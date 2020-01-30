Фон дер Ляєн: ЄС добре підготований до жорсткого Brexit

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вважає, що Євросоюз добре підготовлений до жорсткого Brexit на той випадок, якщо Брюсселю і Лондону не вдасться узгодити всі суперечливі питання до кінця 2020 року, а прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не змінить свою позицію і не погодиться подовжити перехідний період. "Ми добре підготовлені, оскільки найскладніші моменти врегульовані в рамках договору про вихід Британії з ЄС", - заявила вона в ексклюзивному інтерв'ю DW в п'ятницю, 31 січня.

"Права громадян, фінансова угода, острів Ірландія. Про все це ми вже подбали, і нас це влаштовує. Зараз ми маємо дуже сильну позицію для майбутніх переговорів", - сказала фон дер Ляєн. Разом з тим вона визнала, що якщо жорсткий Brexit до кінця року все ж станеться, то буде непросто, враховуючи, що Сполучене Королівство експортує в Євросоюз майже половину своїх товарів.

Голова ЄК висловила надію на те, що влітку Брюссель і Лондон оцінять ситуацію і вирішать, що робити далі. "Але навіть якщо до кінця року нам так і не вдасться дійти згоди, так, жорсткий Brexit буде, але переговори триватимуть", - впевнена вона.

Широке коло тем для переговорів з Лондоном

За словами фон дер Ляєн, до кінця року з Лондоном потрібно спробувати укласти не тільки угоду про вільну торгівлю, а й домовитися як мінімум щодо 10 або 11 інших тем, включаючи сферу безпеки. "Є багато тем для переговорів, тому ми будемо працювати 24 години на добу сім днів на тиждень", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що своїм головним завданням вона вважає добре і максимально близьке партнерство з Великобританією. "У нас багато спільних інтересів, але ми повинні також захищати єдиний ринок і піклуватися про те, щоб Євросоюз залишався єдиним", - зазначила вона.

На питання DW про те, чи можливе повернення Великобританії в ЄС через 10 років, фон дер Ляєн відповіла, що вирішувати буде британський народ. "Для мене важливо підкреслити, що ми друзі. У нас буде партнерство. У нас багато спільних тем, наприклад, боротьба зі зміною клімату і цифровізація, де ми перебуваємо на одному боці, і де нам слід інтенсивно співпрацювати. Так що давайте дивитися на позитивний бік справи і домагатися максимально хороших результатів", - сказала голова Єврокомісії.