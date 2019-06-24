 Фотогалерея: Як у німецьких фірмах рятуються від спеки | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.06.2019

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Культура й стиль життя

Фотогалерея: Як у німецьких фірмах рятуються від спеки

Літо, відпочинок... А що, як найспекотніші дні випали не на відпустку, і працівник змушений провести їх в офісі? У фотодобірці DW - німецькі лайфхаки, як пережити спекотний день на роботі.

  • Басейн в саду

    Пережити спекотний день в офісі

    Спекотний час

    Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.

  • Захист від сонця

    Пережити спекотний день в офісі

    Захист від сонця

    Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.

  • Рух повітря

    Пережити спекотний день в офісі

    Рух повітря

    Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.

  • Стакан води

    Пережити спекотний день в офісі

    Вода

    У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.

  • Колектив

    Пережити спекотний день в офісі

    Дрес-код

    За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.

  • Морозиво

    Пережити спекотний день в офісі

    Фрукти та морозиво

    Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!

  • Вагітна в офісі

    Пережити спекотний день в офісі

    Група ризику

    Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.

  • Лід

    Пережити спекотний день в офісі

    Прохолода

    Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.

  • Жінка працює дома за комп'ютером

    Пережити спекотний день в офісі

    Вранці раніше

    Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.

  • Школа

    Пережити спекотний день в офісі

    Дома з дітьми - за свій рахунок!

    У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво.

    Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян


  • Басейн в саду

    Пережити спекотний день в офісі

    Спекотний час

    Далеко не у кожному німецькому офісі є кондиціонер. Однак якщо температура на вулиці перевищує 26 градусів, керівник повинен потурбуватися про створення нормальних умов для праці - цього вимагає німецьке законодавство.

  • Захист від сонця

    Пережити спекотний день в офісі

    Захист від сонця

    Адвокати, що займаються німецьким трудовим правом, стверджують, що ще донедавна ні працедавець, ні працівник не знали, яких заходів вжити, коли на вулиці спека. Сьогодні ж чітко визначено, що в офісі обов'язково мають бути жалюзі чи маркіза. У тридцятиградусну спеку приміщення повинні провітрюватися до приходу співробітників у офіс.

  • Рух повітря

    Пережити спекотний день в офісі

    Рух повітря

    Розраховувати на встановлення кондиціонера можуть не всі працівники, зате придбання вентилятора - без питань. Право на це є у всіх співробітників. А от піти додому через спеку без дозволу керівництва не може жоден працівник. Відповідно до німецького законодавства, керівництво не зобов'язане звільняти від роботи через високу температуру повітря.

  • Стакан води

    Пережити спекотний день в офісі

    Вода

    У найспекотніші дні, коли температура у приміщенні наближається до температури зовні, зростає необхідність пити вчасно. Забезпечити безплатною водою співробітників, до того ж, у достатній кількості, також належить до обов'язків керівництва, якщо інші заходи зі зниження температури в офісі не дають бажаних результатів.

  • Колектив

    Пережити спекотний день в офісі

    Дрес-код

    За умови, що температура повітря перевищила 30 градусів, дозволяється порушувати навіть найсуворіший діловий дрес-код. Звісно, в розумних межах, вважають експерти Німецького товариства Кнігге. Можна зняти піджак та краватку, змінити довгий рукав сорочки на короткий. Однак не варто плутати офіс з пляжем: шорти, надто відкриті плаття та міні-спідниці навіть у найжаркішу погоду не є доречними.

  • Морозиво

    Пережити спекотний день в офісі

    Фрукти та морозиво

    Полегшити трудові будні та справитися з екстремальними температурами допоможе легка та холодна їжа. Зокрема, фрукти чи салати. Безсумнівними фаворитами офісних працівників у Німеччині у спекотну погоду вважаються банани і... морозиво!

  • Вагітна в офісі

    Пережити спекотний день в офісі

    Група ризику

    Якщо на підприємстві є лікар, він повинен звернути увагу керівництва на тих працівників, що відносяться до групи ризику. Особливої уваги заслуговують вагітні, матері з грудними дітьми і колеги, що страждають від хронічних захворювань. Вони можуть розраховувати на скорочення робочого дня або звільнення від роботи через спеку.

