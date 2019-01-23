Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

Успенський собор потрібен усім

Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.