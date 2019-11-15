 Фоторепортаж: Осіння Німеччина - це дуже красиво | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.11.2019

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Культура й стиль життя

Фоторепортаж: Осіння Німеччина - це дуже красиво

Мандри осінньою Німеччиною у фотографіях: ландшафти й природа, перелітні птахи й запасливі білочки, схід та захід сонця й інші красоти.

  • Осінній ранок на луках поблизу Ганновера - столиці Нижньої Саксонії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ранок на луках поблизу Ганновера - столиці Нижньої Саксонії

  • Осінній березовий гай у бранденбурзькому регіоні Нойцеллє.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній березовий гай у бранденбурзькому регіоні Нойцеллє.

  • Осінній ландшафт у Грайнау поблизу баварського гірського курорту Гаміш-Партенкірхен.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ландшафт у Грайнау поблизу баварського гірського курорту Гаміш-Партенкірхен.

  • Білячий осінній клопіт в одному з парків Штутгарта - столиці Баден-Вюртемберга.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Білячий осінній клопіт в одному з парків Штутгарта - столиці Баден-Вюртемберга.

  • Схід сонця в Саксонскій Швейцарії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Схід сонця в Саксонскій Швейцарії.

  • Гуси в небі над Потсдамом.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Гуси в небі над Потсдамом.

  • Столиця Саксонії восени. На фото - будівля Дрезденської академії образотворчих мистецтва, купол котрої прикрашає фігура Феме - грецько-римської богині чуток та поголосу.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Столиця Саксонії восени. На фото - будівля Дрезденської академії образотворчих мистецтва, купол котрої прикрашає фігура Феме - грецько-римської богині чуток та поголосу.

  • У парку баварського курорту Бад-Верісгофен.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    У парку баварського курорту Бад-Верісгофен.

  • Ранкова паморозь на троянді в бранденбурзькому місті Люббенау в регіоні Шпревальд.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Ранкова паморозь на троянді в бранденбурзькому місті Люббенау в регіоні Шпревальд.

  • Осінній ландшафт у баден-вюртемберзькому Унлінгені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ландшафт у баден-вюртемберзькому Унлінгені.

  • Порожні пляжні кошики на балтійському курорсті Варнемюнде у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Порожні пляжні кошики на балтійському курорсті Варнемюнде у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Пляж на півострові Фішланд-Дарс-Цингст на Балтійському морі в землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Пляж на півострові Фішланд-Дарс-Цингст на Балтійському морі в землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Долина Дунаю біля міста Зігмарінген у Баден-Вюртемберзі. У Середні віки над рікою тут стояв замок, від якого залишились лише дві мало помітні руїни.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Долина Дунаю біля міста Зігмарінген у Баден-Вюртемберзі. У Середні віки над рікою тут стояв замок, від якого залишились лише дві мало помітні руїни.

  • Ставок у бранденбурзькому Лесбусі.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Ставок у бранденбурзькому Лесбусі.

  • Флатова башта в потсдамському парку Бабельсберг. Назву отримала від прусської королівської садиби, де вироблялась цегла для будівництва.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Флатова башта в потсдамському парку Бабельсберг. Назву отримала від прусської королівської садиби, де вироблялась цегла для будівництва.

  • Замок Нойфа та церква Святих апостолів Петра й Павла у баден-вюртемберзькому Рідлінгені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Замок Нойфа та церква Святих апостолів Петра й Павла у баден-вюртемберзькому Рідлінгені.

  • Соняшники в тюринзькому Ебелебені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Соняшники в тюринзькому Ебелебені.

  • Холодний осінній ранок поблизу бранденбурзького Лесбуса.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Холодний осінній ранок поблизу бранденбурзького Лесбуса.

  • Осінь на німецько-польському кордоні. Ріка Одер у районі бранденбурзького Райтвайна.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінь на німецько-польському кордоні. Ріка Одер у районі бранденбурзького Райтвайна.

  • Вид на місто Вернігероде з вершини гори Броккен у Саксонії-Ангальт.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вид на місто Вернігероде з вершини гори Броккен у Саксонії-Ангальт.

  • Свята гора Верхньої Швабії - Буссен у землі Баден-Вюртемберг. На вершині - прочанський храм Івана Хрестителя. Перша письмова згадка про церкву на цьому місці датована 805 роком.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    "Свята гора Верхньої Швабії" - Буссен у землі Баден-Вюртемберг. На вершині - прочанський храм Івана Хрестителя. Перша письмова згадка про церкву на цьому місці датована 805 роком.

  • Вітряки поблизу бранденбурзького міста Вельцов.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вітряки поблизу бранденбурзького міста Вельцов.

  • Загадковий ранковий туман у районі внутрішньої дельти Одеру - в бранденбурзькому Одербрух.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Загадковий ранковий туман у районі внутрішньої дельти Одеру - в бранденбурзькому Одербрух.

  • Осінній ранок у Шефтларні в Баварії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ранок у Шефтларні в Баварії.

  • Вид на Франкфурт-на-Майні з передгір'я Таунусу у федеральній землі Гессен. З туману стирчать лише найвищі банківські хмарочоси й 337-метрова телевежа Європатурм.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вид на Франкфурт-на-Майні з передгір'я Таунусу у федеральній землі Гессен. З туману стирчать лише найвищі банківські хмарочоси й 337-метрова телевежа Європатурм.

