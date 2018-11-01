На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фонд енергоефективності".

"Фонд енергоефективності" був запущений у червні 2017 року. Його основне завдання - провести модернізацію житлового фонду України і зекономити енергоресурси, використовуючи європейську модель споживання та обліку енергоресурсів. Це має дозволити зменшити витрати на опалення житла та знизити витрати на субсидії. Фінансову підтримку фонду надають ЄС, Німеччина, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) Світового банку. Вони створили мультидонорський фонд, де акумулюються кошти донорів. Основними учасниками програм фонду будуть Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.