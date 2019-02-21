 Фотогалерея: 10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.02.2019

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Культура й стиль життя

Фотогалерея: 10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена

Мюнхен - друге за відвідуваністю місто Німеччини після Берліна. До пам'яток баварської столиці, окрім ресторану "Hofbräuhaus" та Октоберфесту, належать і численні музеї. У добірці DW - 10 найбільш відвідуваних.

  • Німецький музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Німецький музей

    Майже 1,5 мільйони відвідувачів щороку приходять до цього музею, щоб дізнатися більше про технічні й природознавчі науки: від астрономії до хронометрії (вимірювання часу). Головний корпус найбільшого технічного музею світу розташований на Музейному острові, на березі річки Ізар.

  • Пінакотека сучасності

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Пінакотека сучасності

    Найважливішим місцем для поціновувачів музеїв є Ареал мистецтва (Kunstareal). Тут розташовано аж 16 музеїв, зокрема й Пінакотека сучасності з картинами ХХ-ХХІ століть. Стара пінакотека, що знаходиться поруч, відома своєю колекцією картин Рубенса й автопортретів Дюрера й Рембрандта.

  • Будинок Ленбаха

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок Ленбаха

    Також в Ареалі мистецтва розташований будинок Ленбаха. Музей, який раніше був віллою художника Франца фон Ленбаха, всесвітньовідомий завдяки найбільшому зібранню робіт об'єднання експресіоністів "Синій вершник". Основою для створення музею стали картини Габріель Мюнтер, котрі художниця сама передала будинку разом з роботами свого чоловіка Василя Кандинського.

  • Музей Брандгорст

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Музей Брандгорста

    Музей Брандгорста безумовно вартий уваги. Фасад будівлі вкритий плиткою на 36000 деталей і 23 кольори. Тут зберігають колекцію робіт подружжя Брандгорст. Сам музей позиціонує себе як доповнення до Пінакотеки сучасності й дає змогу ознайомитися з важливими роботами Енді Воргола та Сая Твомблі.

  • Державне античне зібрання

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Державне античне зібрання

    Державне античне зібрання на Королівській площі засвідчує пристрасть баварського короля до колекціонування. Король Баварії Людовик І не лише замовив побудувати будівлю у вигляді коринфського храму, а й перевіз сюди археологічні скарби з Греції та Італії.

  • Будинок мистецтва

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок мистецтва

    Будинок мистецтва в Англійському парку не зберігає колекцій, а слугує виставковим простором для сучасного мистецтва. Монументальну неокласичну будівлю створили в 1933-1937 роках з ініціативи тирана Адольфа Гітлера, це був один з перших великих будівельних проектів націонал-соціалістів.

  • Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Наймолодший музей Мюнхена, Документаційний центр з історії націонал-соціалізму, було відкрито 2015 року. В часи Другої світової війни на цьому місці був розташований Коричневий будинок, штаб-квартира націонал-соціалістів. Наприкінці війни будинок було зруйновано. Музей присвячений дослідженню ролі Мюхена в часи приходу до влади націонал-соціалістів.

  • Єврейський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Єврейський музей

    Єврейський музей (ліворуч) розташований поруч з головною синагогою (праворуч) Єврейського центру в старій частині Мюнхена. Окрім постійної виставки про історію євреїв у Мюнхені, музей пропонує змінні виставки, наприклад, присвячені викраденим під час націонал-соціалізму творам мистецтва, а також організовує зустрічі з очевидцями, які пережили Голокост.

  • Мюнхенський міський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Мюнхенський міський музей

    Навпроти Єврейського музею, в будівлі колишнього арсеналу, розташований Мюнхенський міський музей. Блукаючи трьома поверхами музею, можна дізнатися багато цікавих фактів: від історії Генріха Лева до появи Альянц Арени. Частиною Міського музею також є Музей кіно (праворуч), де показують шедеври світової класики.

