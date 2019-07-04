Фотогалерея: Мальовничі озера Німеччини

У Німеччині чи не найбільше у всій Європі озер і річок, які чудово підходять не лише для прогулянок, але й для купання. Ми вибрали для вас найкращі місця, де можна відпочити на озері цього спекотного літа.
Мальовничі озера Німеччини
Покажи мені дорогу до озера!
Одним із найкращих місць, щоб провести довгі, спекотні, літні дні, є озеро. У Німеччині налічують орієнтовно 30 тисяч озер усіх форм та розмірів. Відпочиваючи біля них, Ви стовідсотково захочете, щоб літо ніколи не скінчалось.
Мальовничі озера Німеччини
Боденське озеро, Баден-Вюртемберґ
Це озеро Німеччина ділить зі Швейцарією та Австрією. Біля входу в порт німецького Констанца розташована статуя куртизанки - Імперія, яка в одній руці тримає маленьку фігуру Папи Римського, а в іншій - кайзера. Це сатрира на Констанцький собор, який відбувався у місті шість століть тому. Спершу суперечлива статуя нині є одним із символів міста. Вона обертається навколо своєї осі кожні 4 хвилини.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штаффельзе, Баварія
Відвідуючи озера Баварії, можна насолодитися ще й неймовірними альпійськими краєвидами. Найбільшим є озеро Кімзе, його площа - понад 80 квадратних кілометрів. Озеро Штаффельзе поблизу містечка Мурнау менше, але відоме своїм незвичайним світком. Тут жили і працювали представники об'єднання художників-експресіоністів "Синій вершник" (Blauer Reiter), заснованого Францом Марком і Василем Кандинським.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Айбзе, Баварія
Серед гірських озер Баварії найбільш захоплбює розташоване на висоті 1000 метрів біля підніжжя найвищої вершини Німеччини - Цугшпітце - озеро Айбзе. Своєю назвою воно завдячує численним тисовим деревам, які в давнину росли навколо нього. На озері є вісім невеличких острівців, які омиває кришталево чиста вода. Милуватися озером можна як прогулюючись пішки, так і на гірському велосипеді.
Мальовничі озера Німеччини
Даунські маари, Рейнланд-Пфальц
Темно-сині та округлі за формою - вони відомі як "очі Айфеля". Маари - це озера, що утворилися в вулканічних кратерах. Нагір'я Айфель на заході Німеччини налічує понад 70 кратерних озер. В цьому районі і досі час від часу спостерігається вулканічна активність. Кожні 30 хвилин гейзер поблизу селища Валленборн еруптує, утворюючи триметровий стовп води.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Фюлінгер, Північний Рейн-Вестфалія
Це штучно створене озеро на півночі Кельна дуже популярне. У спекотні дні його відвідують до 80 тисяч відвідувачів. Тут є чимало майданчиків для різноманітних водних видів спорту. Наприклад, влаштовують змагання на вітрильниках, човнах-драконах чи з тріатлону. Окрім спортивних подій, тут відбуваються й інші заходи - концерти під відкритим небом і середньовічні ярмарки.
Мальовничі озера Німеччини
Водосховище Бляйлох, Тюрингія
Найбільше у Німеччині водосховище було утворене, коли звели греблю на річці Заале. Воно може вміщувати 215 мільйонів кубічних метрів води. 28-кілометровий мальовничий фіорд тягнеться вздовж греблі 65 метрів заввишки. Будівництво дамби розпочали у 1930 році. Замок Бурґк (на фото праворуч) височіє над річкою майже чотири століття. Тут організовують триденні мінікруїзи.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Едерзе, Гессен
Особливість цього водосховища полягає в тому, що це частина національного парку "Келлервальд-Едерзе". Навколишні букові ліси у 2011 році включили до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО - як захід з метою зберегти стародавні букові ліси Європи. На озері дозволяють користуватися лише електрочовнами. Тут можна пірнати, щоб побачити руїни затоплених сіл.
