 Фон дер Ляєн: ЄС добре підготований до жорсткого Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Фон дер Ляєн: ЄС добре підготований до жорсткого Brexit

Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн наголосила, що з Лондоном вже узгоджені найскладніші питання. Водночас фон дер Ляєн очікує непростих переговорів з Великобританією в перехідний період.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Євросоюз добре підготовлений до жорсткого Brexit на той випадок, якщо Брюсселю і Лондону не вдасться узгодити всі суперечливі питання до кінця 2020 року, а прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не змінить свою позицію і не погодиться подовжити перехідний період. "Ми добре підготовлені, оскільки найскладніші моменти врегульовані в рамках договору про вихід Британії з ЄС", - заявила вона в ексклюзивному інтерв'ю DW в п'ятницю, 31 січня.

"Права громадян, фінансова угода, острів Ірландія. Про все це ми вже подбали, і нас це влаштовує. Зараз ми маємо дуже сильну позицію для майбутніх переговорів", - сказала фон дер Ляєн. Разом з тим вона визнала, що якщо жорсткий Brexit до кінця року все ж станеться, то буде непросто, враховуючи, що Сполучене Королівство експортує в Євросоюз майже половину своїх товарів.

Голова ЄК висловила надію на те, що влітку Брюссель і Лондон оцінять ситуацію і вирішать, що робити далі. "Але навіть якщо до кінця року нам так і не вдасться дійти згоди, так, жорсткий Brexit буде, але переговори триватимуть", - впевнена вона.

Широке коло тем для переговорів з Лондоном

За словами фон дер Ляєн, до кінця року з Лондоном потрібно спробувати укласти не тільки угоду про вільну торгівлю, а й домовитися як мінімум щодо 10 або 11 інших тем, включаючи сферу безпеки. "Є багато тем для переговорів, тому ми будемо працювати 24 години на добу сім днів на тиждень", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що своїм головним завданням вона вважає добре і максимально близьке партнерство з Великобританією. "У нас багато спільних інтересів, але ми повинні також захищати єдиний ринок і піклуватися про те, щоб Євросоюз залишався єдиним", - зазначила вона.

На питання DW про те, чи можливе повернення Великобританії в ЄС через 10 років, фон дер Ляєн відповіла, що вирішувати буде британський народ. "Для мене важливо підкреслити, що ми друзі. У нас буде партнерство. У нас багато спільних тем, наприклад, боротьба зі зміною клімату і цифровізація, де ми перебуваємо на одному боці, і де нам слід інтенсивно співпрацювати. Так що давайте дивитися на позитивний бік справи і домагатися максимально хороших результатів", - сказала голова Єврокомісії.

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