  • Світ BMW

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Світ BMW

    Оскільки Мюнхен є важливим центром автомобілебудування у Німеччині, тут також є музей автомобілів. У Світі BMW відома компанія презентує свої актуальні колекції автомобілів різних марок: від Mini до Rolls-Royce. Поруч з виставковим центром розташований музей, присвячений 100 рокам історії BMW.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ірина Бойко


  • Німецький музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Німецький музей

    Майже 1,5 мільйони відвідувачів щороку приходять до цього музею, щоб дізнатися більше про технічні й природознавчі науки: від астрономії до хронометрії (вимірювання часу). Головний корпус найбільшого технічного музею світу розташований на Музейному острові, на березі річки Ізар.

  • Пінакотека сучасності

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Пінакотека сучасності

    Найважливішим місцем для поціновувачів музеїв є Ареал мистецтва (Kunstareal). Тут розташовано аж 16 музеїв, зокрема й Пінакотека сучасності з картинами ХХ-ХХІ століть. Стара пінакотека, що знаходиться поруч, відома своєю колекцією картин Рубенса й автопортретів Дюрера й Рембрандта.

  • Будинок Ленбаха

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок Ленбаха

    Також в Ареалі мистецтва розташований будинок Ленбаха. Музей, який раніше був віллою художника Франца фон Ленбаха, всесвітньовідомий завдяки найбільшому зібранню робіт об'єднання експресіоністів "Синій вершник". Основою для створення музею стали картини Габріель Мюнтер, котрі художниця сама передала будинку разом з роботами свого чоловіка Василя Кандинського.

  • Музей Брандгорст

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Музей Брандгорста

    Музей Брандгорста безумовно вартий уваги. Фасад будівлі вкритий плиткою на 36000 деталей і 23 кольори. Тут зберігають колекцію робіт подружжя Брандгорст. Сам музей позиціонує себе як доповнення до Пінакотеки сучасності й дає змогу ознайомитися з важливими роботами Енді Воргола та Сая Твомблі.

  • Державне античне зібрання

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Державне античне зібрання

    Державне античне зібрання на Королівській площі засвідчує пристрасть баварського короля до колекціонування. Король Баварії Людовик І не лише замовив побудувати будівлю у вигляді коринфського храму, а й перевіз сюди археологічні скарби з Греції та Італії.

  • Будинок мистецтва

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Будинок мистецтва

    Будинок мистецтва в Англійському парку не зберігає колекцій, а слугує виставковим простором для сучасного мистецтва. Монументальну неокласичну будівлю створили в 1933-1937 роках з ініціативи тирана Адольфа Гітлера, це був один з перших великих будівельних проектів націонал-соціалістів.

  • Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Документаційний центр з історії націонал-соціалізму

    Наймолодший музей Мюнхена, Документаційний центр з історії націонал-соціалізму, було відкрито 2015 року. В часи Другої світової війни на цьому місці був розташований Коричневий будинок, штаб-квартира націонал-соціалістів. Наприкінці війни будинок було зруйновано. Музей присвячений дослідженню ролі Мюхена в часи приходу до влади націонал-соціалістів.

  • Єврейський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Єврейський музей

    Єврейський музей (ліворуч) розташований поруч з головною синагогою (праворуч) Єврейського центру в старій частині Мюнхена. Окрім постійної виставки про історію євреїв у Мюнхені, музей пропонує змінні виставки, наприклад, присвячені викраденим під час націонал-соціалізму творам мистецтва, а також організовує зустрічі з очевидцями, які пережили Голокост.

  • Мюнхенський міський музей

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Мюнхенський міський музей

    Навпроти Єврейського музею, в будівлі колишнього арсеналу, розташований Мюнхенський міський музей. Блукаючи трьома поверхами музею, можна дізнатися багато цікавих фактів: від історії Генріха Лева до появи Альянц Арени. Частиною Міського музею також є Музей кіно (праворуч), де показують шедеври світової класики.