  • Лід

    Пережити спекотний день в офісі

    Прохолода

    Пакет з льодом, схований під столом, охолоджує ноги швидко та ефективно. Цією порадою можуть скористатися й самі керівники, якщо вони не можуть залишити офіс за жодних обставин.

  • Жінка працює дома за комп'ютером

    Пережити спекотний день в офісі

    Вранці раніше

    Федеральне відомство із захисту праці рекомендує німецьким співробітникам змінити робочий графік у спекотні дні та посунути його на раніший час. Наприклад, дозволити працівникам починати роботу годин у шість ранку, а якщо дозволяють умови та характер діяльності - і зовсім дозволити їм лишитися вдома і працювати у віддаленому режимі.

  • Школа

    Пережити спекотний день в офісі

    Дома з дітьми - за свій рахунок!

    У Німеччині канікули у дітей тривають не все літо. В період занять, якщо зранку на вулиці уже 26 градусів у тіні, уроки до обіду скасують, а дітей через спеку відправлять додому. Їх батьки мають право відпроситися з роботи, оскільки діти залишилися без нагляду. Однак зробити це вони можуть лише за свій рахунок. До того ж, обов'язково довести до відома керівництво.

    Автор: Інґа Ваґнер, Арсен Гоян


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  • Охолоджуємося, коли це можливо.

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  • Щороку кожен німець їсть понад сто кульок морозива.

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    Жага морозива

    Літній час - це час морозива. Чи в стаканчику, чи у конусі або на паличці майже не має значення. У середньому кожен німець з'їв у 2016 році 7,9 літрів морозива. Це більше ніж 110 кульок на особу!

  • Коли довгий час спекотно і сухо, ризик лісових пожеж збільшується надзвичайно.

    Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою

    Остерігайтеся пожежної небезпеки!

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  • Теплий чай спричиняє помірне потовиділення, що сприяє охолодженню.

    Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою

    Допомагає чай

    Якщо на вулиці спекотно, тіло може потребувати трохи тепла. Це може здатися дивним, але теплий чай допомагає краще охолодитися, ніж прохолодна кола. Холодні напої дають нашому організму сигнал виробляти ще більше тепла. Натомість теплий чай спричиняє помірне потовиділення, що сприяє охолодженню.

  • За сильної спеки потрібно носити світлий і легкий одяг.

    Фоторепортаж: Як німці дають собі раду зі спекою

    Правильно вдягатися

    Кому все ще занадто спекотно, той, можливо, носить неправильний одяг. За сильної спеки потрібно носити світлий і легкий одяг. Так зайве тепло тіла може легше виходити. Закриті блузки та цупкі шкіряні штані, звичайно, не підійдуть. Даруйте, шановні поціновувачі традиційного баварського вбрання.

    Автор: Карла Бляйкер


  • Людина складається з води

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Людина складається з води

    Людина на 70% складається з води і щодня втрачає близько 2,5 літра рідини. Сам організм воду не виробляє, тому важливо в достатній кількості та регулярно пити. Але не всі це роблять. Старі люди, наприклад, мало п'ють. Зневоднення настає дуже швидко - варто тільки залишити організм без води на три дні, щоб завдати йому серйозної шкоди. Після ще двох-трьох таких днів настає смерть.

  • Вода в склянці

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Пийте на здоров'я

    Найкращий засіб від головного болю - не таблетки, а вода, якщо вживати ці чудодійні ліки в чистому вигляді як профілактичний засіб. Відомий медичний факт - навіть легке зневоднення провокує втому, знижує концентрацію уваги та викликає головний біль. До чого призводить тяжка дегідратація ми вже говорили.

  • Відчуття спраги - довіряй, але перевіряй

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Відчуття спраги - довіряй, але перевіряй

    Німецькі медики рекомендують пити 1,5 літра рідини на день. Трохи менше здоровій людині не зашкодить. Але менше літра - це вже занадто мало. Найкраще - покладатися на відчуття спраги, а якщо воно хронічно відсутнє, чи його відімкнув стрес, то треба поставити у межах видимості або носити з собою пляшку води і за день її випивати. У спекотні дні норма становить близько двох літрів.

  • Обережно з навантаженнями

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Обережно з навантаженнями

    Більше води треба пити не лише в спеку, а й за сильного морозу. Також багато пити рекомендують у разі захворювань, що супроводжуються підвищеною температурою, проносом і блюванням. Великі фізичні навантаження під час спорту також різко збільшують потребу в рідині.

