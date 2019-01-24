Фотогалерея: Боротьба за владу і протести у Венесуелі

Венесуела: боротьба за владу і протести

Прапори Венесуели за кордоном

Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

Автор: Інес Айзеле