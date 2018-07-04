Фоторепортаж: як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Як недорого відпочити у "Сухолуччі" Януковича

Дорога забава на кілька разів

У резиденції досі працюють люди, які працювали за часів Януковича. Всього з охороною до 40 осіб. До 2014 року резиденцію "Сухолуччя" обслуговувала понад сотня робітників. Вони доглядають за газонами, годують тварин. За їхніми словами, Віктор Янукович ночував у цій резиденції лише два чи три рази. У більшості випадків після полювання мисливці тут лише обідали і поверталися у Межигір'я.