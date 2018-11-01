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Фонд енергоефективності

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фонд енергоефективності".

"Фонд енергоефективності" був запущений у червні 2017 року. Його основне завдання - провести модернізацію житлового фонду України і зекономити енергоресурси, використовуючи європейську модель споживання та обліку енергоресурсів. Це має дозволити зменшити витрати на опалення житла та знизити витрати на субсидії. Фінансову підтримку фонду надають ЄС, Німеччина, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Світового банку. Вони створили мультидонорський фонд, де акумулюються кошти донорів. Основними учасниками програм фонду будуть Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як зекономити на термомодернізації свого будинку

Як "зекономити" на термомодернізації свого будинку 01.11.2018

Підвищення цін на газ, тарифів на опалення та електроенергію змушують українців провести термомодернізацію свого житла, аби менше платити за комунальні послуги. Є програми, які дозволяють здешевити енергозбереження.
Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС 20.09.2018

Євросоюз виділяє 104 мільйони євро на термомодернізацію багатоквартирних будинків в Україні. Через державний "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем.
Фонд енергоефективності в Україні - хто і за яких умов отримає гроші

Фонд енергоефективності в Україні - хто і за яких умов отримає гроші 22.03.2017

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Фонд енергоефективності. Із його допомогою уряд сподівається здійснити глобальну тепломодернізацію країни. Як працюватиме фонд?
Децентралізація в Україні: процес йде важко, але йде

Децентралізація в Україні: процес йде важко, але йде 23.09.2016

До кінця року в Україні може з'явитися ще майже 250 нових об’єднаних територіальних громад. Попри скромні результати, експерти називають децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні.
Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії

Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії 24.06.2016

У відповідь на підвищення комунальних тарифів уряд України створює Фонд енергоефективності. Його мета - допомогти українцям з утепленням житла й таким чином заощадити гроші на комуналці. Експерти налаштовані скептично.