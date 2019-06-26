 Фестиваль ультраправих у Німеччині: поліція конфіскувала пиво та зупиняла виступи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2019

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Фестиваль ультраправих у Німеччині: поліція конфіскувала пиво та зупиняла виступи

Поліцейські зупинили виступи двох груп та конфіскували значну кількість пива на рок-фестивалі ультраправих на сході Німеччини. Противники ультраправих проводять демонстрацію проти фестивалю.

Правоохоронці під час фестивалю у Темарі, 2018 рік

Правоохоронці під час фестивалю у Темарі, 2018 рік

Правоохоронці зупинили виступи двох з трьох груп і конфіскували значну кількість пива під час рок-фестивалю у місті Темар в Тюрингії на сході Німеччини. Фестиваль проходить цими вихідними та є місцем збору ультраправих. У поліції уточнили, що виступи груп ввечері в п'ятницю, 5 липня,  припинили, бо ті порушили умови. Один гурт зіграв заборонену пісню, а інший виконав ту, якої не було у попередньо поданому правоохоронцям списку, повідомляє агентство dpa.

На фестивалі 6 липня заборонене вживання алкоголю - напередодні ж було дозволене лише пиво із вмістом алкоголю менше 2,7 відсотка. В суботу поліцейські конфіскували 16 бочок пива та 188 упаковок із шістьма банками пива.

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Напередодні фестиваль відвідали, за оцінками поліції, близько 380 людей. У першій половині дня суботи на території фестивалю зібралися до сотні осіб, ще близько сотні - перебували у розташованій неподалік пивниці у громаді Клостер-Фесра. Цей заклад є основним місцем зібрання ультраправих музикантів. У ньому також заборонили продавати алкоголь в суботу ввечері. Очікується, що ввечері 6 липня кількість відвідувачів фестивалю зросте і становитиме від 800 до 1200 осіб.

Тим часом удень 6 липня біля місця проведення рок-фестивалю зібралися близько 400 демонстрантів, які виступали проти заходу та присутності ультраправих. Очікується, що кількість демонстрантів зросте до 1100 осіб і до них долучаться місцеві політики.

Порядок на фестивалі та навколо нього підтримує велика кількість правоохоронців. Поліція попередила, що вилучатиме символіку антиконституційних організацій та зупинятиме виконання заборонених пісень.

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