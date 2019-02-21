Фотогалерея: 10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена

Мюнхен - друге за відвідуваністю місто Німеччини після Берліна. До пам'яток баварської столиці, окрім ресторану "Hofbräuhaus" та Октоберфесту, належать і численні музеї. У добірці DW - 10 найбільш відвідуваних.
Дивіться також:
Фотографування музейних експонатів і публікація зроблених фото в інтернеті неприпустима. Такі дії порушують авторські права і право на публікацію, постановила Федеральна судова палата Німеччини. (20.12.2018)
Музей сучасного мистецтва в Хайфі прибере скандальну експозицію зі скульптурою розп'ятого на хресті клоуна Рональда Макдондальда авторства фінського митця. Виставка спровокувала масові протести. (18.01.2019)