Фотогалереї

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Перші 10 фіналістів конкурсу, яким довелось пройти через решето півфіналу, визначились у Турині 10 травня. DW представляє щасливчиків.
В умовах війни вони ухвалили складне рішення - залишити свою батьківщину. Деякі з них виїжджали без найменшого уявлення, де шукати притулку. DW поговорила з українськими жінками, які тепер живуть у Німеччині.
8 травня, в День пам'яті та примирення, в багатьох містах Німеччини відбулися акції вшанування пам'яті та антивоєнні протести. На вулиці вийшли проукраїнські і проросійські активісти. Фото з Берліна, Кельна і Мюнхена.
Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.
Українка Наталя Власенко перед війною працювала гідом в Одесі, а зараз евакуює людей з Херсону. Вона розповідає, чому так любить свою країну.
Ірпінь - місто-супутник Києва - взяв на себе один з головних ударів під час оборони столиці України. Згодом Ірпеню було присвоєну почесну відзнаку "місто-герой України". Як це місто виглядає нині - у фоторепортажі DW.
Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань. Про руйнування в цьому обласному центрі - у фоторепортажі DW.
Фотохроніка війни, яку Росія веде в Україні. Київщина.
З перших днів війни в Україні місцеві та іноземні кореспонденти дістають поранень та гинуть під час обстрілів, стають жертвами викрадень та переслідувань. У галереї DW - неповний перелік постраждалих журналістів.
По всьому світу стрімко зростають ціни на паливо, продовольство та інші ресурси, реагуючи на вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу проти РФ. Хто постраждав від кризи найсильніше, дивіться у галереї DW.
Фотохроніка війни в Україні. Фотографії з міста Буча після визволення від російських окупантів.
Київщина, Маріуполь, Волноваха...Фотографії зруйнованих під час війни РФ проти України храмів у низці українських міст і сіл.
Санкції, запроваджені західними країнами проти Росії за напад на Україну, торкнулися найрізноманітніших сфер російської економіки. Обмеження запровадили і приватні компанії. Фотогалерея DW.
До Львова щодня приїжджають сотні евакуйованих. Біля залізничного вокзалу облаштували пункти обігріву, на місці працюють волонтери. Про будні львівського вокзалу під час війни - у фотогалереї DW.
Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.
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