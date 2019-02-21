Фотогалерея: Найяскравіші моменти України на "Євробаченні"

Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

80-ті роки: гламур у білому

Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.