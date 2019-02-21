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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фонд гарантування вкладів".

Мета Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - захист прав та законних інтересів вкладників банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та займається питанням виведення неплатоспроможних банків з ринку. Граничний розмір відшкодування коштів за вкладами становить 200 тисяч гривень. Гарантія ФГВФО поширюється на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Усі банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками фонду, окрім АТ "Ощадбанк". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

30 підозрюваних: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків

30 підозрюваних: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків 21.02.2019

Набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, повідомили DW в Антикорупційній прокуратурі Австрії.
Сплюндровані українські банки: хто заплатить за мільярдні афери?

Сплюндровані українські банки: хто заплатить за мільярдні афери? 21.02.2019

В Австрії і Ліхтенштейні набирає обертів розслідування відмивання грошей, вкрадених в українських вкладників. Тим часом зростає міжнародний тиск на Україну з вимогою покарати винних у розоренні банків.
Подвійний курс: українським вкладникам неправильно порахували виплати

Подвійний курс: українським вкладникам неправильно порахували виплати 15.11.2017

Держава недоплатила десяткам тисяч вкладників збанкрутілих українських банків гроші через неправильно порахований курс гривні. Верховний суд України визнав правоту клієнтів.
Як державні установи в Україні повертають гроші з банків-банкрутів

Як державні установи в Україні повертають гроші з банків-банкрутів 02.03.2017

Державні підприємства втратили в банка-банкрутах майже 20 мільярдів гривень. Деякі з них намагаються повернути гроші самостійно, але іншим доведеться довго чекати виплат.

Держпідприємства України втратили у банках-банкрутах 20 мільярдів гривень

Держпідприємства України втратили у банках-банкрутах 20 мільярдів гривень 28.02.2017

Українські державні підприємства втратили у неплатоспроможних банках майже 20 мільярдів гривень.

Платинум Банк ліквідують

"Платинум Банк" ліквідують 21.02.2017

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не знайшов нового власника для збанкрутілого "Платинум Банку". Тепер Нацбанк має відкликати його ліцензію.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються

Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються 15.02.2017

Банки, що ліквідуються в Україні, винні вкладникам 243 мільярди гривень. Шансів повернути гроші небагато.

З банків-банкрутів в Україні стане легше забрати гроші

З банків-банкрутів в Україні стане легше забрати гроші 13.02.2017

Вкладники банків-банкрутів тепер можуть отримати гроші у будь якому українському банку. Їм не доведеться стояти в чергах та їхати за грошима в інші міста.
Клієнти банків-банкрутів в Україні мають проблеми зі сплатою боргів

Клієнти банків-банкрутів в Україні мають проблеми зі сплатою боргів 08.02.2017

Перед банкрутством багато банків продають кредити своїм партнерам. Через це позичальники не знають, кому саме слід платити за боргами.
Банкрутство Платинум Банку, або Безкоштовний сир - лише у мишоловці

Банкрутство Платинум Банку, або Безкоштовний сир - лише у мишоловці 11.01.2017

Нацбанк визнав неплатоспроможним Платинум Банк, що залучав депозити за підвищеними ставками. При цьому фіну станова не повертала гроші вкладникам вже більше року.
Верховна Рада України уможливила повернення грошей ошуканим вкладникам Михайлівського

Верховна Рада України уможливила повернення грошей ошуканим вкладникам "Михайлівського" 15.11.2016

Загальна сума коштів, залучених банком "Михайлівський" на користь двох ТОВ, становить близько 1,2 мільярда гривень.

Нова хвиля банкрутств? - П'ять українських банків не знайшли грошей

Нова хвиля банкрутств? - П'ять українських банків не знайшли грошей 23.06.2016

П'ять малих українських банків не змогли знайти грошей для збільшення капіталів. Тепер вони автоматично стають проблемними і через три місяці ризикують остаточно збанкрутувати.
Повернення депозитів може стати неконституційним

Повернення депозитів може стати неконституційним 27.04.2016

Конституційний суд України почав перевіряти систему гарантування вкладів. Наслідком можливого визнання її неконституційною стане невизначеність і значна шкода банківській системі.
НБУ визнав банк Хрещатик неплатоспроможним

НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним 05.04.2016

Через проблеми з ліквідністю банк "Хрещатик" було визнано Нацбанком України неплатоспроможним. Фонд гарантування вкладів уже ввів до кредитної установи тимчасову адміністрацію.
Вкладникам збанкрутілих банків спростять повернення грошей

Вкладникам збанкрутілих банків спростять повернення грошей 20.11.2015

З наступного року вкладники збанкрутілих банків зможуть отримувати назад свої кошти через будь-який банк, який вони зможуть обрати самостійно. Це значно спростить повернення коштів потерпілим вкладникам.
Повернення вкладів з банків-банкрутів блокуються судами

Повернення вкладів з банків-банкрутів блокуються судами 29.10.2015

Суди почали блокувати ліквідацію збанкрутілих банків і повернення депозитів їх вкладникам. НБУ і юристи вважають, що для вирішення такої проблеми треба змінювати судову систему, що приймає неправомірні рішення.
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