Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фонд гарантування вкладів".
Мета Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) - захист прав та законних інтересів вкладників банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та займається питанням виведення неплатоспроможних банків з ринку. Граничний розмір відшкодування коштів за вкладами становить 200 тисяч гривень. Гарантія ФГВФО поширюється на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Усі банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками фонду, окрім АТ "Ощадбанк". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.