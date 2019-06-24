Фотогалерея: Як у німецьких фірмах рятуються від спеки

Літо, відпочинок... А що, як найспекотніші дні випали не на відпустку, і працівник змушений провести їх в офісі? У фотодобірці DW - німецькі лайфхаки, як пережити спекотний день на роботі.
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