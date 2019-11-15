Фоторепортаж: Осіння Німеччина - це дуже красиво

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Мандри осінньою Німеччиною у фотографіях: ландшафти й природа, перелітні птахи й запасливі білочки, схід та захід сонця й інші красоти.
Осінній ранок на луках поблизу Ганновера - столиці Нижньої Саксонії
Осінній березовий гай у бранденбурзькому регіоні Нойцеллє.
Осінній ландшафт у Грайнау поблизу баварського гірського курорту Гаміш-Партенкірхен.
Білячий осінній клопіт в одному з парків Штутгарта - столиці Баден-Вюртемберга.
Схід сонця в Саксонскій Швейцарії.
Гуси в небі над Потсдамом.
Столиця Саксонії восени. На фото - будівля Дрезденської академії образотворчих мистецтва, купол котрої прикрашає фігура Феме - грецько-римської богині чуток та поголосу.
У парку баварського курорту Бад-Верісгофен.
Ранкова паморозь на троянді в бранденбурзькому місті Люббенау в регіоні Шпревальд.
Осінній ландшафт у баден-вюртемберзькому Унлінгені.
Порожні пляжні кошики на балтійському курорсті Варнемюнде у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.
Пляж на півострові Фішланд-Дарс-Цингст на Балтійському морі в землі Мекленбург-Передня Померанія.
Долина Дунаю біля міста Зігмарінген у Баден-Вюртемберзі. У Середні віки над рікою тут стояв замок, від якого залишились лише дві мало помітні руїни.
Ставок у бранденбурзькому Лесбусі.
Флатова башта в потсдамському парку Бабельсберг. Назву отримала від прусської королівської садиби, де вироблялась цегла для будівництва.
Замок Нойфа та церква Святих апостолів Петра й Павла у баден-вюртемберзькому Рідлінгені.
Соняшники в тюринзькому Ебелебені.
Холодний осінній ранок поблизу бранденбурзького Лесбуса.
Осінь на німецько-польському кордоні. Ріка Одер у районі бранденбурзького Райтвайна.
Вид на місто Вернігероде з вершини гори Броккен у Саксонії-Ангальт.
"Свята гора Верхньої Швабії" - Буссен у землі Баден-Вюртемберг. На вершині - прочанський храм Івана Хрестителя. Перша письмова згадка про церкву на цьому місці датована 805 роком.
Вітряки поблизу бранденбурзького міста Вельцов.
Загадковий ранковий туман у районі внутрішньої дельти Одеру - в бранденбурзькому Одербрух.
Осінній ранок у Шефтларні в Баварії.
Вид на Франкфурт-на-Майні з передгір'я Таунусу у федеральній землі Гессен. З туману стирчать лише найвищі банківські хмарочоси й 337-метрова телевежа Європатурм.
Автор: Максим Нелюбін
Мандри осінньою Німеччиною у фотографіях: ландшафти й природа, перелітні птахи й запасливі білочки, схід та захід сонця й інші красоти. (15.11.2019)
Мандри осінньою Німеччиною у фотографіях: ландшафти й природа, перелітні птахи й запасливі білочки, схід та захід сонця й інші красоти.
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