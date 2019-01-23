Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Галерея DW про те, що зараз являє собою лавра.
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