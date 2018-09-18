Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською (фотогалерея)

Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською
Карл Шльоґель, "Археологія комунізму, або Росія у ХХ столітті. Реконструкція картини"
Карл Шльоґель - відомий німецький історик, спеціаліст зі Східної Європи, публіцист. Починаючи з 1960-х років, Шльоґель регулярно бував у СРСР. У книзі показано радянський побут з комуналками, чергами, дефіцитом, парадами, голосом диктора Левітана, ресторанною естрадою та викривається небезпечна суть тоталітаризму. Українською книга вийшла у виданні "Дух і літера".