 Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.06.2019

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Політика й суспільство

Фотогалерея: Як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера 75 років тому

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни.

  • D-Day Landung Hussars White Beach

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вирішальний день

    6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Операція "Оверлорд"

    Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Верховний головнокомандувач

    Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Ранок 6 червня 1944 року

    Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Смертельний наказ

    У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Подвиг десантників

    Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Напад з повітря та моря

    Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вдалий відволікаючий маневр

    Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Відпустка для нацистського керівництва

    Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Нерозважливість Гітлера

    Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Одинадцять місяців втрат

    Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Герої війни

    Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

  • Урочистості з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії відбулися у місті Портсмуті у Великобританії

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    75 років від "Дня Д"

    В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков


  • D-Day Landung Hussars White Beach

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вирішальний день

    6 червня 1944 року увійшло в історію як "День Д". Це був вирішальний день. Висадка союзних військ у Нормандії ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни та фашистського панування.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Операція "Оверлорд"

    Таку кодову назву мала військова операція союзних військ. Берегові полоси Нормандії також отримали військові найменування: "Юта", "Омаха", "Ґолд", "Сорд" та "Джуно". Окрім американців, британців, поляків, канадців та французів у цій історичній висадці брали участь також греки, чехи та австралійці.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Верховний головнокомандувач

    Верховним головнокомандувачем союзних збройних сил у північній Європі був генерал США Дуайт Д. Ейзенхауер, пізніше 34-й президент Сполучених Штатів Америки. За кілька місяців до цієї операції Ейзенхауер уже керував висадкою союзних військ на Сицилії та материковій Італії.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Ранок 6 червня 1944 року

    Незадовго до запланованого початку таємної операції "Оверлорд" у Нормандії розпочалися буревії та тривалі дощі. Несподівані погодні умови змусили відповідальних за операцію перенести дату вторгнення на один день - на ранок 6 червня 1944 року. Тоді й розпочалася найбільша десантна операція у військовій історії.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Смертельний наказ

    У "День Д" на берег висадили близько 160 тисяч солдатів. На п’яти відрізках суші вони штурмували укріплення так званих "Атлантичних валів", якими забарикадувався німецький Вермахт. Це був смертельний наказ, бо спочатку незахищені союзні солдати мали пройти крізь воду, а потім по відкритій місцевості під ворожим вогнем німецьких військових.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Подвиг десантників

    Пізніше десантників сприймали як героїв, бо мало хто з них лишився живим. Вони були першими, хто ще в темряві мав висадитися у тилу ворога і зайняти там ключові позиції. Деякі з них не тільки розмальовували обличчя задля маскування, як показано на фотографії, а й робили бойову розмальовку та ірокез, щоб залякати ворога.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Напад з повітря та моря

    Спочатку союзники бомбардували узбережжя Нормандії. Тисячі десантників висадилися у тилу ворога. Потім до французького берега наблизилася більш ніж тисяча військових і близько 4200 десантних кораблів. Тисячі літаків і танків були задіяні у якості підкріплення. Бомбардування здійснювали по сусідніх селищах передусім по позиціях Вермахту.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Вдалий відволікаючий маневр

    Операція "Оверлорд" стала вдалою також завдяки тому, що німецьке командування у Нормандії абсолютно не очікувало її. Союзники доклали усіх зусиль, аби нацистська Німеччина до останнього вірила, що ціллю запланованого вторгнення є місто Кале, розташоване північніше.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Відпустка для нацистського керівництва

    Відволікаючий маневр виявився вдалим: верхівка нацистського командування думала, що може дозволити собі розважальну поїздку до Парижа чи відпустку додому. Як генерал-фельдмаршал Ервін Роммель, котрий поїхав відмічати 50-річчя своєї дружини до південної Німеччини. На фотографії: німецькі війська Вермахту на узбережжі Нормандії у 1940 році ще не підозрюють, що чотири роки потому будуть переможені.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Нерозважливість Гітлера

    Гітлер 6 червня 1944 року перебував в Оберзальцберзі. Як написав журнал Spiegel, військові повідомили його про висадку союзників лише о десятій годині ранку. Ніхто не наважувався турбувати "фюрера". На цю новину Гітлер ейфорично вигукнув: "Кращими новини і бути не могли!" Тепер, мовляв, англійці нарешті там, "де ми можемо їх перемогти".

