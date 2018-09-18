"Форт-Трамп": наскільки реалістичними є наміри США і Польщі?

18 вересня президент США Дональд Трамп та його польський колега Анджей Дуда торкнулися перспективи спорудження нової американської військової бази в Польщі. Дуда навіть запропонував на спільній прес-конференції у Вашингтоні назвати її "Форт-Трамп".

На тлі цього польський президент наголосив на "дуже стратегічному розташуванні Польщі", вказавши на необхідність подальшого розширення військової присутності США в регіоні задля протидії агресивній поведінці Росії. Трамп, своєю чергою, запевнив, що залишається відкритим до пропозиції польського колеги.

Хоча сама назва нового військового об'єкта й привернула увагу президента США та всього світу, але для експертів з питань безпеки така ідея не стала цілковитою несподіванкою. Річ у тім, що польський уряд упродовж місяців активно лобіював цей проект у Вашингтоні.

Приміром, екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав у розмові з журналісткою DW Жанною Нємцовою: "Я дуже багато працював, щоб домогтися цього. Ми прагнемо, щоб в Польщі були сили союзників, що стримували б Росію, але не загрожували б їй".

На прес-конференції 18 вересня Трамп заявив, що США "серйозно розглянуть" цю пропозицію. Але наскільки реалістичний такий задум та до яких наслідків він призведе? Щоб розібратися з цим питанням, DW поспілкувалася з експерткою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Хізер Конлі та аналітиком Хорхе Бенітесом з Атлантичної ради США.

Тривалий процес

Конлі нагадала про тривалість процесу ухвалення рішень у США. "Коли президент Трамп каже: "Ми серйозно розглядаємо це", то на практиці це означає, що Конгрес попросив міноборони вивчити цю пропозицію. А міноборони, я гадаю, має й без того чимало вкрай важливих питань, - сказала експертка. - Не думаю, що американські військові чини в захваті від цього. Так само не віриться, що буде великий поспіх і ентузіазм щодо цього", - додала вона.

Водночас як Конлі, так і Бенітес вказали на двосторонній характер цієї пропозиції. "Байдуже, які б рішення не ухвалювалися на двосторонній основі, це має відбуватися в тісній консультації з НАТО, і, звісно, спираючись на Основоположний акт НАТО-Росія (від 1997 року. - Ред.), що теж має враховуватись під час обговорень, - наголосила Конлі. - Але знову-таки, це необхідно для забезпечення більшого потенціалу стримування й готовності реагувати на східному фланзі НАТО. Двостороння угода США з Польщею, якщо до неї дійде, має вписуватися в цей контекст".

"Пропозиція Польщі була б доцільною в рамках багатонаціональних зусиль у зміцнення сил НАТО в Центральній Європі, як-то батальйони програми альянсу "Розширена передова присутність" (Enhanced Forward Presence) в Польщі, Естонії, Латвії та Литві", - зазначив Бенітес. "Згода з польською пропозицією без залучення НАТО означала б надання більш напряму ресурсів США для європейської оборони без будь-якої участі інших країн-членів НАТО. Таке суперечить пріоритетному задуму Трампа - зробити союзників по НАТО менш залежними від військової допомоги США. Спорудження американської бази в Польщі стало б кроком у протилежний бік. Це зробило б США в односторонньому порядку більш відповідальними за безпеку поблизу кордонів НАТО з Росією", - додав аналітик.

Підрив європейської безпеки?

Бенітес вважає, що дислокація американських військ в Польщі не підриватиме європейської безпеки, про що застерігала в травні Москва. "Навпаки, більше американських військ у Центральній Європі посилить стримування, підвищивши стабільність в регіоні", - зазначив він.

Говорячи про російські застереження щодо цього кроку, Бенітес був досить категоричним. "Росіяни відповідатимуть дикими звинуваченнями та негативною пропагандою. Щоправда, росіяни нарікатимуть навіть тоді, коли Польщу відвідає група дівчат-скаутів", - визнав експерт. "Москва намагається все зобразити як загрозу, навіть попри те, що незначна кількість американських військ, яку, ймовірно, перекинуть до Польщі, не становитиме жодної загрози для чвертьмільйонного військового контингенту, котрий Росія розмістила поблизу свого кордону з НАТО."

Виведення військ з Німеччини?

Хізер Конлі, своєю чергою, назвала малоймовірним сценарій, за якого США переведуть частину свого військового контингенту з Німеччини на тлі зростання напруженості в американо-німецьких відносинах. "Якщо поглянути на ті потужності світового класу, котрі США мають у Німеччині та Італії, а також вартість переведення військ до Польщі, то це не матиме сенсу з точки зору витрат. Не думаю, що це якось пов'язано з нинішнім перебуванням американських сил в Німеччині", - зазначила вона.

Однак, на погляд Конлі, є ще одне питання, що може виявитися потенційною перешкодою на шляху до реалізації цієї пропозиції. "Інше непросте запитання: звідки взяти ці додаткові сили? Який глобальний слід лишило б по собі рішення США перенести додаткові сили й засоби на східний фланг НАТО? Глобальна ситуація значною мірою накладатиме обмеження на будь-які подальші рішення США", - припустила експертка.