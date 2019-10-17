Фоторепортаж: Незаконні будови в Києві - поза законом, естетикою та безпекою

Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою

Засклені та утеплені

Ще одне болюче питання - хаотичне скління. Така процедура не потребує додаткових дозволів, а тому кожен охочий утеплює свій балкон на власний смак і розсуд. Боротьба з цим явищем поки що марна, хоча трапляються окремі місцеві ініціативи. Наприклад, у серпні цього року у Броварах, що під Києвом, заборонили розширювати та склити балкони й лоджії та встановлювати кондиціонери на фасадах будинків.

Автор: Ольга Журавльова