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Одинадцять місяців втрат

    Навіть попри те, що висадка союзних військ у Нормандії стала одним із поворотних пунктів Другої світової війни, минуло ще 11 місяців, перш ніж війна у Європі скінчилася. Багато солдатів, що брали участь у боях "Дня Д", були вислані до бойових дій в азійсько-тихоокеанському регіоні. Там війна тривала до вересня 1945 року.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    Герої війни

    Близько 57 тисяч солдатів союзних військ загинули у ході операції "Оверлорд", 155 тисяч було поранено і 18 тисяч зникли безвісти. З німецького боку було 200 тисяч загиблих. Висадку союзників у Нормандії відзначають кожного року 6 червня. Поряд із офіційними представниками держав, котрі брали участь в операції, разом збираються літні ветерани, часом із найвіддаленіших місць.

  • Урочистості з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії відбулися у місті Портсмуті у Великобританії

    Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

    75 років від "Дня Д"

    В урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки в Нормандії взяли участь лідери 16-ти країн, серед яких - президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. У спільній заяві вони пообіцяли зробити все, щоб жахи Другої світової війни не повторилися.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн, Маргарита Киракосян, Валерій Сааков


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Чому ветерани на Заході шанують 6 червня

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  • Встановлення радянського прапора над Рейхстагом 2. травня 1945 року

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  • Місто Емден, зруйноване 1945 року

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    Смертоносні 18 хвилин

    Мало хто знає про долю Емдена - невеличкого міста на півночі Німеччини. Усього за 18 хвилин 6 вересня 1944 року на нього було скинуто 15 тисяч авіаційних бомб і запалювальних боєприпасів зі 181 канадського бомбардувальника. Остання повітряна атака на портове містечко у дельті річки Емс була здійснена 25 квітня 1945 року. Емден - одне з найбільш зруйнованих під час Другої світової міст у Європі.

  • Німецькі військові йдуть здаватися в полон, 1945 рік

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Дорога в полон

    Німецьких солдатів, які пережили війну, майже скрізь очікує полон. Британські та американські табори військовополонених при цьому вважалися гуманними. На відміну від радянських. З 1941 по 1945 рік понад три мільйони німецьких солдатів потрапили в радянський полон. Третина з них (майже 1,1 мільйона осіб) загинули. Останні німецькі солдати повернулися додому з полону аж 1955 року.

  • Газети з заголовками про смерть Гітлера

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Новина дня

    Заради цього боролися солдати Антигітлерівської коаліції. 2 травня 1945 року зі спецвипуску армійської газети Stars and Stripes американські солдати дізнаються про смерть Адольфа Гітлера. Полегшення читається на їхніх обличчях. Закінчення війни близько.

  • Зруйнований завод Krupp в Ессені, 1945 рік

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Krupp: промисловий рушій війни в руїнах

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  • Солдат вмивається у Шпрее, Берлін 1945 року

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Виживання і після війни

    Людина й війна: цей невідомий німецький солдат вижив, проте його побут ще не скоро нормалізується. 1945 року вода, струм та опалення в Німеччині - розкіш. Аби вижити, треба мати силу волі, вміння імпровізувати та знаходити вирішення проблем.

  • Діти війни

    Завершення Другої світової війни: як це було

    Втрачене дитинство

    Вони не розуміють війни, але суцільні руїни під час і після війни стали для мільйонів німецьких дітлахів єдиним майданчиком для ігор. Ціле покоління виростало з цією травмою, наслідками якої досі залишаються типова німецька ощадливість та старанність.

    Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко


DW.COM

Нормандська операція: як відбувалося відкриття другого фронту проти Гітлера

Рівно 75 років тому, 6 червня 1944 року, союзницькі війська висадилися в Нормандії і відкрили другий фронт проти Гітлера. Ця грандіозна операція, яка коштувала великих жертв, стала початком кінця Другої світової війни. (06.06.2019)  

Завершення Другої світової війни: як це було

Беззастережною капітуляцією Німеччини у травні 1945 року завершилася Друга світова війна в Європі. Німеччина - в руїнах. Американські та радянські військові зустрічають тих, із ким вели довгу боротьбу. Фотодобірка DW. (09.05.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому ветерани на Заході шанують 6 червня  

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Докладно

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

"День Д" - початок вільної Європи

Як точилися бої у Нормандії між союзницькими військами та нацистами.  

Porsche Macan-Fabrik in Leipzig (picture-alliance/dpa/Jan Woitas)

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