Мальовничі озера Німеччини
Лужицькі озера, Саксонія
Найбільший у Європі комплекс штучних озер зводять у північно-східній Німеччині. Процес затоплення території, яку раніше займали кар'єри, мають незабаром завершити. Мережа озер простягається вздовж 80 кілометрів через Бранденбург і Саксонію з заходу на схід. Відвідувачі вже юрмляться на пляжах озер. З'явилися навіть плаваючі п'ятизіркові будиночки для відпочинку.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штехлінзе, Бранденбург
Це озеро увіковічнив у своєму останньому романі "Штехлін" видатний німецький письменник Теодор Фонтане. Глибина кришталево чистого озера Штехлінзе сімдесят метрів. Воно є справжньою перлиною з-поміж близько трьох тисяч озер Бранденбургу.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Мюріц, Мекленбург - Передня Померанія
У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході Німеччини налічують понад дві тисячі озер. Озеро Мюріц розташоване у самому серці озерного краю та є найбільшим у Німеччині. Щороку навесні і восени тисячі журавлів злітаються до Національного парку "Мюріц". Сюди можна дістатися, зокрема, водним транспортом з Гамбурга чи Берліна через мережу каналів і річок.
Автор: Ілле Сімон, Вікторія Борисюк
Мальовничі озера Німеччини
Покажи мені дорогу до озера!
Одним із найкращих місць, щоб провести довгі, спекотні, літні дні, є озеро. У Німеччині налічують орієнтовно 30 тисяч озер усіх форм та розмірів. Відпочиваючи біля них, Ви стовідсотково захочете, щоб літо ніколи не скінчалось.
Мальовничі озера Німеччини
Боденське озеро, Баден-Вюртемберґ
Це озеро Німеччина ділить зі Швейцарією та Австрією. Біля входу в порт німецького Констанца розташована статуя куртизанки - Імперія, яка в одній руці тримає маленьку фігуру Папи Римського, а в іншій - кайзера. Це сатрира на Констанцький собор, який відбувався у місті шість століть тому. Спершу суперечлива статуя нині є одним із символів міста. Вона обертається навколо своєї осі кожні 4 хвилини.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штаффельзе, Баварія
Відвідуючи озера Баварії, можна насолодитися ще й неймовірними альпійськими краєвидами. Найбільшим є озеро Кімзе, його площа - понад 80 квадратних кілометрів. Озеро Штаффельзе поблизу містечка Мурнау менше, але відоме своїм незвичайним світком. Тут жили і працювали представники об'єднання художників-експресіоністів "Синій вершник" (Blauer Reiter), заснованого Францом Марком і Василем Кандинським.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Айбзе, Баварія
Серед гірських озер Баварії найбільш захоплбює розташоване на висоті 1000 метрів біля підніжжя найвищої вершини Німеччини - Цугшпітце - озеро Айбзе. Своєю назвою воно завдячує численним тисовим деревам, які в давнину росли навколо нього. На озері є вісім невеличких острівців, які омиває кришталево чиста вода. Милуватися озером можна як прогулюючись пішки, так і на гірському велосипеді.
Мальовничі озера Німеччини
Даунські маари, Рейнланд-Пфальц
Темно-сині та округлі за формою - вони відомі як "очі Айфеля". Маари - це озера, що утворилися в вулканічних кратерах. Нагір'я Айфель на заході Німеччини налічує понад 70 кратерних озер. В цьому районі і досі час від часу спостерігається вулканічна активність. Кожні 30 хвилин гейзер поблизу селища Валленборн еруптує, утворюючи триметровий стовп води.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Фюлінгер, Північний Рейн-Вестфалія
Це штучно створене озеро на півночі Кельна дуже популярне. У спекотні дні його відвідують до 80 тисяч відвідувачів. Тут є чимало майданчиків для різноманітних водних видів спорту. Наприклад, влаштовують змагання на вітрильниках, човнах-драконах чи з тріатлону. Окрім спортивних подій, тут відбуваються й інші заходи - концерти під відкритим небом і середньовічні ярмарки.
