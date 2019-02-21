Фотогалерея: 10 найбільш відвідуваних музеїв Мюнхена

Про що варто пам'ятати, перш ніж їхати на Октоберфест

Чому Октоберфест у вересні?

Перший Октоберфест у 1810 році відбувся дійсно у жовтні. Сьогодні, хоча фестиваль і зберігає свою оригінальну назву, його проводять раніше, у вересні. Причина - примхлива баварська погода, коли часом у жовтні у Мюнхені вже може й сніжити. Така погода - зовсім не в інтересах організаторів і відвідувачів. Тому 1904 року свято перенесли на вересень, щоб привабити більше гостей.