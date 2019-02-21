 Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на ″Євробаченні″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.02.2019

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Культура й стиль життя

Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


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  • Eurovision Song Contest 2006 Gewinner Lordi

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    Шоу монстрів

    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Співуча диско-куля

    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


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Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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"Євробачення-2017": як Київ зачаровує меломанів (09.05.2017)

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Відколи Євробачення стало "піснею року" для гомосексуалів? (05.05.2017)

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"Євробачення" в стилі Lego (11.05.2018)

DW.COM

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Аудіо й відео до теми

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

"Євробачення" в стилі Lego (11.05.2018)  

"Євробачення-2017": як Київ зачаровує меломанів (09.05.2017)  

Відколи Євробачення стало "піснею року" для гомосексуалів? (05.05.2017)  

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