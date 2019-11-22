 ″Формулу Штайнмаєра″ в короткі терміни реалізувати неможливо | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.11.2019

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Україна

"Формулу Штайнмаєра" в короткі терміни реалізувати неможливо

Євродепутати разом з українськими правозахисниками обговорили в Брюсселі ситуацію на Донбасі. На правове свавілля на окупованих Росією українських територіях можна впливати санкційним тиском, вважають учасники зустрічі.

На вулицях Луганська

На вулицях Луганська

Протистояння російській агресії - повсякдення для України, тим часом Захід поступово забуває про події на Донбасі, називаючи їх внутрішнім конфліктом, який є справою самих українців, вважає євродепутат від Литви (політична група "Оновити Європу") Пятрас Ауштрявічюс. Він взяв участь у конференції "Збройний конфлікт на Сході України", яка відбулася в четвер, 21 листопада, у Європарламенті. Ауштрявічюс нагадав, що окуповані території самопроголошених "ЛНР/ДНР" перетворилися на "дикий Схід, де не існує такого поняття як права людини" і де тривають викрадення людей, ґвалтування, катування та "вчиняються інші злочини, які підпадають під визначення "злочини проти людяності".

Страшна статистика війни

Унаслідок п'ятирічного збройного конфлікту на Донбасі життя втратили 13 тисяч людей, 30 тисяч отримали поранення, майже три тисячі зникли безвісти, в Україні з'явилося три мільйона тимчасово переміщених осіб. Ці дані, виступаючи на конференції, навів голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Пятрас Ауштравічюс: Окуповані території України перетворились на дикий Схід, де не існує такого поюяття як права людини

Пятрас Ауштравічюс: Окуповані території України перетворились на "дикий Схід, де не існує такого поняття як права людини"

Українські правозахисники також мають дані про те, що на непідконтрольних територіях Донбасу утримуються у неволі понад 200 осіб. "Проте точної цифри, скільки ж насправді людей сидять у підвалах ОРДЛО не знає ніхто", - констатувала виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вона наголосила, що цих людей утримують у неволі у непристосованих до цього приміщення: підвалах і гаражах, дехто перебуває у цих жахливих умовах уже п'ять років.

Щодо політичних в'язнів, то, за даними українських правозахисників, їх у російських тюрмах на сьогодні залишається понад 80 осіб. Майже всі з них, кому вдалося поспілкуватися з адвокатами та правозахисниками, заявляють про застосування тортур та емоційно-психологічний тиск з боку російських правоохоронних органів. Романцова переконана, що політичні в'язні потрібні російській владі "як засіб тиску на Україну".

Правові терміни та авторитетні посередники

Щоб переговорний процес щодо обміну в'язнями був ефективним, необхідно залучення вищого керівництва обох країн, активна участь громадянського суспільства й авторитетних міжнародних посередників. У цьому переконаний член правління російської правозахисної організації з "Меморіал" Олександр Черкасов. Він пригадав, що під час війни у Південній Осетії обмін полоненими тривав ефективно, бо "правозахисники відразу почали складати відповідні списки, а до процесу була залучена міжнародна спільнота".

Євген Захаров: Це будуть гібридні вибори і гібридна влада, і Україна не зможе притягнути до відповідальності тих, хто грабував і ґвалтував

Євген Захаров: "Це будуть гібридні вибори і гібридна влада, і Україна не зможе притягнути до відповідальності тих, хто грабував і ґвалтував"

"Томас Хаммамберг (на той момент - Комісар Ради Європи з прав людини. - Ред.) особисто їздив через лінію конфлікту і перевозив у своєму джипі полонених", - розповів Черкасов.

Олександра Романцова вважає, що тиск ЄС у вигляді персональних санкцій на російських чиновників і силовиків, які причетні до справ політичних в'язнів зупинить бажання російської влади поповнювати списки українських заручників. "Необхідно доповнити Список Магнітського іменами суддів, слідчих, прокурорів, щоб вони не ховалися за систему, а розуміли, що нестимуть за це особисту відповідальність", - наголосила Романцова. 

Притягнути до відповідальності винних за злочини, скоєні внаслідок війни в Україні, заважає недосконалість міжнародного законодавства, зауважив Пятрас Ауштрявічюс. "Анексія Криму і окупація Донбасу поклали початок новій концепції війни - гібридної, якій бракує чіткого визначення у міжнародному праві. Ми повинні визнати її існування, а не заперечувати реальність", - наголосив депутат.

Формула з багатьма невідомими

Покласти край страшним злочинам і повернути права людини на непідконтрольні українському урядові території могло б мирне врегулювання конфлікту хоча б на Донбасі, оскільки для діалогу про деокупацію Криму наразі не створено жодних майданчиків. Чи сподіваються українські правозахисники на успіх саміту у "нормандському форматі", де має обговорюватися мирне врегулювання за так званою формулою Штайнмаєра?

Рафаель Глюксманн: Аби зупинити насильницькі дії Кремля, треба не перезапускати відносини з Росією, а зберігати санкції

Рафаель Глюксманн: Аби зупинити насильницькі дії Кремля, треба не перезапускати відносини з Росією, а зберігати санкції

На думку Євгена Захарова, реалізувати мінські угода за "формулою Штаймаєра", зокрема провести на Донбасі місцеві вибори, - "нереально", бо не можна за короткий час "вивести з окупованих територій російські війська, очистити їх від колаборантів, повернути Україні контроль над кордонами". "Це будуть гібридні вибори і гібридна влада, і Україна не зможе притягнути до відповідальності тих, хто грабував і ґвалтував, бо вони опиняться при владі", - наголосив Захаров.

Голова правозахисної організації "Альтернатива" з міста Алчевська Луганської області Валерій Новіков переконаний, що будь-які рішення нормандської зустрічі не матимуть успіху, бо влада не обговорювала їх з громадянським суспільством. "Тому ці рішення можуть лише загострити конфлікт в українському суспільстві, що лише гратиме на користь Росії", - сказав Новіков.

Для того, щоб зупинити дії "насильницької системи" Кремля, ЄС має підтримувати українські та російські неурядові організації та зберігати санкційний тиск, а "не перезапускати відносини з Росією", заявив євродепутат-ліберал від Франції Рафаель Глюксманн. "Коли Путіна не зупинили в Чечні, він вирушив до Грузії, а потім - в Україну", - нагадав політик.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


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