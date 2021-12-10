На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фонд Бертельсманна". Фонд Бертельсманна - німецький фонд зі штаб-квартирою в місті Гютерсло.

Фонд Бертельсманна було засновано 1977 року німецьким підприємцем Райнгардом Моном. Штаб-квартира фонду розташована в німецькому місті Гютерсло. Як повідомляється, під час заснування фонду певну роль відігравали як соціально-політичні, так і підприємницькі мотиви. Як стверджує сам Фонд Бертельсманна, його діяльність спрямована на підтримку "процесу реформ" та відстоювання "принципів підприємницької діяльності" заради формування "підготовленого для майбутнього суспільства". Починаючи від 1993 року, Фонд Бертельсманна володіє більшістю акцій концерну Bertelsmann. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.