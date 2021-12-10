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Фонд Бертельсманна

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фонд Бертельсманна". Фонд Бертельсманна - німецький фонд зі штаб-квартирою в місті Гютерсло.

Фонд Бертельсманна було засновано 1977 року німецьким підприємцем Райнгардом Моном. Штаб-квартира фонду розташована в німецькому місті Гютерсло. Як повідомляється, під час заснування фонду певну роль відігравали як соціально-політичні, так і підприємницькі мотиви. Як стверджує сам Фонд Бертельсманна, його діяльність спрямована на підтримку "процесу реформ" та відстоювання "принципів підприємницької діяльності" заради формування "підготовленого для майбутнього суспільства". Починаючи від 1993 року, Фонд Бертельсманна володіє більшістю акцій концерну Bertelsmann. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19

Дослідження: Демократіям простіше долати наслідки пандемії COVID-19 10.12.2021

Коронавірусну кризу більш ефективно долають країни з міцною демократією: Нова Зеландія, Південна Корея, Швеція, Данія та Німеччина. Найгірші показники в Угорщини та Мексики, зазначає Фонд Бертельсманна.
У Німеччині пояснили, чому в Україні та Молдові кульгає правосуддя

У Німеччині пояснили, чому в Україні та Молдові кульгає правосуддя 06.05.2021

В Україні та Молдові намагаються побудувати правову державу, але успіхів поки що мало. В чому причина? Фонд Бертельсманна в новому дослідженні звинувачує чинну систему, вказуючи і на помилки Заходу.
Боротьба з корупцією в Грузії. Чого не встиг зробити Саакашвілі

Боротьба з корупцією в Грузії. Чого не встиг зробити Саакашвілі 27.10.2020

У німецькому фонді Бертельсманна боротьбу з корупцією у Грузії ставлять у приклад сусідам, але визнають - на елітному рівні проблему подолати так і не вдалося.
США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження

США, Китай і Німеччина виграють від членства у СОТ найбільше - дослідження 30.12.2019

Членство у Світовій організації торгівлі принесло найбільше зиску США, Китаю та Німеччині, підрахували у Фонді Бертельсманна.
Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених

Німеччина опинилася на 12-му місці за привабливістю для вчених 16.12.2019

Німеччина посіла 12-е місце у рейтингу привабливості для іноземних вчених. Перші три місця посіли Австралія, Швеція та Швейцарія, йдеться в дослідженні Фонду Бертельсманна та ОЕСР.
Дитяча бідність у Німеччині: ризики збільшуються

Дитяча бідність у Німеччині: ризики збільшуються 07.02.2018

Дослідники з німецького Бохума вважають: ризик бідності для батьків-одинаків і родин у Німеччині - значно вищий, ніж оцінювали раніше. Однак, чи можна порівняти німецьку бідність з українською?
Дослідження: у ФРН посилиться дефіцит вчителів початкових шкіл

Дослідження: у ФРН посилиться дефіцит вчителів початкових шкіл 01.02.2018

Зростання кількості школярів та вихід вчителів на пенсію залишають чимало вакансій незаповненими. Фонд Бертельсманна пропонує спростити вимоги перепідготовки фахівців без профільної освіти.
Рівень соціальної нерівності у ЄС знижується

Рівень соціальної нерівності у ЄС знижується 16.11.2017

Соціальної справедливості в Європі стає більше, але зберігається різниця між північними і південними країнами, йдеться у новому дослідженні Фонду Бертельсманна.
У Німеччині кожна п'ята дитина живе в бідності - дослідження

У Німеччині кожна п'ята дитина живе в бідності - дослідження 23.10.2017

Постійно стикається з бідністю 21 відсоток німецьких дітей, йдеться в дослідженні Фонду Бертельсманна. У фонді вважають, що необхдна зміна соціальної політики в країні, аби діти могли вирватися з бідності.
Як страх перед глобалізацією у ЄС допомагає правим популістам

Як страх перед глобалізацією у ЄС допомагає правим популістам 01.12.2016

Праві популісти, такі як Марін Ле Пен у Франції та Норберт Гофер в Австрії, користуються все більшою популярністю. Нове дослідження показало, що додає їм сили: страх перед глобалізованим світом.
Дитяча бідність існує і в багатій Німеччині

Дитяча бідність існує і в багатій Німеччині 12.09.2016

Не лише економіка у Німеччині зростає, але й бідність серед дітей, йдеться у дослідженні, проведеному на замовлення Фонду Бертельсманна. Серед причин такого розвитку - помилки державної сімейної політики.
Німецька експертка: Громадянське суспільство в Україні є пильнішим, ніж після Помаранчевої революції

Німецька експертка: Громадянське суспільство в Україні є пильнішим, ніж після "Помаранчевої революції" 29.02.2016

Після Євромайдану рівень розвитку демократії в Україні підвищився, свідчить індекс BTI 2016. Та шлях Києва до економічної стабільності лишається тернистим. DW поговорила з експерткою Фонду Бертельсманна Сабіне Доннер.

Політичне диво: прорив України в розвитку демократії (29.02.2016) 29.02.2016

Україна посіла 38 місце серед 129 країн за розвитком демократії, свідчить останнє дослідження фонду Бертельсманна. Але за розвитком економіки Україна пасе задніх.

Німецьке дослідження: українська демократія росте, економіка падає - DW Новини (29.02.2016) 29.02.2016

Індекс трансформації фонду Бертельсманна. Українці стають усе більш ощадливими на тлі нового подорожчання електроенергії. Чому зривається перемир'я у Сирії?
Фонд Бертельсманна: Євромайдан призвів до посилення репресій у сусідніх країнах

Фонд Бертельсманна: Євромайдан призвів до посилення репресій у сусідніх країнах 29.02.2016

У німецькому дослідженні Bertelsmann Transformation Index позитивно оцінюється розвиток демократії в Україні на тлі погіршення ситуації з дотриманням демократичних процедур у світі загалом.
Дослідження: Стан демократії у світі погіршується

Дослідження: Стан демократії у світі погіршується 29.02.2016

Аналіз політичної ситуації у 129 країнах, що розвиваються або переживають перехідний період, вказує на погіршення ситуації з демократією в усьому світі. В Україні натомість спостерігається покращення.
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