 Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Фоторепортаж: Музей і монастир - розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Галерея DW про те, що зараз являє собою лавра.

  • Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    На території лаври розташовані 140 будівель та споруд різного призначення: від давньоруських храмів до музеїв, свічного заводу та готелів. Лавра умовно поділена на дві частини: верхню, де міститься музейний комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та нижню, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

  • Троїцька надбрамна церква у передаварійному стані

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Троїцька надбрамна церква в аварійному стані

    Троїцька надбрамна церква згадується ще в "Повісті временних літ" Нестора Літописця. Вона розташована над головними вхідними воротами до Києво-Печерської лаври на території музейного комплексу. Нині церква - у будівельних риштуваннях. Нещодавно почалася реставрація пам'ятки, оскільки вона перебувала в аварійному стані. На відновлення церкви виділили 17 мільйонів гривень.

  • Успенський собор потрібен усім

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Успенський собор потрібен усім

    Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.

  • Іконостас Успенського собору за гроші німців

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Іконостас за гроші німців

    Іконостас відбудованого Успенського собору відновлювали коштом німецьких платників податків. Уряд Німеччини виділив на це 200 тисяч німецьких марок, а Українсько-німецький економічний форум - ще 20 тисяч. Над іконостасом працювали закарпатські різьбярі.

  • У печери на зцілення

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    У печери на зцілення

    Нижньою частиною лаври опікується УПЦ МП. На цій території знаходяться ближні й дальні печери. У них похований засновник Печерського монастиря Антоній. Також у печерах покояться мощі більше ста святих, зокрема, Нестора Літописця, Мойсея Угрина, Никона Печерського, Іллі Муромця. Прочани приходять у печери на зцілення. УПЦ МП встановила суворі правила для відвідування печер - вхід туди безкоштовний.

  • Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    За радянських часів у Трапезній церкві був музей атеїзму, а замість теперішнього панікадила (люстри) висів так званий "маятник Фуко". Склепіння церкви унікальне, оскільки лежить просто на стінах храму і є копією склепіння Софійського собору в Константинополі. Трапезна церква є частиною музейного комплексу, але час від часу тут проводяться синоди УПЦ МП.

  • Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Трапезна палата і церква складають єдиний комплекс, але архітектурно розмежовані. Розбивку стін під живопис та проект іконостасу у Трапезній палаті зробив російський архітектор Олексій Щусєв, який пізніше збудував мавзолей Леніна у Москві. Зараз у Трапезній палаті УПЦ МП продає ікони та свічки.

  • Замість церков - готелі

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Готелі для паломників

    На території нижньої лаври багато новобудов, за що критикують її настоятеля Павла. Митрополиту дорікають, що через зведення нових споруд Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість будівництво в лаврі не припиняється. На її території вже збудували чимало готелів, у яких проживають паломники.

  • Розширення брами

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Розширення брами

    Також церковників УПЦ МП критикують за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка.

  • Лікарні не місце в лаврі?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Лікарні не місце в лаврі?

    До 2013 року в лаврі діяв центр лікування хворих на СНІД. За словами активістів Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, через зв'язки з тодішньою владою намісник лаври домігся, аби лікарню звідти виселили. До цих пір у приміщенні ведуться ремонтні роботи. На будівлі вже з'явились куполи.

    Автор: Лілія Ржеутська


  • Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Києво-Печерська лавра на 23 гектарах

    На території лаври розташовані 140 будівель та споруд різного призначення: від давньоруських храмів до музеїв, свічного заводу та готелів. Лавра умовно поділена на дві частини: верхню, де міститься музейний комплекс Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, та нижню, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

  • Троїцька надбрамна церква у передаварійному стані

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Троїцька надбрамна церква в аварійному стані

    Троїцька надбрамна церква згадується ще в "Повісті временних літ" Нестора Літописця. Вона розташована над головними вхідними воротами до Києво-Печерської лаври на території музейного комплексу. Нині церква - у будівельних риштуваннях. Нещодавно почалася реставрація пам'ятки, оскільки вона перебувала в аварійному стані. На відновлення церкви виділили 17 мільйонів гривень.

  • Успенський собор потрібен усім

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Успенський собор потрібен усім

    Успенський собор заклали ще у 1073 році на гроші князя Святослава Ярославича. Князь не тільки подарував землю під церкву, а й власноруч копав рів під її фундамент. Храм був підірваний більшовиками під час Другої світової війни і відбудований у 2000 році. Зараз це музей. Лише на великі церковні свята в ньому правляться служби УПЦ МП.

  • Іконостас Успенського собору за гроші німців

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Іконостас за гроші німців

    Іконостас відбудованого Успенського собору відновлювали коштом німецьких платників податків. Уряд Німеччини виділив на це 200 тисяч німецьких марок, а Українсько-німецький економічний форум - ще 20 тисяч. Над іконостасом працювали закарпатські різьбярі.

