 Фоторепортаж: Саркофаги і мумії - вражаюча знахідка в Єгипті | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 22.10.2019

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Культура й стиль життя

Фоторепортаж: Саркофаги і мумії - вражаюча знахідка в Єгипті

Вперше з кінця ХІХ століття в єгипетському Луксорі знайшли велику кількість дерев'яних трун, які добре збереглися. У по-багатому прикрашених саркофагах, імовірно, були поховані жерці - три тисячі років тому.

  • Приголомшлива знахідка

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Приголомшлива знахідка

    Єгипетські археологи знайшли в античному некрополі в Луксорі в місці поховань Ель-Асасіф 30 трун віком близько 3000 років. Це вперше з ХІХ століття, коли була знайдена така велика кількість людських саркофагів, сказав єгипетський міністр з питань античності Халед аль-Енані.

  • Добре збережені за три тисячоліття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Добре збережені за три тисячоліття

    У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.

  • Сенсаційні знахідки одна за одною

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Сенсаційні знахідки одна за одною

    Єгипетські археологи лише 2017 року знайшли дуже добре збережені дерев'яні труни у створеній 3500 років тому гробниці в Браа Абул Нагаа неподалік Луксора. У місті Ель-Мінья єгипетсько-німецька група науковців у лютому 2018 року натрапила на ціле античне місто мерців. У листопаді було знайдено труни з вапняку з муміями поблизу міста Ель-Гіза датовані 7-4 століття до нашої ери.

  • Знахідка століття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Знахідка століття

    Місто Луксор - ціла скарбниця знахідок для єгиптологів, але вражаючі відкриття на кшталт тих, що були зроблені в двоповерховому некрополі Ель-Асасіф, - рідкість. Нове відкриття можна порівняти зі знахідкою іншої колекції мумій жерців, датованою 1891 роком. Крім того, 1881 та 1898 років у Луксорі були знайдені кілька трун із королівськими муміями.

  • Розкрити таємницю

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Розкрити таємницю

    Труни з поховання Ель-Асасіф як ззовні, так і всередині дуже ретельно вирізьблені та розмальовані. Попри їхній вік, вирізьблені змії, птахи та квітки лотоса чорного, зеленого, червоного та жовтого кольорів можна чітко розпізнати й сьогодні. Експерти вражені хорошим станом та повністю збереженими підписами на трунах. Поки що знахідки були піддані лише незначним реставраційним роботам.

  • Підготовка експонатів для глядачів

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Підготовка експонатів для глядачів

    Утім, труни ще мають - так само як і реліквії з гробниці Тутанхамона - бути масштабно реставровані та лише після цього виставлені у Великому єгипетському музеї поблизу пірамід Ель-Гізи. Відкриття музею заплановане на 2020 рік. Міністр з питань античності Єгипту Халед аль-Енані розцінює знахідку трун як непереоціненну для іміджу Єгипту.

  • Усі мають побачити скарби

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Усі мають побачити скарби

    Єгипет протяом останніх місяців представив низку визначних знахідок, які сколихнули весь світ. Країна зараз намагається відродити свою сферу туризму та привабити відпочивальників. Після насильницького повстання проти колишнього президента Хосні Мубарака 2011 року та військового путчу проти ісламістського уряду 2013-го кількість туристів у Єгипті різко скоротилася.

    Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер


  • Приголомшлива знахідка

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Приголомшлива знахідка

    Єгипетські археологи знайшли в античному некрополі в Луксорі в місці поховань Ель-Асасіф 30 трун віком близько 3000 років. Це вперше з ХІХ століття, коли була знайдена така велика кількість людських саркофагів, сказав єгипетський міністр з питань античності Халед аль-Енані.

  • Добре збережені за три тисячоліття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Добре збережені за три тисячоліття

    У 30 трунах зберігаються мумії жерців та жриць, а також дітей. Поховані вони були у Х столітті до нашої ери під час правління династії фараонів. Саркофаги зберігалися на глибині лише один метр під землею та були складені рядами один на одне.

  • Сенсаційні знахідки одна за одною

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Сенсаційні знахідки одна за одною

    Єгипетські археологи лише 2017 року знайшли дуже добре збережені дерев'яні труни у створеній 3500 років тому гробниці в Браа Абул Нагаа неподалік Луксора. У місті Ель-Мінья єгипетсько-німецька група науковців у лютому 2018 року натрапила на ціле античне місто мерців. У листопаді було знайдено труни з вапняку з муміями поблизу міста Ель-Гіза датовані 7-4 століття до нашої ери.

  • Знахідка століття

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Знахідка століття

    Місто Луксор - ціла скарбниця знахідок для єгиптологів, але вражаючі відкриття на кшталт тих, що були зроблені в двоповерховому некрополі Ель-Асасіф, - рідкість. Нове відкриття можна порівняти зі знахідкою іншої колекції мумій жерців, датованою 1891 роком. Крім того, 1881 та 1898 років у Луксорі були знайдені кілька трун із королівськими муміями.

  • Розкрити таємницю

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Розкрити таємницю

    Труни з поховання Ель-Асасіф як ззовні, так і всередині дуже ретельно вирізьблені та розмальовані. Попри їхній вік, вирізьблені змії, птахи та квітки лотоса чорного, зеленого, червоного та жовтого кольорів можна чітко розпізнати й сьогодні. Експерти вражені хорошим станом та повністю збереженими підписами на трунах. Поки що знахідки були піддані лише незначним реставраційним роботам.

  • Підготовка експонатів для глядачів

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Підготовка експонатів для глядачів

    Утім, труни ще мають - так само як і реліквії з гробниці Тутанхамона - бути масштабно реставровані та лише після цього виставлені у Великому єгипетському музеї поблизу пірамід Ель-Гізи. Відкриття музею заплановане на 2020 рік. Міністр з питань античності Єгипту Халед аль-Енані розцінює знахідку трун як непереоціненну для іміджу Єгипту.

  • Усі мають побачити скарби

    Саркофаги і мумії: вражаюча знахідка в Луксорі

    Усі мають побачити скарби

    Єгипет протяом останніх місяців представив низку визначних знахідок, які сколихнули весь світ. Країна зараз намагається відродити свою сферу туризму та привабити відпочивальників. Після насильницького повстання проти колишнього президента Хосні Мубарака 2011 року та військового путчу проти ісламістського уряду 2013-го кількість туристів у Єгипті різко скоротилася.

    Автор: Дарко Яневич, Ґабі Ройхер


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