  • Світ BMW

    Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

    Світ BMW

    Оскільки Мюнхен є важливим центром автомобілебудування у Німеччині, тут також є музей автомобілів. У Світі BMW відома компанія презентує свої актуальні колекції автомобілів різних марок: від Mini до Rolls-Royce. Поруч з виставковим центром розташований музей, присвячений 100 рокам історії BMW.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ірина Бойко


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  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Чому Октоберфест у вересні?

    Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - примхлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський діалект: деякі корисні фрази

    Щоб подолати мовний бар'єр, варто запам'ятати деякі фрази баварським діалектом. Для привітання набагато частіше використовують вирази Servus ("привіт") та Grüß Gott (аналог українською - "Слава Богу"). Якщо виникають складнощі при спілкуванні, то можуть запитати Host mi?, що означає "Ти розумієш?". А на прощання баварці кажуть Pfiat di, скорочення від Behüte dich Gott ("Бережи тебе Господь").

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Правила в пивних наметах

    Танці на лавках вітаються, а от танцювати на столі є табу. Роздягатися на Октоберфесті також дозволено, проте оголених людей не можна фотографувати. Ще одна заборона - красти кухолі з-під пива. Однак пивний кухоль - один з улюблених трофеїв свята. Кожного року зникають десятки тисяч кухолів, особливо часто виносять з наметів півлітрову тару.

  • Октоберфест в Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Баварський дрес-код

    Хтось приходить у повсякденному одязі, хтось - у традиційних баварських костюмах, головне, щоб у образі прослідковувався один стиль. Уважно ставтеся до баварської національної жіночої сукні, дірндлю (Dirndl): якщо бант зав'язаний ліворуч, то це означає, що дівчина неодружена, праворуч - що у неї хтось є, по середині - що дівчина незаймана, позаду - маєте справу з вдовою або з офіціанткою.

  • Октоберфест у Мюнхені 2018

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Пиво на Октоберфесті

    Пиво на Октоберфесті має вищий процент алкоголю, ніж зазвичай - у середньому близько шести відсотків. При цьому воно є м'яким на смак та легко п'ється - ідеальне поєднання, щоб напитися. П'яні гуляки, які без видимих ознак життя лежать на галявині біля наметів - звичне явище. Минулого року відвідувачі фестивалю випили близько 7,5 мільйонів літрів. І це попри рекордно високу ціну в 11 євро за літр.

  • default

    Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

    Не забувайте паспорт

    Понад 500 паспортів щорічно губиться на Октоберфесті, повідомляє консульство США у Мюнхені.Тому на своїй сторінці у Facebook установа розмістила відео, в якому нагадує, що краще мати з собою копію паспорта або посвідчення особи. Бо оригінал у розпал гуляння може десь випасти і загубитися.

    Автор: Антьє Біндер, Райна Броєр, Катерина Бенке


  • Музей Барберіні, Потсдам

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей Барберіні, Потсдам

    У центрі Потсдама щойно відкрився новий художній музей - "Музей Барберіні" (Museum Barberini). Вражає вже сама його будівля. Адже йдеться про колишній палац, який своєю назвою завдячує римському палаццо Барберіні. Постійна експозиція охоплює від старих майстрів до сучасного мистецтва. Виставку з нагоди відкриття музею присвятили пейзажам у творчості імпресіоністів.

  • Музей урбаністичного мистецтва, Берлін

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей урбаністичного мистецтва, Берлін

    Фасад майбутнього "Музею сучасного урбаністичного мистецтва" (Museum for Contemporary Urban Art) у Берліні вже розмальовано. Але зазирнути всередину будівлі в берлінському районі Шенеберег можна буде, починаючи тільки від вересня 2017-го року. В експозиції музею представлять понад 200 муралів. Тож роботи вистачить на всіх. Оформлення фасаду музейної будівлі вже зараз регулярно оновлюють.