  • У печери на зцілення

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    У печери на зцілення

    Нижньою частиною лаври опікується УПЦ МП. На цій території знаходяться ближні й дальні печери. У них похований засновник Печерського монастиря Антоній. Також у печерах покояться мощі більше ста святих, зокрема, Нестора Літописця, Мойсея Угрина, Никона Печерського, Іллі Муромця. Прочани приходять у печери на зцілення. УПЦ МП встановила суворі правила для відвідування печер - вхід туди безкоштовний.

  • Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Трапезна церква і Фуко: що спільного?

    За радянських часів у Трапезній церкві був музей атеїзму, а замість теперішнього панікадила (люстри) висів так званий "маятник Фуко". Склепіння церкви унікальне, оскільки лежить просто на стінах храму і є копією склепіння Софійського собору в Константинополі. Трапезна церква є частиною музейного комплексу, але час від часу тут проводяться синоди УПЦ МП.

  • Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Спершу Трапезна палата, потім мавзолей

    Трапезна палата і церква складають єдиний комплекс, але архітектурно розмежовані. Розбивку стін під живопис та проект іконостасу у Трапезній палаті зробив російський архітектор Олексій Щусєв, який пізніше збудував мавзолей Леніна у Москві. Зараз у Трапезній палаті УПЦ МП продає ікони та свічки.

  • Замість церков - готелі

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Готелі для паломників

    На території нижньої лаври багато новобудов, за що критикують її настоятеля Павла. Митрополиту дорікають, що через зведення нових споруд Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натомість будівництво в лаврі не припиняється. На її території вже збудували чимало готелів, у яких проживають паломники.

  • Розширення брами

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Розширення брами

    Також церковників УПЦ МП критикують за перебудову в'їзної брами до нижньої лаври, через яку тепер може проїхати вантажівка.

  • Лікарні не місце в лаврі?

    Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

    Лікарні не місце в лаврі?

    До 2013 року в лаврі діяв центр лікування хворих на СНІД. За словами активістів Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, через зв'язки з тодішньою владою намісник лаври домігся, аби лікарню звідти виселили. До цих пір у приміщенні ведуться ремонтні роботи. На будівлі вже з'явились куполи.

    Автор: Лілія Ржеутська


Дивіться також:

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська?

Дивитись відео 02:32
Now live
02:32 хв

Зміна назви УПЦ МП: як "російський цінник" вплине на вірян?

DW.COM

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава

Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині. (23.01.2019)  

Церковна франшиза: як фінансуються релігійні громади в Україні

Достовірно оцінити обіг грошей в українських релігійних громадах неможливо. Це створює підґрунтя для політичної залежності та зв'язків із криміналітетом, зазначають експерти. (22.01.2019)  

Закон про церковні переходи в Україні: хто кому рейдер?

Верховна Рада України конкретизувала процедуру зміни церковними громадами своєї юрисдикції. У закону чимало противників серед церковних ієрархів. Головна причина - страх за церковне майно. (17.01.2019)  

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Фоторепортаж DW про те, що зараз являє собою лавра. (23.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська?  

Зміна назви УПЦ МП: як "російський цінник" вплине на вірян?  

Також за темою

Ukraine Bildergalerie Kiew-Petschersk-Lavra

Музей і монастир: як живуть розсварені сусіди у Києво-Печерській лаврі 23.01.2019

На території Києво-Печерської лаври аварійні пам'ятки сусідять зі спірними новобудовами. Фоторепортаж DW про те, що зараз являє собою лавра.

Kiew-Petschersk-Lavra Museum und Orthodoxes Kloster der Kirche des Moskauer Patriarchats.

Перевірки і прокльони: як у Києво-Печерській лаврі співіснують церква й держава 23.01.2019

Чиновники закидають УПЦ МП незаконну забудову в лаврі та зникнення культурних цінностей. Церковники у відповідь сиплять прокльонами. DW з'ясовувала можливі шляхи вирішення конфлікту довкола основної православної святині.

Kiew Zeremonie 1030. Jahrestag Christianisierung Ukraine

МВС України: У хресній ході УПЦ МП у Києві взяли участь 20 тисяч осіб 27.07.2018

Під час хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату в Києві з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі за порядком стежили п'ять тисяч правоохоронців.

Реклама

Докладно

Блискавка над Вестмінстерським палацом у Лондоні

Brexit: п'ять можливих сценаріїв

Яким може бути вихід із глухого кута для Великобританії? Відповіді - в огляді DW. 

Газогін (символічне фото)

Експерт: РФ затягує переговори про транзиту газу Україною

Чи допоможе ЄС досягти компромісу щодо газу між РФ та Україною, DW розповів австрійський професор Ґергард Манґотт. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  