Мальовничі озера Німеччини
Водосховище Бляйлох, Тюрингія
Найбільше у Німеччині водосховище було утворене, коли звели греблю на річці Заале. Воно може вміщувати 215 мільйонів кубічних метрів води. 28-кілометровий мальовничий фіорд тягнеться вздовж греблі 65 метрів заввишки. Будівництво дамби розпочали у 1930 році. Замок Бурґк (на фото праворуч) височіє над річкою майже чотири століття. Тут організовують триденні мінікруїзи.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Едерзе, Гессен
Особливість цього водосховища полягає в тому, що це частина національного парку "Келлервальд-Едерзе". Навколишні букові ліси у 2011 році включили до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО - як захід з метою зберегти стародавні букові ліси Європи. На озері дозволяють користуватися лише електрочовнами. Тут можна пірнати, щоб побачити руїни затоплених сіл.
Мальовничі озера Німеччини
Лужицькі озера, Саксонія
Найбільший у Європі комплекс штучних озер зводять у північно-східній Німеччині. Процес затоплення території, яку раніше займали кар'єри, мають незабаром завершити. Мережа озер простягається вздовж 80 кілометрів через Бранденбург і Саксонію з заходу на схід. Відвідувачі вже юрмляться на пляжах озер. З'явилися навіть плаваючі п'ятизіркові будиночки для відпочинку.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Штехлінзе, Бранденбург
Це озеро увіковічнив у своєму останньому романі "Штехлін" видатний німецький письменник Теодор Фонтане. Глибина кришталево чистого озера Штехлінзе сімдесят метрів. Воно є справжньою перлиною з-поміж близько трьох тисяч озер Бранденбургу.
Мальовничі озера Німеччини
Озеро Мюріц, Мекленбург - Передня Померанія
У федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія на північному сході Німеччини налічують понад дві тисячі озер. Озеро Мюріц розташоване у самому серці озерного краю та є найбільшим у Німеччині. Щороку навесні і восени тисячі журавлів злітаються до Національного парку "Мюріц". Сюди можна дістатися, зокрема, водним транспортом з Гамбурга чи Берліна через мережу каналів і річок.
Автор: Ілле Сімон, Вікторія Борисюк
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У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Цього тижня в Німеччину прийшла спека, яка вже побила червневі історичні рекорди. У середу, 26 червня, одразу в двох місцях - в землях Бранденбург і Саксонія - стовпчик термометра піднявся до 38,6 градуса. Попередній червневий рекорд в Німеччині протримався понад 70 років. Він був встановлений у 1947 році. Тоді йшлося про 38,5 градуса. Ось так від спеки рятуються зараз в Мюнхені (фото).
У Німеччині рекордна червнева спека
Брокен
Абсолютний рекорд для Німеччини був встановлений у 2015 році і становить 40,3 градуса. Аби врятуватися від спеки, можна податися куди-небудь в гори, де нинішня погода переноситься легше - наприклад, на гору Брокен в регіоні Гарц.
У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Подивимося, як виглядає Німеччина цими днями, і як рятуються від спеки німці, але почнімо... зі слона, що приймає освіжаючий душ в Берліні. До речі, якщо вже почали в зоопарку...
У Німеччині рекордна червнева спека
Гамбург
Таку спекотну погоду німці називають "мавпячою спекою" (Affenhitze). Виник цей вислів, імовірно, близько сотні років тому в Берлінському зоопарку, де в павільйоні для мавп дуже часто було нестерпно спекотно. Однак ця фотографія зроблена в Гамбурзі, де живе, імовірно, найстаріший орангутанг у світі - 58-річна Белла. Нинішню погоду, судячи з усього, вона переносить нормально.
У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Сурикатів в зоопарку Ганновера в ці спекотні дні частують фруктовим морозивом.
У Німеччині рекордна червнева спека
Зондерсгаузен
Якщо є вільний час, чимало людей воліють рятуватися від спеки в тіні біля озер, ставків та річок - наприклад, в Зондерсгаузені, що в федеральній землі Тюрингія.
У Німеччині рекордна червнева спека
Ганновер
Один із басейнів в Ганновері. Місця поки що вистачає всім охочим.
