнання сауни, однак не змогли підняти масажний стіл, тому він досі стоїть на своєму місці.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Зброя зникла у невідомому напрямку

    На території резиденції був власний тир з рухомими мішенями – резиновими копіями диких тварин, на яких "тренувались" гості та господарі мисливської резиденції "Сухолуччя". Після 2014 року мисливська зброя зникла, а система рухомих мішеней була зруйнована.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Дорога забава на кілька разів

    У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Будинок Пшонки

    По сусідству з резиденцією Януковича "Сухолуччя" стоїть колишня дача екс-генпрокурора України Віктора Пшонки. До 2016 року її ніхто не охороняв. Вона повністю розграбована мародерами. Тут познімали вікна, двері, підлогу, гламурні кахлі і кічеві шпалери з рожевими квітами.

  • Будинок Пшонки у Сухолуччі

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Рибалка з пірсу Пшонки

    Зараз ГО "Національний парк України Межигір'я" також взяла цей об'єкт під свою охорону і після сплати благодійних внесків надає рибалкам доступ до води. Адже тут ще зберігся пірс і спуск для човнів. Спуск човна на воду на дачі Пшонки обійдеться рибалкам у 150 гривень.

  • Резиденція Януковича Сухолуччя

    Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

    Доступна для усіх розкіш

    У "Сухолуччя" та на колишню дачу Пшонки може нині приїхати кожен охочий, поставити намет та відпочити в елітних резиденціях колишніх можновладців. Вхід на колишню закриту територію коштує 50 гривень "благодійних внесків".

    Автор: Лілія Ржеутська


  • Хонка все ще Януковича

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    "Хонка" все ще Януковича

    Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.

  • Самооборона Майдану господарює у Межигір’ї

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"

    З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".

  • Все за благодійні внески

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Все за благодійні внески

    Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.

  • Народний парк

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Народний парк

    Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.

  • Усе на місці

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Усе на місці

    Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.

  • Прихисток для переселенців

    Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

    Прихисток для переселенців

    Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.

    Автор: Лілія Ржеутська


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Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд. (04.07.2018)  

Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича

Після втечі Януковича резиденцію "Межигір'я" формально повернули державі. Однак фактично Агентство з розшуку та менеджменту активів так і не отримало її в управління. За нею досі доглядає Самооборона Майдану. (18.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)  

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Через чотири роки після втечі Віктора Януковича його мисливська резиденція "Сухолуччя" частково розграбована та досі не має визначеного юридичного статусу. Натомість кожен охочий тепер може провести там вікенд.

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