  • Швейцарський музей фінансів, Цюрих

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Швейцарський музей фінансів, Цюрих

    Як функціонує економіка? Якою є історія біржових торгів? Отримати відповіді на ці та подібні запитання незабаром можна буде в новому "Швейцарському музеї фінансів" (Schweizer Finanzmuseum) у Цюриху. Відкриття заплановане на червень 2017-го року. Експозиція музею містить найбільшу в світі колекцію історичних цінних паперів, яка раніше зберігалась в іншому швейцарському місті - Ольтен.

  • Світовий музей у Відні

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Світовий музей у Відні

    Австрійці вирішили змінити концепцію віденського етнографічного музею. Восени 2017-го цей музей знову відкриється, але вже з іншою назвою - "Світовий музей у Відні" (Weltmuseum Wien). 14 залів знайомлять з матеріальною й духовною спадщиною Близького Сходу, Океанії, Північної Америки. Тут зберігається 200 тисяч етнографічних предметів, 100 тисяч історичних світлин та 146 тисяч друкованих видань.

  • Музей Ів Сен-Лорана, Париж

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей Ів Сен-Лорана, Париж

    Моду не зовсім можна назвати мистецтвом, казав якось Ів Сен-Лоран (1936-2008), "але без митця вона існувати не може". Таке визначення стосується і особистої діяльності дизайнера. Він мав значний вплив на модну галузь і залишив для нащадків систематизований архів своєї творчості. У жовтні 2017 року відкриється відразу два музеї, де виставлятимуться колекції Ів Серн-Лорана, - у Парижі та Марракеші.

  • Музей Атлантико, Лансароте

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей Атлантико, Лансароте

    Ще 2016-го року видання рясніли повідомленнями про скульптури на морському дні. Перші фото підводного музею справді вражають. Починаючи від січня 2017 року, "Музей Атлантико" (Museo Atlántico) офіційно відкрито для нирців. У Європі це - перша подібна експозиція, для якої британський митець Джейсон де Кер Тейлор створив понад 300 скульптурних фігур.

  • Життя вікінгів, Стокгольм

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Життя вікінгів, Стокгольм

    Про вікінгів складено чимало міфів, існує багато стереотипів. Аби ліквідувати прогалину в знаннях про цю групу людей у Стокгольмі вирішили створити музей "Життя вікінгів" (Vikingaliv). Відкриття заплановане на квітень 2017-го. Центральна складова концепції музею - 11-хвилинна подорож у часі: відвідувачам пропонується перенестися в 963-й рік і подивитися на тодішнє життя очима самих вікінгів.

  • Музей Другої світової війни, Гданськ

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей Другої світової війни, Гданськ

    "Музей Другої світової війни" (Muzeum II Wojny Swiatowej) є для Польщі об'єктом престижу. Однак відкриття музею затягнулося через суперечку навколо тематичних акцентів. Уряд наполягає на героїчному змалюванні історії Польщі. Автори ж експозиції зробили наголос на негероїчному погляді, подаючи історію з точки зору передусім цивільного населення.

  • Музей сучасного мистецтва, Афіни

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей сучасного мистецтва, Афіни

    Перебудова будівлі колишньої броварні під музей сучасного мистецтва EMST відбувалась не без проблем. Брак фінансів та бюрократія далися взнаки. Музей частково відкрився в жовтні 2016-го року. Відтоді публіці пропонують окремі тематичні виставки. Постійна експозиція має стати доступною восени 2017-го року. Вона охопить грецьке й міжнародне мистецтво, починаючи від 1970-х років.

