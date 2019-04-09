Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW.
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