  • Смерть від води

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Смерть від води

    Обережність повинні виявляти марафонці та інші атлети, від яких вимагається витривалість. Якщо пити багато й одразу, то велика кількість води, що надходить до організму, знижує рівень натрію в крові - гіпонатріємія порушує кровообіг і в гіршому випадку призводить до смерті.

  • Вода з-під крану

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Поза конкуренцією

    Найкраще втамовує спрагу звичайна вода. У Німеччині її можна пити без побоювань навіть з-під крану. Якщо комусь вода видається занадто прісним і нудним напоєм, то в графін з водою можна додати шматочок лимона і кілька листочків свіжої м'яти.

  • Пиво в спеку - безалкогольне

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Пиво в спеку - безалкогольне

    Пиво? Відомо, що алкоголь сприяє прискореному зневодненню організму, а за високих температур повітря негативно позначається на кровообігу. Але є крута альтернатива - безалкогольне пиво. Наприклад, марафонцям на фініші пропонують безалкогольне пшеничне пиво, в якому містяться мінерали та вуглеводи, які організм втрачає внаслідок великих навантажень.

  • Холодний чай

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Холодний чай

    Чудово тамує спрагу холодний чай. Він може бути чорним, зеленим, містити різні смакові домішки. Його можна приготувати зі свіжозавареного чаю в домашніх умовах або купити в готовому вигляді в упаковці. Холодний чай - кращий від солодких газованих напоїв, оскільки містить, як правило, менше цукру.

  • А також гарячий

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    А також гарячий

    Гарячий чай? Саме так і рятуються від спеки жителі Середньої Азії, де за традицією під час літньої спеки п'ють зелений чай. Рідина високої температури стимулює активне потовиділення - саме завдяки цьому й охолоджується організм.

  • Імбир цілий рік

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Імбир цілий рік

    Корінь цієї рослини використовують як ліки і як прянощі. Взимку імбир зміцнює імунітет, влітку стабілізує кровообіг. Настоянка імбирю з газованою водою - корисна альтернатива лимонаду. Додати для смаку можна також зелений чай і сироп агави.

  • Кавун з льодом

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Кавун з льодом

    Не потребує жодних добавок кавун. Цей дивовижний засіб від спеки складається майже повністю з води та містить у великій кількості вітаміни А і С. Не дивно, що кавун користується такою популярністю у літню спеку. Він чудовий не лише у вигляді соковитих скибок, а і як коктейль - у міксері треба лише змішати кавун і шматочки льоду. Можна додати імбир і м'яту.

  • Яблучний сік с додаванням мінералки

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Лимонад із соку

    Популярні у спеку і різноманітні соки, разбавлені газованою водою. У Німеччині у літню спеку одним з найпопулярніших напоїв є Apfelschorle - яблучний сік з додаванням мінеральної води. Дуже смачний "шорле" виходить зі смородинового соку.

  • Буряковий напій

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Коктейлі з городу

    Чудовою альтернативою солодким сокам є овочеві напої. Змішувати в міксері чи пропускати через сокочавилку можна все що завгодно, від моркви, огірків і буряка до листя салату. Чудово втамовує спрагу томатний сік, з якого легко приготувати безалкогольний варіант відомого "кривавого" коктейлю, додавши табаско, чорний перець і сіль.

  • Молочний напій

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    З молока

    Молочні напої з кислого молока також втамовують спрагу: індійський лассі, турецький айран, монгольський кумис.Підвищеним попитом влітку користуються і звичайні молочні коктейлі з різноманітними смаковими домішками - від фруктів до попкорну. Але насолоджуватися ними треба обережно через високу калорійність: у разі проблем з вагою краще пити молочний коктейль не під час, а замість їжі.

  • Бережи фігуру з дитинства

    Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

    Бережи фігуру з дитинства

    Дослідження засвідчують, що діти, які п'ють більше води, потім у дорослому житті мають меншу схильність до набирання зайвої ваги, ніж діти, які обирають лимонади і соки. Адже в останніх напоях міститься багато цукру.

    Автор: Елла Володіна


Дивитись відео 00:36

Заморожені кавуни - панацея від спеки

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Аудіо й відео до теми

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