  • Музей Вікторії та Альберта, Лондон

    Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

    Музей Вікторії та Альберта, Лондон

    На завершення пропонуємо звернути увагу на Лондон. "Музей Вікторії та Альберта" (Victoria and Albert Museum) постане в новому оздобленні. У липні 2017-го року планується завершити перебудову його вхідної частини - це найвагоміші архітектурні зміни будівлі за понад 100 років. Крім того, буде зведена Галерея Сейнсбури. Вона матиме найбільшу у Великобританії виставкову площу - 1100 квадратних метрів.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Володимир Медяний


  • default

    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Перлина музею

    Майже десять років він був зачинений на ремонт. Проте тепер Rijksmuseum - Національний музей Голландії - знову відчинив двері. Перлиною його колекції є полотно Рембрандта "Нічна варта" 1642 року. Як архітектор Пітер Кейперс, який створював будівлю з 1876 по 1885 роки, так і нинішня група реставраторів з компанії Cruz & Ortiz зробили все так, щоб відома картина перебувала в центрі музею.

  • default

    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Внутрішній пасаж

    У музеї, відкритому 1885 року, Пітер Кейперс звів внутрішній пасаж. Таким чином відвідувачі могли перетинати внутрішній двір прямо посередині. Коли було оголошено про його закриття в рамках реставрації, мешканці Амстердаму обурились. Зрештою, пасаж таки зберегли.

  • default

    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Свята атмосфера

    Велика зала з викладеною орнаментальною мозаїкою підлогою та кольоровими візерунками на вікнах нагадує собор. Після першого відкриття музею це стало проблемою для протестантських кальвіністів з півночі Голландії, адже тодішній дизайн вони сприйняли як надто католицький. Декорація, котру повністю видалили після смерті Кейперса у 1921 році, тепер відновлена. Це кропітка ручна робота.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Королівське відкриття

    В залі з картинами Золотої доби голландського живопису - Рембрандта, Вермеера, Галса - теж як у храмі. Саме тому короля Нідерландів Вільгельма ІІІ на урочистому відкритті музею у 1885 році не було. Проте королева Беатрикс прибула до будівлі 13 квітня 2013 року. Відкриття Національного музею після реставрації один з останніх її королівських обов'язків перед відреченням від престолу 30 квітня.

  • default

    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Скарби на папері

    Бібліотека, спроектована Кейперсом для музею, водночас є публічною бібліотекою історії мистецтв Голландії. Наукові та науково-популярні книжки, монографії та довідкові видання заповнюють кожен сантиметр полиць, розташованих на чотирьох поверхах.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Діти, увага!

    Бібліотекою можуть користуватись не тільки дорослі дослідники, а й діти. Для них між науковими журналами та мистецькими каталогами міститься маленьке зібрання книжок про мистецтво, написаних спеціально для маленьких.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Більше, ніж картини олією

    Не тільки живопис: Національний музей володіє також колекціями з голландської історії, а також мистецтва та ремесел. Щоб нагадати про них, куратори експозицій розмістили експонати галерей поряд - картини, скульптури та вирізані роги тварин мають розповісти пор часи, коли їх створювали.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Колоніальне минуле

    У головній будівлі є приміщення, у яких виставлені мистецькі експонати з колишніх колоній Голландії. З цього року відкритий й азійський павільйон, у якому можна побачити невеличку колекцію кімоно та храмових скульптур.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Вермеер крупним планом

    Невеликі, але дорогі: дві з кращих робіт Вермеера - "Молочниця" та "Дівчина в блакитному, яка читає лист" - розташовані на підходах до "Нічної варти". У галереї відсутнє пряме світло. Фотографувати можна лише без спалаху. Добра нагода, щоб намалювати щось у стилі Вермеера. Поряд зі справжнім Вермеером.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Таємниця

    Вермеер створив це полотно приблизно у 1658 році. Легка меланхолія та природне світло, яке падає крізь вікно - типові для його стилю. Містичний вираз обличчя молочниці нагадує Мону Лізу. І байдуже, як довго глядач дивиться на картину і наскільки близько до неї стоїть - він ніколи не здогадається, про що вона думає.

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    Національний музей в Амстердамі після реконструкції

    Знімаємо!

