Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською (фотогалерея)

Форум видавців у Львові: десять перекладів німецьких книг українською

Томас Бремер, "Церква та імперія. Нариси історії російського православ'я"

Доктор теології Томас Бремер - знаний німецький експерт з православ'я. З 1999 року на викладацькій роботі у Вестфальському університеті імені Вільгельма в Мюнстері. Це дослідження - авторське бачення церковної історії Росії, від давньої Русі й аж до сьогодення, взаємин між церквою та державою, ролі чернецтва, російської релігійності. Переклад праці українською вийшов у видавництві "Дух і літера".