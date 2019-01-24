Фотогалерея: Боротьба за владу і протести у Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами.
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