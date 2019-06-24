Фотогалерея: Як у німецьких фірмах рятуються від спеки

Літні напої: що допоможе втамувати спрагу

Відчуття спраги - довіряй, але перевіряй

Німецькі медики рекомендують пити 1,5 літра рідини на день. Трохи менше здоровій людині не зашкодить. Але менше літра - це вже занадто мало. Найкраще - покладатися на відчуття спраги, а якщо воно хронічно відсутнє, чи його відімкнув стрес, то треба поставити у межах видимості або носити з собою пляшку води і за день її випивати. У спекотні дні норма становить близько двох літрів.