    Інтерес засобів масової інформації до відкритого після реставрації музею надзвичайно великий - журналісти з усього світу прагнуть кинути погляд на "Нічну варту". У день відкриття відвідувачі могли залишатись у стінах мистецької скарбниці до опівночі. Таким чином, кожен побачив все, що хотів.

    Автор: Марсія Адаїр, Олена Перепадя


DW.COM

У Німеччині заборонили публікувати в інтернеті зроблені в музеях фото

Фотографування музейних експонатів і публікація зроблених фото в інтернеті неприпустима. Такі дії порушують авторські права і право на публікацію, постановила Федеральна судова палата Німеччини. (20.12.2018)  

Ізраїльський музей поверне скандального "МакІсуса" до Фінляндії

Музей сучасного мистецтва в Хайфі прибере скандальну експозицію зі скульптурою розп'ятого на хресті клоуна Рональда Макдондальда авторства фінського митця. Виставка спровокувала масові протести. (18.01.2019)  

Пожежа знищила Національний музей Бразилії у Ріо-де-Жанейро

У масштабній пожежі згорів Національний музей Бразилії, вогонь, ймовірно, знищив до 20 мільйонів експонатів. Президент країни назвав подію "неоціненною втратою для Бразилії". (03.09.2018)  

Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

Мюнхен - друге за відвідуваністю місто Німеччини після Берліна. До пам'яток баварської столиці, окрім ресторану "Hofbräuhaus" та Октоберфесту, належать і численні музеї. У добірці DW - 10 найбільш відвідуваних. (21.02.2019)  

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

22 вересня у Мюнхені стартує знаменитий на весь світ народний фестиваль Октоберфест. Що варто знати, перш ніж їхати на Октоберфест - у фотогалереї DW. (21.09.2018)  

Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

Музеї зберігають скарби культурної спадщини й знайомлять з розмаїттям світу культури. Від високого мистецтва до світу підводних скульптур - фотодобірка нових європейських музеїв, які відкриються у 2017 році. (01.02.2017)  

Національний музей в Амстердамі після реконструкції

Після майже десятилітньої паузи в Амстердамі знову відкрився Національний музей - Rijksmuseum. (15.04.2013)  

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1200 музеїв світу: віртуально і безкоштовно!  

Знайди свого музейного двійника (24.01.2018)  

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Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена 21.02.2019

Мюнхен - друге за відвідуваністю місто Німеччини після Берліна. До пам'яток баварської столиці, окрім ресторану "Hofbräuhaus" та Октоберфесту, належать і численні музеї. У добірці DW - 10 найбільш відвідуваних.

Karl Lagerfeld

Фотогалерея: Король моди Карл Лаґерфельд і його шлях до світової слави 19.02.2019

Легендарний німецький кутюр'є та креативний директор дому Chanel помер у віці 85 років. DW пройшлася основними сходинками його життя і кар'єри.

Aachen - Ausstellung Flashes of the Future - Renato Guttuso, Maggio 1968 - Giornale Murale

Мистецтво на службі в бунтарства 19.06.2018

1968 рік є кульмінаційним моментом продуктивної епохи в мистецтві. У той же час він став провісником закінчення політичних і художніх утопій.

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Зі смітника - на подіум: українка робить прикраси з пластику (19.02.2019)

Зі смітника - на подіум. Українська майстриня робить біжутерію з переробленого пластику. Ці прикраси вже потрапили навіть Ukrainian Fashion Week.  

День закоханих - не лише для молодих (14.02.2019)

Це київське подружжя познайомилося, коли обом було за 70. Любов та Анатолій цього року святкуватимуть вже 10-ту річницю шлюбу. Своїм способом життям вони спростовують міфи про те, що кохання приходить лише до молодих.  

Фотогалерея

10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена - фотогалерея

Покажіть свої скарби: музеї Мюнхена

10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена. 

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