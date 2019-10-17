Фоторепортаж: Незаконні будови в Києві - поза законом, естетикою та безпекою
У Києві регулярно спалахують скандали навколо несанкціонованих надбудов. Додаткові поверхи або чудернацькі балкони стають об'єктами численних скарг від містян. Адже це не лише псує естетику, але часто є й небезпечним.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Надбудова на Майдані Незалежності
Останній гучний скандал - зведення незаконної надбудови на даху однієї з висоток на Майдані. Ситуацією зацікавилися правоохоронці й розпочали кримінальне провадження. Будівельні роботи кваліфіковано як самоправство, за що можна потрапити за ґрати на три місяці. Після громадського резонансу надбудовою зацікавилися також у КМДА.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Додатковий поверх з видом на Володимирський собор
Ще один скандал у зв'язку з перебудовою даху виник навколо будівлі на вулиці Леонтовича, 1. Як повідомляється, власниця двох квартир на останньому поверсі вирішила їх розширити за рахунок надбудови. На сполох забили сусіди, побоюючись обвалу. Власниця квартир заявляла, що має усі необхідні дозволи. Наприкінці вересня департамент охорони культурної спадщини КМДА, однак, заборонив будівництво.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Подільський монстр
Цю висотку, що постала у Києві на вулиці Нижній Вал, суд постановив знести або частково демонтувати ще у 2017-му році. Справа у тому, що будівля вийшла значно вищої, ніж планувалося спочатку: замість восьми поверхів - дванадцять. А такі висотки в історичній частині міста заборонені. Пропри рішення суду та суспільний резонанс, будинок досі стоїть непорушно.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Музей у незаконній споруді
У цьому сучасному приміщенні біля станції метро "Театральна" от уже сім років працює Музей історії Києва. Але історія цієї будівлі, де мав спочатку розміститись торгово-офісний центр, скандальна. Цю споруду визнавали і незаконною, і такою, що несе загрозу для метро, яке проходить під нею. Врешті-решт під тиском громадськості забудовник передав споруду у користування музею.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Легендарні цар-балкони
Балкони давно стали в Україні об'єктами народної творчості. Через заплутану та неунормовану дозвільну систему в місті масово з'являються різноманітні дивні конструкції, які псують зовнішній вигляд будинків та подекуди заважають сусідам. Київська влада обіцяє боротися зі зміною форми вікон і балконів та встановленням кондиціонерів на фасадах архітектурних пам'яток. Але результатів досі не видно.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Засклені та утеплені
Ще одне болюче питання - хаотичне скління. Така процедура не потребує додаткових дозволів, а тому кожен охочий утеплює свій балкон на власний смак і розсуд. Боротьба з цим явищем поки що марна, хоча трапляються окремі місцеві ініціативи. Наприклад, у серпні цього року у Броварах, що під Києвом, заборонили розширювати та склити балкони й лоджії та встановлювати кондиціонери на фасадах будинків.
Автор: Ольга Журавльова
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Надбудова на Майдані Незалежності
Останній гучний скандал - зведення незаконної надбудови на даху однієї з висоток на Майдані. Ситуацією зацікавилися правоохоронці й розпочали кримінальне провадження. Будівельні роботи кваліфіковано як самоправство, за що можна потрапити за ґрати на три місяці. Після громадського резонансу надбудовою зацікавилися також у КМДА.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Додатковий поверх з видом на Володимирський собор
Ще один скандал у зв'язку з перебудовою даху виник навколо будівлі на вулиці Леонтовича, 1. Як повідомляється, власниця двох квартир на останньому поверсі вирішила їх розширити за рахунок надбудови. На сполох забили сусіди, побоюючись обвалу. Власниця квартир заявляла, що має усі необхідні дозволи. Наприкінці вересня департамент охорони культурної спадщини КМДА, однак, заборонив будівництво.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Подільський монстр
Цю висотку, що постала у Києві на вулиці Нижній Вал, суд постановив знести або частково демонтувати ще у 2017-му році. Справа у тому, що будівля вийшла значно вищої, ніж планувалося спочатку: замість восьми поверхів - дванадцять. А такі висотки в історичній частині міста заборонені. Пропри рішення суду та суспільний резонанс, будинок досі стоїть непорушно.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Музей у незаконній споруді
У цьому сучасному приміщенні біля станції метро "Театральна" от уже сім років працює Музей історії Києва. Але історія цієї будівлі, де мав спочатку розміститись торгово-офісний центр, скандальна. Цю споруду визнавали і незаконною, і такою, що несе загрозу для метро, яке проходить під нею. Врешті-решт під тиском громадськості забудовник передав споруду у користування музею.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Легендарні цар-балкони
Балкони давно стали в Україні об'єктами народної творчості. Через заплутану та неунормовану дозвільну систему в місті масово з'являються різноманітні дивні конструкції, які псують зовнішній вигляд будинків та подекуди заважають сусідам. Київська влада обіцяє боротися зі зміною форми вікон і балконів та встановленням кондиціонерів на фасадах архітектурних пам'яток. Але результатів досі не видно.
Надбудови в Києві: поза законом, естетикою та безпекою
Засклені та утеплені
Ще одне болюче питання - хаотичне скління. Така процедура не потребує додаткових дозволів, а тому кожен охочий утеплює свій балкон на власний смак і розсуд. Боротьба з цим явищем поки що марна, хоча трапляються окремі місцеві ініціативи. Наприклад, у серпні цього року у Броварах, що під Києвом, заборонили розширювати та склити балкони й лоджії та встановлювати кондиціонери на фасадах будинків.
Автор: Ольга Журавльова
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Автор: Лілія Гришко
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Ідеальні пропорції
Чистота ліній, якість, витримка ідеальних пропорцій… Для сучасного дизайну все це - обов'язкові вимоги. Тут необхідні мінімум вишуканості та максимум концентрації, особливо коли йдеться про деталі. Правильна фотографія може не лише підкреслити, але і розкрити розрахований перфекціонізм простору. На знімку - штаб-квартира радіокомпанії Берлін-Бранденбург.
Німеччина очима перфекціоніста
Естетика стадіону
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Німеччина очима перфекціоніста
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Німеччина очима перфекціоніста
Зелені вигини Сан-Сусі
Без прагнення до досконалості ландшафтний дизайн багато-чого б утратив. Можна прогулятися по такій ось дзеркальній алеї з канонічно паралельними "хвилями" в парку Сан-Сусі неподалік від знаменитого палацу в Потсдамі.
Німеччина очима перфекціоніста
Бетон, залізо та скло
У поетику німецької архітектури вплітається характер народу, точніше одна з рис цього характеру - охайність. І якщо придивитися до таких вулиць, розумієш, яку мету переслідують муніципальні вимоги до висоти, стилю та барв фасадів новобудов. Вони стоять упритул один до одного (міська земля коштує чималих грошей), тож мають, лишаючись несхожими один на одного, ідеально гармонізувати між собою.
Німеччина очима перфекціоніста
Орнамент фасаду
Утім, і орнамент фасаду цієї панельної споруди в Берліні навіть з парасольками від сонця та квітами залишається гарним та правильним. Подібні будинки також є частиною образу Німеччини.
Німеччина очима перфекціоніста
Класична "вісімка"
Якщо дотик координат та гармонічне сплетіння структур може виразити щось символічне, то до спортивних стадіонів слід ставитися інакше, ніж до звичайних архітектурних споруд. Що архітектори зазвичай і роблять. На знімку - Олімпійський стадіон у Берліні, класична "вісімка".