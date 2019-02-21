Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"

З 2003 року Україна бере участь у конкурсі "Євробачення". Перемоги і поразки та найяскравіші моменти - у нашій фотогалереї.
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Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко. (26.02.2019)
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