У Німеччині рекордна червнева спека
Цешдорф
Водним процедурам раді всі! Ця фотографія зроблена поблизу бранденбурзького Цешдорфа.
У Німеччині рекордна червнева спека
Мюнхен
Тепер знову заглянемо в баварську столицю - в один з мюнхенських басейнів. Спека і стрибки в воду - дуже навіть приємне поєднання.
У Німеччині рекордна червнева спека
Нижня Саксонія
Надувний човен та човняр, який прохолоджується на річці Лайне в Нижній Саксонії.
У Німеччині рекордна червнева спека
Дюссельдорф
В Дюссельдорфі - також спека.
У Німеччині рекордна червнева спека
Гессен
Одне з пшеничних полів в Німеччині. Німецькі фермери прогнозують, що нинішня спека може призвести до зниження врожайності зерна.
У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
В очікуванні заходу сонця після спекотного дня в Берліні на пагорбі Драхенберг.
У Німеччині рекордна червнева спека
Берлін
Ті ж локації, але під час сходу сонця і початку чергового спекотного дня, що виснажує.
У Німеччині рекордна червнева спека
Едерзе
А завершимо нашу добірку в Гессені - на озері Едерзе. Хорошої усім погоди та гарного настрою!
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
Німецькі острови
До початку цьогорічного купального сезону редакція туристичного сайту travelbook.de опублікувала рейтинг популярності німецьких островів Балтійського і Північного морів, складений на основі голосування, в якому взяли участь понад сто тисяч читачів.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
Рейтинг популярності - 2019
Загалом у цих двох морях Німеччині належить майже вісімдесят островів. Чимало з них - дуже маленькі або безлюдні, деякі закриті для туризму - мають статус пташиних заповідників. У рейтинг travelbook.de потрапили острови, на які відкрито доступ туристам. Перше місце, набравши 7200 голосів, посів ...
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
1.
Острів Боркум (Borkum), Нижня Саксонія. На фотографії - маяк на південному боці острова.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
2.
Острів Рюген (Rügen), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - несподівані гості пляжу на рюгенському курорті Бінц.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
3.
Острів Нордернай (Norderney), Нижня Саксонія. На фотографії - білощокі казарки і маяк на остові Нордернай.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
4.
Острів Зюльт (Sylt), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - Ваттове мілководдя між островами Зюльт і Фьор.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
5.
Острів Фемарн (Fehmarn), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - нічне небо над Фемарном під час зорепаду.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
6.
Острів Амрум (Amrum), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - піщані дюни на Амрумі.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
7.
Острів Юст (Juist), Нижня Саксонія. На фото - врятовані осиротілі дитинчата тюленів, яких випустили на свободу на острові Юст.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
8.
Острів Фьор (Föhr), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - жительки острова в традиційному одязі.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
9.
Острів Лангеог (Langeoog), Нижня Саксонія. На фото - Лангеог з висоти пташиного польоту.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
10.
Острів Узедом (Usedom), Мекленбург-Передня Померанія. На фото - морський причал на курорті Цінновіц.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
11.
Острів Гельголанд (Helgoland), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - будиночки біля причалів на острові Гельголанд.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
12.
Острів Гіддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - маяк на пагорбі Дорнбуш.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
13.
Острів Бальтрум (Baltrum), Нижня Саксонія. На фото - чайки на східному краю острова.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
14.
Острів Вангероге (Wangerooge), Нижня Саксонія. На фото - піщаний пляж на Вангероге.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
15.
Острів Шпікерог (Spiekeroog), Нижня Саксонія. На фото - музейна кінна вузькоколійка на острові Шпікерог.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
16.
Острів Пель (Poel), Мекленбург-Передня Померанія. На фото - типові тамтешні будиночки з очеретяними дахами.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
17.
Острів Пельворм (Pellworm), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - стадо овець біля маяка на острові Пельворм.
Найпопулярніші німецькі острови в Балтиці і Північному морі - 2019
18.