    Автор: Максим Нелюбін


  • Осінній ранок на луках поблизу Ганновера - столиці Нижньої Саксонії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ранок на луках поблизу Ганновера - столиці Нижньої Саксонії

  • Осінній березовий гай у бранденбурзькому регіоні Нойцеллє.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній березовий гай у бранденбурзькому регіоні Нойцеллє.

  • Осінній ландшафт у Грайнау поблизу баварського гірського курорту Гаміш-Партенкірхен.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ландшафт у Грайнау поблизу баварського гірського курорту Гаміш-Партенкірхен.

  • Білячий осінній клопіт в одному з парків Штутгарта - столиці Баден-Вюртемберга.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Білячий осінній клопіт в одному з парків Штутгарта - столиці Баден-Вюртемберга.

  • Схід сонця в Саксонскій Швейцарії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Схід сонця в Саксонскій Швейцарії.

  • Гуси в небі над Потсдамом.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Гуси в небі над Потсдамом.

  • Столиця Саксонії восени. На фото - будівля Дрезденської академії образотворчих мистецтва, купол котрої прикрашає фігура Феме - грецько-римської богині чуток та поголосу.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Столиця Саксонії восени. На фото - будівля Дрезденської академії образотворчих мистецтва, купол котрої прикрашає фігура Феме - грецько-римської богині чуток та поголосу.

  • У парку баварського курорту Бад-Верісгофен.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    У парку баварського курорту Бад-Верісгофен.

  • Ранкова паморозь на троянді в бранденбурзькому місті Люббенау в регіоні Шпревальд.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Ранкова паморозь на троянді в бранденбурзькому місті Люббенау в регіоні Шпревальд.

  • Осінній ландшафт у баден-вюртемберзькому Унлінгені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ландшафт у баден-вюртемберзькому Унлінгені.

  • Порожні пляжні кошики на балтійському курорсті Варнемюнде у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Порожні пляжні кошики на балтійському курорсті Варнемюнде у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Пляж на півострові Фішланд-Дарс-Цингст на Балтійському морі в землі Мекленбург-Передня Померанія.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Пляж на півострові Фішланд-Дарс-Цингст на Балтійському морі в землі Мекленбург-Передня Померанія.

  • Долина Дунаю біля міста Зігмарінген у Баден-Вюртемберзі. У Середні віки над рікою тут стояв замок, від якого залишились лише дві мало помітні руїни.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Долина Дунаю біля міста Зігмарінген у Баден-Вюртемберзі. У Середні віки над рікою тут стояв замок, від якого залишились лише дві мало помітні руїни.

  • Ставок у бранденбурзькому Лесбусі.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Ставок у бранденбурзькому Лесбусі.

  • Флатова башта в потсдамському парку Бабельсберг. Назву отримала від прусської королівської садиби, де вироблялась цегла для будівництва.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Флатова башта в потсдамському парку Бабельсберг. Назву отримала від прусської королівської садиби, де вироблялась цегла для будівництва.

  • Замок Нойфа та церква Святих апостолів Петра й Павла у баден-вюртемберзькому Рідлінгені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Замок Нойфа та церква Святих апостолів Петра й Павла у баден-вюртемберзькому Рідлінгені.

  • Соняшники в тюринзькому Ебелебені.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Соняшники в тюринзькому Ебелебені.

  • Холодний осінній ранок поблизу бранденбурзького Лесбуса.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Холодний осінній ранок поблизу бранденбурзького Лесбуса.

  • Осінь на німецько-польському кордоні. Ріка Одер у районі бранденбурзького Райтвайна.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінь на німецько-польському кордоні. Ріка Одер у районі бранденбурзького Райтвайна.

  • Вид на місто Вернігероде з вершини гори Броккен у Саксонії-Ангальт.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вид на місто Вернігероде з вершини гори Броккен у Саксонії-Ангальт.

  • Свята гора Верхньої Швабії - Буссен у землі Баден-Вюртемберг. На вершині - прочанський храм Івана Хрестителя. Перша письмова згадка про церкву на цьому місці датована 805 роком.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    "Свята гора Верхньої Швабії" - Буссен у землі Баден-Вюртемберг. На вершині - прочанський храм Івана Хрестителя. Перша письмова згадка про церкву на цьому місці датована 805 роком.

  • Вітряки поблизу бранденбурзького міста Вельцов.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вітряки поблизу бранденбурзького міста Вельцов.

  • Загадковий ранковий туман у районі внутрішньої дельти Одеру - в бранденбурзькому Одербрух.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Загадковий ранковий туман у районі внутрішньої дельти Одеру - в бранденбурзькому Одербрух.

  • Осінній ранок у Шефтларні в Баварії.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Осінній ранок у Шефтларні в Баварії.

  • Вид на Франкфурт-на-Майні з передгір'я Таунусу у федеральній землі Гессен. З туману стирчать лише найвищі банківські хмарочоси й 337-метрова телевежа Європатурм.

    Осіння Німеччина - це дуже красиво

    Вид на Франкфурт-на-Майні з передгір'я Таунусу у федеральній землі Гессен. З туману стирчать лише найвищі банківські хмарочоси й 337-метрова телевежа Європатурм.

    Автор: Максим Нелюбін


  

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Осіння Німеччина - це дуже красиво

Мандри осінньою Німеччиною у фотографіях: ландшафти й природа, перелітні птахи й запасливі білочки, схід та захід сонця й інші красоти. (15.11.2019)  

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