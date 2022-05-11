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Фотогалереї

Переможці першого півфіналу Євробачення-2022

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2022" 11.05.2022

Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни

Історії українок, які втекли до Німеччини від війни 09.05.2022

В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.

Путіна - до суду: антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня

"Путіна - до суду": антивоєнні акції в містах Німеччини 8 травня 08.05.2022

8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Освідчення Україні

Освідчення Україні 03.05.2022

Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва 20.04.2022

Ірпінь - місто-супутник Києва - взяв на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Згодом Ірпеню було присвоєну почесну відзнаку "місто-герой України". Як це місто виглядає нині - у фоторепортажі DW.
Чернігів після російської навали

Чернігів після російської навали 15.04.2022

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань. Про руйнування в цьому обласному центрі - у фоторепортажі DW.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 14.04.2022

Фотохроніка війни, яку Росія веде в Україні. Київщина.
Журналісти - жертви війни РФ проти України

Журналісти - жертви війни РФ проти України 14.04.2022

З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі 11.04.2022

По всьому світу стрімко зростають ціни на паливо, продовольство та інші ресурси, реагуючи на вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу проти РФ. Хто постраждав від кризи найсильніше, дивіться у галереї DW.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі 04.04.2022

Фотохроніка війни в Україні. Фотографії з міста Буча після визволення від російських окупантів.
Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея)

Зруйновані війною РФ проти України храми (фотогалерея) 02.04.2022

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України

Українські храми. Зруйновані війною РФ проти України 02.04.2022

Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Зруйнований внаслідок бомбардувань Маріуполь

Санкції: що втратить Росія через війну проти України 01.04.2022

Санкції, запроваджені західними країнами проти Росії за напад на Україну, торкнулися найрізноманітніших сфер російської економіки. Обмеження запровадили і приватні компанії. Фотогалерея DW.
Як львівський вокзал зустрічає біженців

Як львівський вокзал зустрічає біженців 21.03.2022

До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Домашні тварини під час війни

Домашні тварини під час війни 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

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