Острів Лангенес (Langeneß), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - Лангенес під час шторму.
Автор: Максим Нелюбін
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Саксонська Швейцарія
Національний парк "Саксонська Швейцарія" розкинувся на території в понад 36 тисяч гектарів у Саксонії поблизу Дрездена. Химерні скелі з піщанику, розколини та каньйони, котрі побачиш тут, вабили й ваблять усіх любителів романтики. Чудове місце для шанувальників природи та альпіністів. Через парк пролягає відомий пішохідний маршрут, котрий щороку стає дедалі популярнішим серед туристів.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Люнебурзьке пустище
Унікальний природний ландшафт, котрий позначають порослі вересом і ялівцем пагорби, лісочки та болота. Щороку в вересні тисячі туристів милуються тут бузковим морем. Це квітнуть чагарники вересу, якого тут росте сила-силенна. Тепер вересові хащі побачиш далеко не скрізь у Європі.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Блаутопф у Блаубойрені
З водоймою Блаутопф у землі Баден-Вюртемберг пов'язують багато міфів та легенд. Цей водний резервуар милує око посеред гір, що рясніють карстовими печерами. Перш ніж потрапити до водойми, вода проходить крізь гори з вапняку, тож вона насичена вапном, що й надає цьому ідилічному водоймищу яскравої синьо-зеленої барви.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Крейдяні скелі на острові Рюген
Рюген - не лише найбільший острів Німеччини. Його ще заслужено називають "перлиною Балтійського моря". Частину острівного узбережжя формують крейдяні скелі, що місцями вигинаються над морем на 120 метрів ввишки. Ці скелі вже давно приваблюють багатьох романтиків, художників та митців. Дехто з них вже увіковічив ці запаморочливі краєвиди пензлем чи пером.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Скеля "Довга Анна" на острові Гельголанд
Скеля "Довга Анна" - символ острова Гельголанд. Сам острів розташований у Північному морі в 40 кілометрах від узбережжя ФРН. До 1860 року "Довгу Анну" з'єднував з островом природний скелястий перехід, але він зруйнувався. Щоб захистити скелю від подальшого руйнування під ударами штормових хвиль, навколо неї звели захисну споруду. "Довга Анна" щороку приваблює тисячі туристів.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Тріберзький водоспад
У німецькому регіоні Шварцвальд поблизу міста Тріберг розташований дивовижний Тріберзький водоспад. Це - найвищий водоспад у Німеччині, адже тут вода річки Гутах струмить у прірву з 163-метрової висоти, перетікаючи сімома уступами. Особливо вражаюче видовище тут побачиш весною, коли тануть сніги, або після рясних злив.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Ваттове море
Ваттове море - це справжнє природнє диво. Двічі на день води Північного моря внаслідок відпливу відходять від берега, оголюючи на кілька годин великі ділянки морського дна. Ареал став домівкою для понад десяти тисяч видів рослин та тварин. 2009 року цей ландшафт на півночі Німеччини занесено до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Холодний гейзер в Андернаху
Гейзери зазвичай пов'язують з вулканічною активністю та дуже гарячою водою. Але з гейзером поблизу Андернаха все не так, бо тут з землі б'є фонтаном холодна вода. Приблизно кожні дві години з глибин землі виривається на поверхню 60-метровий струмінь холоднючої води. Утім, без вулканів тут не обійшлося - воду на поверхню виштовхує двоокис вуглецю вулканічного походження.
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Чарівні Феенґроти Заарфельда
Феенґроти Заарфельда просто випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З плином часом прорубані під землею рудокопні перетворились на сталактитові печери, що 1993 року потрапили до книги рекордів Гіннеса як "найбарвистіші печери в світі".
Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі
Сааршляйфе
Сааршляйфе - мальовнича петля, якою вигинається річка Саар в районі Метлаха в федеральній землі Саар. Тут скута горами річка підковою огинає гірський масив. Такою вражаючою панорамою можна помилувати око, відвідавши оглядовий майданчик Клеф у поселенні Оршольц. Враження просто незабутні.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Валерій Сааков